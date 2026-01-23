Οι-λεπτές-ισορροπίες-Μητσοτάκη-μετά-την-κρίση-εμπιστοσύνης-στις-ευρωαμερικανικές-σχέσεις:-Είχαμε-αναταράξεις-αλλά-τα-πράγματα-είναι-σαφώς-καλύτερα

Mπορεί η διαφαινόμενη όπισθεν του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία να αποδραματοποίησε τη συζήτηση στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών χθες το βράδυ στις Βρυξέλλες, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα δεδομένο ρήγμα εμπιστοσύνης έναντι της Ουάσινγκτον.

Οι ευρωαμερικανικές σχέσεις δοκιμάζονται και όπως όλοι γνωρίζουν, στη διπλωματία η εμπιστοσύνη είναι ίσως το πιο ισχυρό νόμισμα. Και σε αυτό το περιβάλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να τηρήσει μια γραμμή λεπτών ισορροπιών, υπερασπιζόμενος αφενός της ευρωπαϊκής ενότητας, ανοίγοντας όμως και ένα παράθυρο συμμετοχής των χωρών της Ε.Ε. που προσκλήθηκαν, αλλά πρώρας αρνήθηκαν, να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ που εν χορδαίς και οργάνοις ανακοινώθηκε στο Νταβός.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε την ιδέα ότι, εφόσον η Ουάσινγκτον δεσμευθεί ότι η συμμετοχή των 13 χωρών που προσκλήθηκαν θα περιοριστεί αμιγώς στην υπόθεση ανοικοδόμησης της Γάζας και τίποτε περαιτέρω, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια βάση συμμετοχής.

Στην πραγματικότητα, το μήνυμα του πρωθυπουργού είναι ότι η Ελλάδα και οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν συμμετείχαν, δεν νομιμοποιούν τη δημιουργία ενός οργάνου που θα λειτουργεί παράλληλη ή και αναπληρωματικά του ΟΗΕ. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας εξελέγη πρόσφατα μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σημειωτέον, τον ίδιο προσεκτικό τόνο έναντι των ΗΠΑ υιοθέτησαν η Γερμανία, η Ιταλία, αλλά και οι χώρες της Βαλτικής που θα εξετάσουν ξανά μαζί με τις Σκανδιναβικές την πρόταση Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης.

Βεβαίως και οι χώρες της Ευρώπης έχουν αντικρουόμενες οπτικές ως προς το τι περιλαμβάνει η μερική υπαναχώρηση Τραμπ ως προς τη Γροιλανδία και η «συμφωνία» που ανακοίνωσε μετά τη συζήτηση του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος θα βρίσκεται σήμερα στην Κοπεγχάγη και θα συζητήσει με την άμεσα ενδιαφερόμενη Δανέζα πρωθυπουργό.

Κυρίως τι θα περιλαμβάνει η επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας ΗΠΑ-Δανίας που χρονολογείται από το 1951, αλλά και πώς θα προβλέπεται η εμπλοκή των χωρών μελών του ΝΑΤΟ για την προάσπιση της νήσου. Ένα κρίσιμο ερώτημα βεβαίως είναι και τι μέλλει γενέσθαι με τις σπάνιες γαίες.

Η συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής

Ερωτηθείς μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής για το αν υπήρξε σύμπνοια μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και για το πώς θα κινηθεί η Ευρώπη από εδώ και στο εξής στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι οι ευρωατλαντικές σχέσεις έχουν δοκιμαστεί.

«Δεν είναι μυστικό ότι οι ευρωατλαντικές σχέσεις τον τελευταίο χρόνο έχουν περάσει από περιόδους αναταράξεων», δήλωσε, τονίζοντας ωστόσο ότι υπάρχει κοινή αντίληψη πως πρέπει να διατηρηθούν σε λειτουργικό επίπεδο.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να επιδιώκονται με καλή πίστη σχέσεις συνεργασίας, «χωρίς συμπεριφορές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εξελίξεις οι οποίες δεν θα μπορούν να διορθωθούν στη συνέχεια».

Καλύτερο κλίμα μετά τις διευκρινίσεις Τραμπ

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι το κλίμα κατά τον χρόνο διεξαγωγής της Συνόδου Κορυφής ήταν σαφώς βελτιωμένο, μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

«Τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα, στον βαθμό που ο πρόεδρος Τραμπ αποσαφήνισε ότι δεν προτίθεται να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στις χώρες που υποστήριξαν ανοικτά τη Γροιλανδία», ανέφερε.