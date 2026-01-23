Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Οι ευρωατλαντικές σχέσεις πέρασαν από περιόδους αναταράξεων- Πρέπει να παραμείνουν λειτουργικές»

Την ανάγκη οι ευρωατλαντικές σχέσεις να διατηρηθούν σε «λειτουργικό» επίπεδο υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις του λίγο μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Δεν είναι μυστικό ότι οι ευρωατλαντικές σχέσεις τον τελευταίο χρόνο έχουν περάσει από περιόδους αναταράξεων. Παρά τα αυτά, όλοι αναγνωρίζουμε ότι πρέπει καλή τη πίστει να επιδιώκουμε αυτές οι σχέσεις να διατηρηθούν σε λειτουργικό επίπεδο, χωρίς να υπάρχουν συμπεριφορές, οι οποίες θα μπορούν να οδηγήσουν σε εξελίξεις, οι οποίες δεν θα μπορούν να διορθωθούν στη συνέχεια», δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα», σε σχέση με τον χρόνο στον οποίο συγκαλέστηκε αυτή η Σύνοδος Κορυφής, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος αποσαφήνισε ότι δεν προτίθεται να επιβάλλει πρόσθετους δασμούς στις χώρες που υποστήριξαν ανοιχτά την Γροιλανδία και δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για να καταλάβει έδαφος το οποίο ανήκει στο βασίλειο της Δανίας.

Συνεχίζοντας, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους» και πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο συνεννόησης όπου όλοι να γνωρίζουν ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις σε περίπτωση που ξεπεραστούν τα όρια. Σημείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα είναι χώρα μέλος της ΕΕ, αλλά και με στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, «οπότε έχουμε κάθε λόγο πάντα να επιδιώκουμε οι όποιες αναταράξεις να είναι πρόσκαιρες και να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις που θα είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον όλων».

Επιπλέον, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι αυτή τη στιγμή μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και δεσμεύεται στο πλαίσιο της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου που έχει καθορίσει τις διεθνείς σχέσεις εδώ και 70 και χρόνια – ένα πλαίσιο το οποίο όπως είπε ο πρωθυπουργός είναι προς όφελος και των ΗΠΑ. «Δε θα κουραστώ να προσπαθώ να πείθω τους Αμερικανούς συνομιλητές μου ότι η οποιαδήποτε ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις ζημιώνει τόσο την Ευρώπη όσο και τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το Συμβούλιο της Ειρήνης, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι «έτσι όπως είναι διατυπωμένο – όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά σχεδόν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες-έχουμε δυσκολία να συμμετέχουμε». Σημείωσε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα υπήρξε πρωταγωνίστρια στην απόφαση 2803, η οποία νομιμοποίησε το Συμβούλιο Ειρήνης των ΗΠΑ – μόνο όμως ως προσωρινή διοίκηση της Γάζας, προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του ειρηνευτικού σχεδίου, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί.

Ο πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι χώρα η οποία έχει άμεσο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. «Θέλουμε να είμαστε παρόντες. Θέλουμε η Ευρώπη να είναι παρούσα», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι και η κυρία Κάγια Κάλας αλλά και πολλές χώρες βρήκαν αρκετά ενδιαφέρουσα την ιδέα να διερευνήσουμε – αν όχι την ανοιχτή συμμετοχή μας, γιατί αυτό νομικά μπορεί να είναι δύσκολο – αλλά με κάποιο τρόπο ανάληψη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών έτσι ώστε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης να επανέλθει στον αρχικό του προορισμό».

Όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός, ο αρχικός προορισμός του Συμβουλίου Ειρήνης ήταν εξ αρχής η ειρήνευση στην Γάζα και η μεταβατική διοίκηση έτσι ώστε να ακολουθήσει μια φάση ανοικοδόμησης, αλλά και ένα πρώτο βήμα για να μπορέσει να επιλυθεί ουσιαστικά το Παλαιστινιακό πρόβλημα.

Σε ό,τι αφορά την προστασία της Αρκτικής, ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι, αν και μακριά από την Ελλάδα, είναι κρίσιμη προτεραιότητα για το ΝΑΤΟ, για την ασφάλεια της Ευρώπης και την ασφάλεια των ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εντός του ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να αποτραπεί τυχόν επιρροή της Κίνας ή της Ρωσίας στην περιοχή.

