Νέα-ορόσημα-για-τακτοποιήσεις-αυθαιρέτων

Με τη διετή διατήρηση της δυνατότητας τακτοποίησης των αυθαιρέτων των κατηγοριών 1 έως 4 στο επίκεντρο, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία με σειρά παρατάσεων πολεοδομικών προθεσμιών και έργων αποθήκευσης ενέργειας.

Οι νέες ρυθμίσεις οι οποίες εκτιμάται ότι αφορούν ένα σημαντικό αριθμό ακινήτων εντάχθηκαν στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις» και καλύπτουν, πέραν της τακτοποίησης αυθαιρέτων, την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, και ακίνητα με οικοδομικές άδειες σε εκκρεμότητα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία του ΥΠΕΝ, παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2028 η προθεσμία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων των κατηγοριών 1 έως 4 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017, υπό την προϋπόθεση ότι οι αυθαιρεσίες έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την 28η Ιουλίου 2011.

Σημειώνεται ότι με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο η προθεσμία λήγει φέτος 31 Μαρτίου. Η παράταση δεν μεταβάλλει το υφιστάμενο πλαίσιο τακτοποίησης ούτε επεκτείνεται σε περιπτώσεις μεγάλης αυθαιρεσίας (κατηγορία 5 που περιλαμβάνει τα ακίνητα χωρίς άδεια ή με δόμηση πάνω από την επιτρεπόμενη κατά 40%) αλλά παρέχει πρόσθετο χρόνο ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα σε μεταβιβάσεις, επισκευές και λοιπές πράξεις, ιδίως σε περιπτώσεις όπου η ολοκλήρωση των διαδικασιών καθυστερεί λόγω έλλειψης τεχνικής διαθεσιμότητας.

Ηλεκτρονική ταυτότητα

Στο ίδιο πλαίσιο, έως την 1η Φεβρουαρίου 2028 παρατείνεται η προθεσμία για τη σύνταξη και υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου για τα κτίρια Κατηγορίας 1. Η ρύθμιση αφορά κυρίως σύνθετες περιπτώσεις, όπως κτίρια του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, κτίρια συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα και κτίρια εκθέσεων, αθλητικές εγκαταστάσεις, σταθμοί μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς κ.α.), τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ., εκπαιδευτικές δομές (δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), εγκαταστάσεις υγείας και πρόνοιας (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας βρεφοκομεία, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας κα.) καθώς και τα σωφρονιστικά καταστήματα.

Για τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές, η διετής παράταση λειτουργεί ως μεταβατικό περιθώριο προσαρμογής και όχι ως άρση της υποχρέωσης, καθώς η ταυτότητα παραμένει προαπαιτούμενο για σειρά διοικητικών και συναλλακτικών πράξεων.

Παράλληλα, ρυθμίσεις προβλέπονται για ακίνητα των οποίων οι οικοδομικές άδειες έχουν ακυρωθεί ή τελούν υπό ακύρωση, στο μέτρο που σχετίζονται με τη χρήση κινήτρων και προσαυξήσεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ). Παρατείνεται η αναστολή επιβολής κυρώσεων και η μη εφαρμογή των απαγορεύσεων δικαιοπραξιών έως την καταληκτική προθεσμία υποβολής αίτησης επανέκδοσης οικοδομικής άδειας μέσω του συστήματος e-Άδειες, χωρίς ωστόσο να επιλύεται οριστικά το ζήτημα της τελικής νομιμότητας των αδειών.

Οι κατεδαφίσεις

Σε ό,τι αφορά την κατεδάφιση αυθαιρέτων, παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2026 η αρμοδιότητα των υφιστάμενων οργάνων, δηλαδή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης, καθώς και η δυνατότητα κατεδαφίσεων κατά προτεραιότητα με βάση τη χρονική εγγύτητα της αυθαιρεσίας. Η ρύθμιση διατηρεί το ισχύον καθεστώς, χωρίς να εισάγει αλλαγές στη σχετική πολιτική. Βάσει νόμου η αρμοδιότητα αυτή θα περάσει (άγνωστο πότε) στο ΥΠΕΝ.

Επιπλέον, έως τις 31 Μαρτίου 2027 παρατείνεται το επιτρεπτό για χερσαίες εγκαταστάσεις διαχείμανσης και μικροεπισκευής σκαφών, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής τους σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

Ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στην τροπολογία για έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2026 η υποχρέωση ενεργοποίησης των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Α.Η.Ε.) που έχουν επιλεγεί για ένταξη σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω της Γ’ ανταγωνιστικής διαδικασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ με τις συγκεκριμένες παρατάσεις, δίνεται ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες, αποτρέποντας τη δημιουργία νέων αδιεξόδων στην αγορά ακινήτων και εξασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση στο νέο πολεοδομικό πλαίσιο.