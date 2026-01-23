Νέα-κίνηση-από-τον-Μασούτη:-Εξαγοράζει-τη-kontzoglou-distribution

Το εν λόγω deal έχει ήδη πάρει τον δρόμο για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Σε μια νέα κίνηση ματ προχωρά η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Δ. Μασούτης, λίγες μόλις ημέρες μετά τις τελικές υπογραφές για την απόκτηση της αλυσίδας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Δ. Μασούτης δρομολογεί την εξαγορά της Kontzoglou Distribution (Αφοί Κοντζόγλου – Δίκτυο Διανομών ΑΕ), σε μια προσπάθεια να ενισχύσει το αποτύπωμά της και στον χώρο της χονδρικής διανομής.

Το εν λόγω deal έχει ήδη πάρει τον δρόμο για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Ποια είναι η Kontzoglou Distribution

Με την επιχειρηματική της διαδρομή να ξεκινά το 1958 από τη Θεσσαλονίκη, η Kontzoglou Distribution είναι σήμερα μια από τις πιο γνωστές εταιρείες στον κλάδο των χονδρικών πωλήσεων που δραστηριοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο, διαθέτοντας οργανωμένο δίκτυο διανομής που εξυπηρετεί αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σημεία λιανικής.

Στο τιμόνι της βορειοελλαδίτικης επιχείρησης βρίσκεται ο Γιάννης Κοντζόγλου, ενώ μεγάλο της πλεονέκτημα θεωρούνται οι μακροχρόνιες συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες και αποκλειστικές συνεργασίες αντιπροσώπευσης και διανομής γνωστών προϊόντων.

Στο ευρύ χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται ιδιαίτερα γνωστά εμπορικά σήματα, ενώ συνεργάζεται με εμβληματικές εταιρείες όπως Μινέρβα, Γιώτης, Ήλιος, BIC, Procter & Gamble, Arla, Condito, Bolton Group κ.α.

Όπως δε προκύπτει από τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις, στη χρήση 2024 η Αφοί Κοντζόγλου – Δίκτυο Διανομών ΑΕ εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 24,29 εκατ. ευρώ από 23,49 εκατ. ευρώ το 2023 και καθαρά μετά από φόρων κέρδη ύψους 1,10 εκατ. ευρώ από 1,07 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Στο τέλος της χρήσης 2024, η εταιρεία είχε καθαρή θέση ύψους 3,73 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 1,67 εκατ. ευρώ, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι πορεύεται χωρίς τραπεζικό δανεισμό.