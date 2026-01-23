Μητσοτάκης: Οι διατλαντικές σχέσεις γίνονται πιο περίπλοκες – Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της

Οι διατλαντικές σχέσεις γίνονται πιο περίπλοκες και χρειάζεται διαφορετικός χειρισμός, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Euronews, ενώ σημείωσε πως «η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της».

Για τη χτεσινή σύνοδο κορυφής, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως «χθες ήταν μια πολύ καλή συζήτηση, παρά την αίσθηση ανησυχίας», ενώ έκανε λόγο και για ένα «αίσθημα σκοπού για την Ευρώπη, να συνέλθει».

«Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό που η Ευρώπη στάθηκε ενωμένη, με μια εξαίρεση -αυτή της Ουγγαρίας- για να υπερασπιστεί τη Δανία και τη Γροιλανδία». Σχολίασε μάλιστα για τη στάση της Ουγγαρίας ότι είναι κάτι που συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο και δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά βρέθηκε τρόπος να παρακαμφθεί το πρόβλημα.

Σχετικά με τη στάση που τήρησε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Φίτσο στη σύνοδο, αναφέροντας ότι πρόκειται για χάσιμο χρόνου, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι μπορούμε να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδειο ή μισογεμάτο.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλη η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία κερδίζει έδαφος. Ήμουν από τους πρώτους που είπαν ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και να λύσουμε τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας. Πρέπει όλοι να είμαστε εγκάρδιοι και με σεβασμό. Κι αυτό ισχύει και για τις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ κάτι που αντικατοπτρίστηκε και στις δηλώσεις του Αντόνιο Κόστα. Νομίζω ότι είμαστε όλοι πολύ ειλικρινείς σε αυτές τις συζητήσεις και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι είμαστε μόνοι μας, χωρίς συμβούλους, χωρίς τηλέφωνα και στη συγκεκριμένη περίπτωση χωρίς συμπεράσματα, κάτι που διευκολύνει το να είμαστε πιο ανοιχτοί και κατά περίπτωση πιο ωμοί στην έκφραση των απόψεών μας».

Για το «Συμβούλιο Ειρήνης» που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ και στο σε τι αφορούσε η χθεσινοβραδινή συναίνεση, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «η συναίνεση αφορά στο ότι αυτό που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ υπερβαίνει κατά πολύ την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό που οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Δεν νομίζω ότι θα είχαμε εκεχειρία χωρίς την εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ».

Ανέφερε στο σημείο αυτό ότι «θα θέλαμε να συμμετάσχουμε σε μια συμφωνία για την αντιμετώπιση του ζητήματος της Γάζας. Εάν υπάρχει τρόπος να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ αλλά μόνο για τη Γάζα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα η Ελλάδα θα γινόταν να αναλάβει πρωτοβουλία για την επίτευξη συναίνεσης». Εξήγησε ότι «δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αυτό που έχει παρουσιαστεί αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή παρουσία στο μέλλον της Γάζας».

Ερωτηθείς για το θέμα της Mercosur και τις διαφωνίες των αγροτών, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι υπάρχουν περισσότερα οφέλη παρά μειονεκτήματα από αυτές τις μεγάλες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Ανέφερε ότι η πρόεδρος της Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα επισκεφθούν την Ινδία και ο ίδιος θα πάει στη χώρα τις επόμενες εβδομάδες. «Πρέπει να συνάψουμε σχέσεις με άλλες χώρες ή ομάδες χωρών. Είμαστε μεσαίου μεγέθους ανοιχτή οικονομία αλλά είμαστε οι ηγέτες στην παγκόσμια ναυτιλία κι έχουμε συμφέρον να διασφαλίσουμε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες που ευνοεί το ελεύθερο εμπόριο», τόνισε.

Όλη η συνέντευξη Μητσοτάκη στην εκπομπή Europe Today του Euronews και στη δημοσιογράφο Méabh Mc Mahon

Méabh Mc Mahon: Καλημέρα σας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρίσκεστε εδώ, γιατί, όπως πιθανώς αναρωτιούνται οι τηλεθεατές μας, τι συμβαίνει σε αυτές τις Συνόδους Κορυφής της ΕΕ; Για τι συζητάτε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες;

Και χθες το βράδυ επικράτησε μάλλον ένταση. Βλέπουμε τους ηγέτες της ΕΕ εμφανώς εξαντλημένους, κ. Πρωθυπουργέ. Αυτό οφείλεται στον φόρτο εργασίας τους ή στον Donald Trump;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, να σας πω ότι αυτές οι Σύνοδοι Κορυφής είναι περίπλοκες. Είμαστε 27, και αν προσθέσετε και την Ύπατη Εκπρόσωπο, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, χρειάζεται πολύς χρόνος για να τοποθετηθούν όλοι όσοι βρίσκονται γύρω από το τραπέζι. Αλλά πιστεύω ότι χθες έγινε μια πολύ καλή συζήτηση. Παρά το κλίμα ανησυχίας, υπάρχει πραγματική αίσθηση σκοπού για την Ευρώπη να συντονίσει τις ενέργειές της. Οι διατλαντικές σχέσεις γίνονται όλο και πιο περίπλοκες. Πρέπει να τις διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο.

