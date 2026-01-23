Ξεκίνησε-η-τριμερής-ΗΠΑ-Ρωσίας-και-Ουκρανίας-στο-Άμπου-Ντάμπι,-στο-επίκεντρο-το-«αγκάθι»-του-Ντονμπάς

Ξεκίνησαν την Παρασκευή στο Άμπου Ντάμπι οι συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και της Ρωσίας, σηματοδοτώντας την πρώτη τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή και των τριών χωρών, που γίνεται δημόσια γνωστή, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των διαπραγματεύσεων.

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή στο CNN, οι συνομιλίες διεξάγονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αποτελούν μέρος των εντεινόμενων διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Πρόκειται για την πρώτη φορά που εκπρόσωποι της Ουάσινγκτον, του Κιέβου και της Μόσχας κάθονται στο ίδιο τραπέζι μετά τη ρωσική εισβολή πριν από τρία χρόνια. Στο επίκεντρο βρίσκεται το εδαφικό στην Ουκρανία, όπως προκύπτει τόσο από τις τοποθετήσεις του Ζελένσκι όσο και από αυτές συμβούλων του Πούτιν.

Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι πραγματοποιούνται στον απόηχο της πολύωρης συνάντησης που είχαν αργά το βράδυ της Πέμπτης ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός και ανώτερος σύμβουλός του, Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα. Η συνάντηση διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Τραμπ «εξαιρετικά ουσιαστικές, εποικοδομητικές και, θα έλεγα, εξαιρετικά ειλικρινείς και εμπιστευτικές». Την ίδια στιγμή, ωστόσο, προειδοποίησε ότι «χωρίς την επίλυση του εδαφικού ζητήματος δεν θα πρέπει να αναμένει κανείς την επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης διευθέτησης».

Ο Ουσακόφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να επιδιώκει τους στόχους της «στο πεδίο της μάχης, όπου οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν τη στρατηγική πρωτοβουλία», έως ότου επιτευχθεί συμφωνία. Η δήλωση αυτή αποτυπώνει τη σταθερή θέση της Μόσχας ότι το εδαφικό ζήτημα αποτελεί τον βασικό πυλώνα οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας.

Επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στο Άμπου Ντάμπι είναι ο αρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ναύαρχος Ιγκόρ Ολέγκοβιτς Κοστιούκοφ. Από ουκρανικής πλευράς, στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής επικεφαλής του προεδρικού γραφείου και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Αντρίι Χνάτοφ.

Λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για τη Μόσχα, ο Στιβ Γουίτκοφ είχε δηλώσει ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν ουσιαστικά περιοριστεί σε ένα και μόνο ζήτημα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μια συμφωνία ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. «Νομίζω ότι έχουμε καταλήξει σε ένα ζήτημα και έχουμε συζητήσει διαφορετικές εκδοχές του, και αυτό σημαίνει ότι είναι επιλύσιμο», είχε δηλώσει την Πέμπτη, μιλώντας σε εκδήλωση στο Νταβός.

Αργότερα, Ευρωπαίος αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο CNN ότι το ζήτημα στο οποίο αναφερόταν ο Γουίτκοφ είναι το εδαφικό, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό σημείο τριβής ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές και το καθοριστικό εμπόδιο για την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας.