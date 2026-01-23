Οι-ΗΠΑ-απειλούν-να-στερήσουν-από-το-Ιράκ-πετρελαϊκά-έσοδα-λόγω-της-ιρανικής-επιρροής

Η Ουάσιγκτον απείλησε ανώτερους Ιρακινούς πολιτικούς με κυρώσεις που θα στοχεύουν το ιρακινό κράτος – συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως των κρίσιμων εσόδων του από το πετρέλαιο – σε περίπτωση που ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν συμπεριληφθούν στην επόμενη κυβέρνηση, δήλωσαν τέσσερις πηγές στο Reuters.

Η προειδοποίηση είναι το πιο έντονο παράδειγμα μέχρι στιγμής της εκστρατείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον περιορισμό της επιρροής των ομάδων που συνδέονται με το Ιράν στο Ιράκ, το οποίο εδώ και καιρό βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί μεταξύ των δύο στενότερων συμμάχων του, της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.

Η προειδοποίηση των ΗΠΑ διατυπώθηκε επανειλημμένα τους τελευταίους δύο μήνες από τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, Τζόσουα Χάρις, σε συνομιλίες με Ιρακινούς αξιωματούχους και ισχυρούς σιίτες ηγέτες, σύμφωνα με τρεις Ιρακινούς αξιωματούχους και μία πηγή που γνωρίζει το θέμα και μίλησε στο Reuters για αυτό το άρθρο. Το μήνυμα παραδόθηκε σε ορισμένους επικεφαλής ομάδων που συνδέονται με το Ιράν μέσω μεσαζόντων, είπαν.

Ο Χάρις και η πρεσβεία δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια. Οι πηγές ζήτησαν ανωνυμία για να συζητήσουν ιδιωτικές συζητήσεις.

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από ένα χρόνο, ο Τραμπ έχει ενεργήσει για να αποδυναμώσει την ιρανική κυβέρνηση, μεταξύ άλλων μέσω του γειτονικού του Ιράκ.

Το Ιράν θεωρεί το Ιράκ ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της οικονομίας του εν μέσω κυρώσεων και εδώ και καιρό χρησιμοποιεί το τραπεζικό σύστημα της Βαγδάτης για να παρακάμψει τους περιορισμούς, δήλωσαν Αμερικανοί και Ιρακινοί αξιωματούχοι. Διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ έχουν προσπαθήσει να πνίξουν αυτή τη ροή δολαρίων, επιβάλλοντας κυρώσεις σε περισσότερες από δώδεκα ιρακινές τράπεζες τα τελευταία χρόνια σε μια προσπάθεια να το κάνουν.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον δεν έχει περιορίσει ποτέ τη ροή δολαρίων από τα έσοδα από το πετρέλαιο του Ιράκ, ενός κορυφαίου παραγωγού του ΟΠΕΚ, που αποστέλλονται μέσω της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης στην Κεντρική Τράπεζα του Ιράκ. Οι ΗΠΑ έχουν de facto τον έλεγχο των εσόδων από το πετρέλαιο του Ιράκ από τότε που εισέβαλαν στη χώρα το 2003.

Το γραφείο του Ιρακινού πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντανί, η Κεντρική Τράπεζα του Ιράκ και η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν την ιρακινή κυριαρχία και την κυριαρχία κάθε χώρας στην περιοχή. Αυτό δεν αφήνει κανέναν απολύτως ρόλο στις υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές που επιδιώκουν κακόβουλα συμφέροντα, προκαλούν θρησκευτική διχόνοια και διασπείρουν την τρομοκρατία σε όλη την περιοχή», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στο Reuters, απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο εκπρόσωπος δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Reuters σχετικά με τις απειλές για κυρώσεις.

Ο Τραμπ, ο οποίος βομβάρδισε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο, απείλησε να επέμβει ξανά στρατιωτικά στη χώρα κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων την περασμένη εβδομάδα.

Καμία ένοπλη ομάδα στη νέα κυβέρνηση

Μεταξύ των ανώτερων πολιτικών στους οποίους διαβιβάστηκε το μήνυμα του Χάρις ήταν ο πρωθυπουργός Σουδάνι, οι σιίτες πολιτικοί Άμαρ Χακίμ και Χάντι Αλ Αμέρι, και ο Κούρδος ηγέτης Μασρούρ Μπαρζανί, ανέφεραν τρεις από τις πηγές.

Οι συνομιλίες με τον Χάρις ξεκίνησαν μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου στο Ιράκ, στις οποίες το πολιτικό μπλοκ του Σουδάν κέρδισε το μεγαλύτερο μπλοκ εδρών, αλλά στις οποίες οι υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές σημείωσαν επίσης κέρδη, ανέφεραν οι πηγές.

Το μήνυμα επικεντρώθηκε στις απόψεις 58 μελών του κοινοβουλίου που συνδέονταν με το Ιράν, ανέφεραν όλες οι πηγές.

«Η αμερικανική γραμμή ήταν βασικά ότι θα ανέστειλαν τη συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς τους 58 βουλευτές εκπροσωπούνταν στο υπουργικό συμβούλιο», δήλωσε ένας από τους Ιρακινούς αξιωματούχους. Ο σχηματισμός ενός νέου υπουργικού συμβουλίου θα μπορούσε να απέχει ακόμη μήνες λόγω των διαμαχών για την οικοδόμηση πλειοψηφίας.