Méabh Mc Mahon: Και ήταν ο Donald Trump ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. Φυσικά, έγινε αναφορά στον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Θεωρώ θετικό το γεγονός ότι έκανε δηλώσεις με τις οποίες κατέδειξε σαφώς ότι επιθυμεί την αποκλιμάκωση της κατάστασης στη Γροιλανδία. Θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι η Ευρώπη στάθηκε ενωμένη, με μία ίσως εξαίρεση, για να υπερασπιστεί τη Δανία και τη Γροιλανδία.

Méabh Mc Mahon: Πείτε μας για την εξαίρεση.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η εξαίρεση είναι η Ουγγαρία, όπως συνήθως συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο. Επομένως, δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη. Αλλά θεωρώ ότι βρήκαμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και να στείλουμε το…

Méabh Mc Mahon: Και η άλλη εξαίρεση; Εννοώ, είδα το βίντεο του Fico, του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, καθόταν ακριβώς δίπλα σας. Ασκούσε κριτική στη Σύνοδο Κορυφής, λέγοντας ότι ήταν «χάσιμο χρόνου». Ήταν επίσης πολύ επικριτικός απέναντι στην ηγεσία της ΕΕ. Τι του απαντήσατε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μπορούμε να δούμε το ποτήρι μισοάδειο ή μισογεμάτο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία κερδίζει έδαφος. Ήμουν ένας από τους πρώτους υποστηρικτές της άποψης ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην κοινή μας άμυνα και να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας.

Méabh Mc Mahon: Τι του είπατε; Τι λέτε σε ηγέτες που ταράζουν τα νερά, όταν κάθεστε μαζί τους στο ίδιο δωμάτιο για πέντε ώρες;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πιστεύω ότι όλοι οφείλουμε να είμαστε φιλικοί και να δείχνουμε σεβασμό. Αυτό ισχύει, θα έλεγα, και για τη σχέση ΗΠΑ-Ευρώπης. Το είδαμε άλλωστε και στις δηλώσεις του António Costa. Θεωρώ ότι σε αυτές τις συζητήσεις είμαστε όλοι πολύ ειλικρινείς. Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι βρισκόμαστε μόνοι μας, χωρίς συμβούλους.

Méabh Mc Mahon: Χωρίς κινητά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Χωρίς κινητά και, σε αυτή την περίπτωση, χωρίς συμπεράσματα, κάτι που κάνει πιο εύκολο το να μιλάμε πολύ ανοιχτά και, κατά διαστήματα, αρκετά ευθέως όταν εκφράζουμε τις απόψεις μας.

Méabh Mc Mahon: Συζητήσατε το Συμβούλιο Ειρήνης του Donald Trump; Γνωρίζουμε ότι έχει ενταχθεί η Ουγγαρία, όπως και η Βουλγαρία. Ποια ήταν η γενική συναίνεση επ’ αυτού χθες το βράδυ;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πιστεύω ότι συμφωνήσαμε πως όσα έχει ανακοινώσει ο Donald Trump υπερβαίνουν κατά πολύ την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θεωρώ σημαντικό να εμπλέκονται οι ΗΠΑ στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Δεν πιστεύω ότι θα είχαμε εκεχειρία χωρίς την εμπλοκή του Donald Trump.

Παράλληλα, όμως, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, προχωρώντας μπροστά, αυτό που έχει διαμορφωθεί είναι κάτι στο οποίο οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Ωστόσο, θα θέλαμε να είμαστε μέρος μιας συμφωνίας για την αντιμετώπιση του ζητήματος της Γάζας.

Συνεπώς, αν υπάρχει τρόπος να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ, αλλά αποκλειστικά για τη Γάζα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η Ελλάδα θα ήταν βεβαίως ιδιαίτερα πρόθυμη να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναζήτηση συναίνεσης προς αυτή την κατεύθυνση.

Méabh Mc Mahon: Όμως, δεν θέλετε να συμμετάσχετε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αυτό που έχει παρουσιαστεί αυτή τη στιγμή. Όμως, πρέπει να εργαστούμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ευρωπαϊκή παρουσία όσον αφορά το μέλλον της Γάζας.

Méabh Mc Mahon: Τι γίνεται με τη Mercosur; Προφανώς, οι Έλληνες αγρότες είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι αυτή την εβδομάδα μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παραπεμφθεί το θέμα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η άποψή σας επ’ αυτού;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η άποψή μου είναι απολύτως ξεκάθαρη: Όταν πρόκειται για αυτές τις μεγάλες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, τα οφέλη είναι περισσότερα από τα μειονεκτήματα. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρόκειται να μεταβούν στην Ινδία. Κι εγώ θα βρεθώ στην Ινδία σε μερικές εβδομάδες. Πρέπει να οικοδομήσουμε εμπορικές σχέσεις με άλλες χώρες ή με ομάδες χωρών. Είμαστε μια μεσαίου μεγέθους ανοιχτή οικονομία. Είμαστε παγκόσμιοι ηγέτες στη ναυτιλία. Έχουμε κάθε λόγο να τασσόμαστε υπέρ της διασφάλισης μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες, που να ευνοεί το ελεύθερο εμπόριο.

Méabh Mc Mahon: Ήθελα να σας ρωτήσω και για την Ουκρανία, φυσικά, και για την ομιλία του Προέδρου Zelenskyy στο Νταβός, η οποία ήταν ιδιαίτερα επικριτική, όμως θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κ. Πρωθυπουργέ, που ήσασταν μαζί μας ζωντανά.

Kyriakos Mitsotakis: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

