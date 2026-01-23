Νταβός:-«Η-παγκόσμια-τάξη-αλλάζει,-αλλά-δεν-υφίσταται-ρήξη»,-δηλώνουν-οι-οικονομικοί-ηγέτες

Η παγκόσμια τάξη αλλάζει, αλλά δεν υφίσταται ρήξη, δήλωσαν την Παρασκευή οι οικονομικοί ηγέτες, αντικρούοντας την αφήγηση του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ ότι μια νέα τάξη, καθοδηγούμενη από τον εξαναγκασμό των μεγάλων δυνάμεων, διαμορφώνεται.

Στην ομιλία του στο Νταβός, ο Κάρνεϊ κάλεσε τα έθνη να αποδεχτούν ότι μια παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε κανόνες έχει τελειώσει και οι μεγάλες δυνάμεις εγκαταλείπουν ακόμη και το πρόσχημα της τήρησης διεθνών συμφωνιών.

Παραθέτοντας τον αρχαίο Έλληνα ιστορικό Θουκυδίδη, ο Κάρνεϊ είπε ότι ο κόσμος εισέρχεται σε μια περίοδο στην οποία «οι ισχυροί μπορούν να κάνουν ό,τι μπορούν και οι αδύναμοι πρέπει να υποφέρουν ό,τι πρέπει».

«Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Μαρκ», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, λίγες μέρες μετά την εμφάνιση του Κάρνεϊ. «Δεν είμαι σίγουρη ότι πρέπει να μιλάμε για ρήξη».

«Νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για εναλλακτικές λύσεις. Θα πρέπει να εντοπίζουμε, πολύ περισσότερο από ό,τι πιθανώς στο παρελθόν, τις αδυναμίες, τα ευαίσθητα σημεία, τις εξαρτήσεις, την αυτονομία», είπε.

«Δεν είμαστε πια στο Κάνσας»

Η επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα, δήλωσε ότι η αβεβαιότητα είναι απίθανο να παραμείνει τόσο υψηλή όσο αυτόν τον μήνα, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να αναλάβει τη Γροιλανδία από τη σύμμαχο του ΝΑΤΟ, Δανία.

Αλλά η παλιά τάξη δεν επρόκειτο να επιστρέψει, η αβεβαιότητα θα παρέμενε και οι χώρες πρέπει να επενδύσουν στην ανθεκτικότητά τους, είπε.

«Δεν νομίζω ότι θα επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν. Αλλά δεν θα είναι τόσο άσχημα και ίσως έχουμε μια ελαφρώς καλύτερη, σταθερή κατάσταση για το μέλλον», είπε η Οκόντζο-Ιουεάλα.

Αν διοικούσα μια χώρα, θα προσπαθούσα να ενισχύσω τον εαυτό μου και την περιοχή μου, και θα εξέταζα την περιοχή μου και στη συνέχεια θα έχτιζα ανθεκτικότητα».

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, υποστήριξε ότι η αλλαγή ήταν φυσική και συνέβαινε εδώ και χρόνια, και ότι ήταν καιρός να την αποδεχτούμε, επειδή τα σοκ θα συνέχιζαν να συμβαίνουν.

«Δεν είμαστε πια στο Κάνσας», είπε, αναφερόμενη σε μια φράση από τον Μάγο του Οζ, που σημαίνει ότι οι ανέσεις ενός οικείου περιβάλλοντος είχαν χαθεί οριστικά.

Η Λαγκάρντ, η οποία αποχώρησε από ένα δείπνο στο Νταβός κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, ήταν σε πιο επιεική διάθεση την Παρασκευή.

«Έχουμε ακούσει αρκετές επικρίσεις κατά της Ευρώπης τις τελευταίες ημέρες, αλλά αν μη τι άλλο, ήταν καλές, και θα πρέπει να πούμε «ευχαριστώ» σε αυτούς που τις επικρίνουν, γιατί νομίζω ότι μας έχει δώσει μια πλήρη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι. Πρέπει να εργαστούμε πάνω σε αυτά τα σχέδια Β».

- Reuters