Όταν τους ζητήθηκε να διευκρινίσουν, «είπαν ότι αυτό σήμαινε ότι δεν θα ασχολούνταν με αυτήν την κυβέρνηση και θα ανέστειλαν τις μεταφορές δολαρίων», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το Ιράν υποστηρίζει εδώ και καιρό μια σειρά από ένοπλες παρατάξεις στο Ιράκ. Τα τελευταία χρόνια, αρκετές έχουν εισέλθει στην πολιτική σκηνή, θέτοντας υποψηφιότητα για εκλογές και κερδίζοντας έδρες, καθώς επιδιώκουν ένα μερίδιο του πετρελαϊκού πλούτου του Ιράκ.

Ο Ρενάντ Μανσούρ, διευθυντής της Πρωτοβουλίας για το Ιράκ στο think tank Chatham House του Λονδίνου, δήλωσε ότι οι ένοπλες ομάδες επωφελούνται ολοένα και περισσότερο από θέσεις στην τεράστια γραφειοκρατία του Ιράκ και έτσι έλαβαν σοβαρά υπόψη την απειλή της μείωσης των ροών δολαρίων.

«Οι ΗΠΑ έχουν σημαντική μόχλευση», είπε. «Η απειλή της απώλειας πρόσβασης στα δολάρια ΗΠΑ, που είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία του Ιράκ μέσω της πώλησης πετρελαίου, την έχει καταστήσει πολύ ανησυχητική».

Στο στόχαστρο ο πρώτος αντιπρόεδρος της ιρακινής Βουλής

Ένα από τα άτομα με τα οποία η Ουάσινγκτον έχει αντίρρηση είναι ο Αντνάν Φαϊχάν, μέλος της ισχυρής, υποστηριζόμενης από το Ιράν πολιτικής και ένοπλης ομάδας Asaib Ahl al-Haq (AAH), ο οποίος εξελέγη πρώτος αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου στα τέλη Δεκεμβρίου, δήλωσαν ο Ιρακινός αξιωματούχος και η πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Είπαν ότι οι ΗΠΑ αντιτάχθηκαν στον διορισμό του Φαϊχάν στη θέση.

Σε μια ένδειξη ότι η εκστρατεία πίεσης λειτουργούσε, ο ηγέτης του AAH, Κάις αλ-Καζάλι, γνωστοποίησε στους Αμερικανούς την προθυμία του να απομακρύνουν τον Φαϊχάν από τη θέση του αντιπροέδρου, δήλωσε ο Ιρακινός αξιωματούχος. Ο Φαϊχάν παραμένει επί του παρόντος στη θέση του.

Το γραφείο Τύπου του AAH και ο Φαϊχάν δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό, ούτε ο Φαϊχάν.

Στην προηγούμενη κυβέρνηση, το AAH κατείχε το υπουργείο Παιδείας, και Ιρακινοί αξιωματούχοι λένε ότι επιδιώκει να συμμετάσχει και στην επόμενη κυβέρνηση.

Το AAH ήταν μια βασική ομάδα σε ένα εξελιγμένο δίκτυο λαθρεμπορίου πετρελαίου που απέφερε τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως για το Ιράν και τους αντιπροσώπους του στο Ιράκ, δήλωσαν προηγουμένως πηγές στο Reuters.

Ο Καζάλι τιμωρήθηκε με κυρώσεις από την Ουάσιγκτον το 2019 για τον φερόμενο ρόλο της AAH σε σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που σχετίζονται με τη δολοφονία διαδηλωτών στο Ιράκ εκείνο το έτος και άλλες βιαιότητες, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης του 2007 που σκότωσε πέντε Αμερικανούς στρατιώτες. Εκείνη την εποχή, απέρριψε τις κυρώσεις ως ασήμαντες.

Έλεγχος του δολαρίου

Το Ιράκ διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις εξαγωγών πετρελαίου σε λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράκ στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης.

Αν και πρόκειται για κυρίαρχο λογαριασμό του ιρακινού κράτους, η συμφωνία δίνει στις ΗΠΑ πρακτικό έλεγχο σε ένα κρίσιμο σημείο στραγγαλισμού των κρατικών εσόδων του Ιράκ, καθιστώντας τη Βαγδάτη εξαρτημένη από την καλή θέληση της Ουάσινγκτον.

«Οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή επικεντρώνονται στη διασφάλιση ότι τα κράτη διατηρούν την κυριαρχία τους και μπορούν να επιτύχουν ασφάλεια μέσω αμοιβαίας οικονομικής ευημερίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών σε απάντηση σε ερωτήσεις του Reuters.

Η κίνηση πίεσης στη Βαγδάτη με πιθανή αναστολή των δολαρίων λαμβάνει χώρα καθώς οι ΗΠΑ ξεκινούν την εμπορία πετρελαίου της Βενεζουέλας, η οποία ακολούθησε τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας από τις αμερικανικές δυνάμεις και τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη για να δικαστεί σε σχέση με κατηγορίες για ναρκωτικά.

Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ δήλωσε ότι όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας θα διευθετηθούν αρχικά σε λογαριασμούς που ελέγχονται από τις ΗΠΑ σε παγκοσμίως αναγνωρισμένες τράπεζες.

- Reuters