Ειδικότερα για τη Γροιλανδία, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι κόκκινες γραμμές είναι πάρα πολύ ξεκάθαρες»: δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Γροιλανδίας και μόνο η Γροιλανδία και το βασίλειο της Δανίας μπορούν να αποφασίσουν για την τύχη της Γροιλανδίας.

Ο πρωθυπουργός, τόνισε ότι δικαιολογημένα οι ΗΠΑ έχουν ανησυχία για την προστασία της Αρκτικής. «Η Αρκτική είναι ένα μείζον ζήτημα παγκόσμιας ασφάλειας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν τρόποι, και μέσα από το ΝΑΤΟ και μέσα από την υφιστάμενη διμερή συμφωνία ΗΠΑ – Δανίας από το 1951, να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, στο πλαίσιο της προστασίας και της διασφάλισης της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Ερωτηθείς για το αν υπήρξε συνεννόηση για το θέμα της Γροιλανδίας, μεταξύ του Μαρκ Ρούτε και κάποιων ευρωπαίων ηγετών, πριν τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Νταβός, ο Έλληνας πρωθυπουργός απάντησε ότι η εντύπωσή του είναι ότι δεν υπήρξε ένα οργανωμένο πλαίσιο συνεννόησης και σίγουρα όχι σε επίπεδο ευρωπαϊκό, θεσμικό ή NATO. Σημείωσε ότι αυτές οι συζητήσεις αφορούν τη Δανία και τις ΗΠΑ και ότι η Δανία έχει την πλήρη στήριξη της ΕΕ σε ό,τι η ίδια αποφασίσει ότι είναι προς το δικό της συμφέρον και των συμφέρον της Γροιλανδίας.

Τέλος, ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει στη στρατηγική της αυτονομία, λέγοντας ότι ο ίδιος υπήρξε ένας από τους πρώτους που υπεραμύνθηκε αυτής της προσέγγισης. «Έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Από τότε που το θέμα τέθηκε για πρώτη φορά στην διάσκεψη των Βερσαλλιών, η Ελλάδα ήταν πάντα επισπεύδουσα σε αυτήν την λογική», πρόσθεσε. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η στρατηγική αυτονομία περνάει και μέσα από την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. «Η γνώμη μας μετράει όσο πιο ισχυροί είμαστε. Νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε από την ισχύ των αξιών μας στην αξία της ισχύος μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά και την πατρίδα μας και την Ελλάδα, αλλά αφορά συνολικά και την ΕΕ», πρόσθεσε.

Ολόκληρη η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Ναντίν Χαρδαλιά (ΣΚΑΪ): Καλημέρα, κ. Πρόεδρε. Η ένταση γύρω από τη Γροιλανδία ανέδειξε ρωγμές στη σχέση Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και συνοχή στο μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον σεβασμό στην κυριαρχία και στο Διεθνές Δίκαιο. Εσείς από αυτή τη Σύνοδο σήμερα αναχωρείτε πιο αισιόδοξος ή πιο απαισιόδοξος;

Και ήθελα να μας πείτε, επίσης, αν υπήρξε σύμπνοια για το πώς θα προχωρήσει η Ευρώπη από εδώ και στο εξής ή υπήρχαν διαφοροποιήσεις στο πώς πρέπει να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους πιέσεις;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν είναι μυστικό ότι οι ευρωατλαντικές σχέσεις τον τελευταίο χρόνο έχουν περάσει από περιόδους αναταράξεων. Παρά ταύτα, όλοι αναγνωρίζουμε ότι πρέπει καλή τη πίστει να επιδιώκουμε αυτές οι σχέσεις να διατηρηθούν σε λειτουργικό επίπεδο, χωρίς να υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες θα μπορούν να οδηγήσουν σε εξελίξεις οι οποίες δεν θα μπορούν να διορθωθούν στη συνέχεια.

Σίγουρα σε σχέση με τον χρόνο τον οποίον συγκλήθηκε αυτή η Σύνοδος Κορυφής τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα, στον βαθμό που ο Πρόεδρος Trump χθες αποσαφήνισε ότι δεν προτίθεται να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στις χώρες που υποστήριξαν ανοιχτά τη Γροιλανδία κι ότι προφανώς δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για να καταλάβει έδαφος το οποίο ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας.

Από εκεί και πέρα, όμως, είναι επίσης ξεκάθαρο ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους κι ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο συνεννόησης, όπου όλοι να γνωρίζουμε ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις σε περίπτωση που ξεπεραστούν τα όρια.

Νομίζω ότι με πολύ μεγάλη σαφήνεια και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις δηλώσεις του, τις οποίες μας ανάγνωσε και νομίζω ότι αποτυπώνουν το πνεύμα της συνεδρίασης, θέτει αυτό το πλαίσιο.

Η Ελλάδα, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι μία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στρατηγική σχέση όμως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε έχουμε κάθε λόγο πάντα να επιδιώκουμε οι όποιες αναταράξεις -και μην κοροϊδευόμαστε, ήταν αρκετές- να είναι πρόσκαιρες και να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις οι οποίες θα είναι προς το συμφέρον όλων.

Η προστασία της Αρκτικής, εμείς ως Ελλάδα μπορεί να είμαστε μακριά από την Αρκτική είναι όμως μία κρίσιμη προτεραιότητα για το ΝΑΤΟ, για την ασφάλεια της Ευρώπης, για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πρέπει, λοιπόν, να μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τυχόν επιρροή της Κίνας ή της Ρωσίας σε μια περιοχή όπως είναι η Γροιλανδία, που είναι στρατηγικής σημασίας για τη συνολική ασφάλεια του ΝΑΤΟ.

Μαρία Ψαρά (STAR): Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά έχει και μία στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς μπορεί, λοιπόν, να ισορροπεί πατώντας σε δυο βάρκες ή ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της χώρας μας για τη γεφύρωση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένων Πολιτειών;

Και μια δεύτερη ερώτηση, καταθέσατε μία συμβιβαστική πρόταση για το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου. Θα ήθελα να ξέρω αν συζητήθηκε αυτή η πρόταση που κάνατε και πώς έγινε δεκτή από τις υπόλοιπες χώρες.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στη μεν πρώτη ερώτηση νομίζω ότι σας απάντησα ήδη. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μία χώρα η οποία αυτή τη στιγμή είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεσμεύεται από το πλαίσιο της πολυμέρειας και του Διεθνούς Δικαίου που έχει καθορίσει τις διεθνείς σχέσεις εδώ και 70 και πλέον χρόνια.

Θεωρώ ότι το πλαίσιο αυτό τελικά είναι προς όφελος και των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν θα κουραστώ να προσπαθώ να πείθω τους Αμερικανούς συνομιλητές μου ότι η οποιαδήποτε ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις ζημιώνει τόσο την Ευρώπη όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από εκεί και πέρα, πράγματι για το Συμβούλιο της Ειρήνης νομίζω το έχουμε ξεκαθαρίσει ότι έτσι όπως είναι διατυπωμένο όχι μόνο η Ελλάδα αλλά σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουμε δυσκολία να συμμετέχουμε.

Παρά ταύτα, η Ελλάδα υπήρξε πρωταγωνίστρια στην απόφαση 2803, η οποία νομιμοποίησε το Συμβούλιο αυτό και τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Προέδρου Trump και των Ηνωμένων Πολιτειών, μόνο όμως ως προσωρινή διοίκηση της Γάζας προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του ειρηνευτικού σχεδίου, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί.

Η Ελλάδα είναι χώρα η οποία έχει άμεσο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θέλουμε να είμαστε παρόντες. Θέλουμε η Ευρώπη να είναι παρούσα.

Και νομίζω ότι και η κα Kaja Kallas αλλά και πολλές άλλες χώρες βρήκαν αρκετά ενδιαφέρουσα την ιδέα να διερευνήσουμε αν όχι την ανοιχτή συμμετοχή μας, γιατί αυτό νομικά μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά την με κάποιο τρόπο ανάληψη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών έτσι ώστε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης να επανέλθει στον αρχικό του προορισμό.

Και ο αρχικός του προορισμός ήταν εξ αρχής η ειρήνευση στη Γάζα και η μεταβατική διοίκηση έτσι ώστε να μπορούμε να περάσουμε σε μία φάση ανοικοδόμησής της, αλλά και ένα πρώτο βήμα τελικά για να μπορέσει να επιλυθεί ουσιαστικά το Παλαιστινιακό.

Σοφία Φασουλάκη (MEGA): Καλημέρα, κ. Πρόεδρε. Μάθαμε από τη δημοσιότητα τη συνάντηση που είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Mark Rutte με τον Donald Trump, από τον οποίο στη συνέχεια ενημερωθήκαμε για αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο για τη Γροιλανδία. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν εσείς μάθατε περισσότερες λεπτομερείς γύρω από αυτό το σχέδιο σήμερα και αν αυτό το σχέδιο αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Εμπλεκόμαστε σε αυτό εμείς και πώς;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όχι, δεν γίναμε σοφότεροι, αλλά νομίζω ότι οι κόκκινες γραμμές είναι πάρα πολύ ξεκάθαρες. Δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Γροιλανδίας και τελικά μόνο η Γροιλανδία και το Βασίλειο της Δανίας μπορούν να αποφασίσουν για την τύχη της Γροιλανδίας.

Σε αυτό ήταν κατηγορηματική και η Πρωθυπουργός της Δανίας, αλλά νομίζω ότι και όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνταχθήκαμε, θέλω να θυμίσω με μεγάλη ταχύτητα, πίσω από αυτήν την θέση.

Επαναλαμβάνω: εάν το ζήτημα είναι η προστασία της Αρκτικής, δικαιολογημένα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανησυχία για το θέμα αυτό. Είναι μείζον θέμα. Μη βλέπετε που για εμάς είναι, όπως είπα πριν, πολύ μακριά ο Αρκτικός Κύκλος. Είναι, όμως, ένα μείζον ζήτημα παγκόσμιας ασφάλειας.

Υπάρχουν τρόποι, και μέσα από το ΝΑΤΟ και μέσα από την υφιστάμενη διμερή συμφωνία ΗΠΑ – Δανίας από το 1951, να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, στο πλαίσιο όμως, όπως σας είπα, της προστασίας και της διασφάλισης της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Δημήτρης Γκάτσιος (ΕΡΤ): Καλημέρα και από εμένα, κ. Πρόεδρε. Πολλές ώρες συζητήσεων, όχι μόνο σήμερα, αλλά και τα 24ώρα που προηγήθηκαν, για την Γροιλανδία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια διδάγματα αντλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από την κρίση στη Γροιλανδία και πώς μπορεί η Ένωση να ενισχύσει τη συνοχή της χωρίς να μπει σε ένα καθεστώς και σε ένα περιβάλλον αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει στη στρατηγική της αυτονομία έχει γίνει πια κοινός τόπος. Το λέω διότι υπήρξα ένας από τους πρώτους ο οποίος υπεραμύνθηκε αυτής της προσέγγισης.

Έχουν γίνει σημαντικά βήματα από τότε που το θέμα τέθηκε για πρώτη φορά στη Διάσκεψη των Βερσαλλιών. Η Ελλάδα ήταν πάντα επισπεύδουσα σε αυτήν την λογική: περισσότερη αμυντική συνεργασία, περισσότεροι πόροι για την άμυνα». Αλλά η στρατηγική αυτονομία περνάει και μέσα από την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Θα έχουμε στις 12 Φεβρουαρίου την ευκαιρία να συζητήσουμε ειδικά το ζήτημα αυτό.

Η γνώμη μας θα μετράει όσο πιο ισχυροί είμαστε και νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε από την ισχύ των αξιών μας, στην αξία της ισχύος μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά και την πατρίδα μας την Ελλάδα, αλλά αφορά συνολικά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μαρία Αρώνη (ΑΠΕ): Μία συμπληρωματική ερώτηση σε σχέση με τη συμφωνία που είπε ότι έκλεισε ο Donald Trump με τον Mark Rutte για την Γροιλανδία. Η ερώτησή μου είναι σας ενημέρωσε, γνωρίζετε αν ο Mark Rutte εξουσιοδοτήθηκε από κάποιους ευρωπαίους ηγέτες ή αν συμβουλεύτηκε κάποιους ευρωπαίους ηγέτες πριν συνομιλήσει με τον Donald Trump στο Νταβός;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σίγουρα δεν συμβουλεύτηκε εμένα. Αλλά η εντύπωσή μου είναι ότι δεν υπήρξε ένα οργανωμένο πλαίσιο συνεννόησης, σίγουρα όχι σε επίπεδο ευρωπαϊκό, θεσμικό.

Πιστεύω ότι τελικά το ΝΑΤΟ, όπως είπα, έχει έναν ρόλο να παίξει στην Αρκτική, αλλά τελικά αυτές οι συζητήσεις αφορούν τη Δανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά η Δανία έχει την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι η ίδια αποφασίσει ότι είναι προς το δικό της συμφέρον και το συμφέρον της Γροιλανδίας.

Ευχαριστώ πολύ, καλό σας βράδυ.

