Ο-Έλον-Μασκ-ξαναμπαίνει-στο-πολιτικό-παιχνίδι-για-τις-ενδιάμεσες-εκλογές-του-2026

Ο Έλον Μασκ ανοίγει ξανά το πορτοφόλι του και επανεκκινεί τον πολιτικό του μηχανισμό ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 στις ΗΠΑ, σηματοδοτώντας μια ηχηρή επιστροφή στην πολιτική σκηνή λίγους μόλις μήνες αφότου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα αποσυρθεί για να επικεντρωθεί στην επιχειρηματική του αυτοκρατορία.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει ήδη δωρίσει 10 εκατ. δολάρια φέτος σε Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για τη Γερουσία, ενώ η άλλοτε παγωμένη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει αποκατασταθεί.

Επανενεργοποίηση του μηχανισμού

Τις τελευταίες εβδομάδες, η πολιτική ομάδα του Μασκ έχει ξεκινήσει επαφές με πιθανούς συνεργάτες ενόψει μιας ευρείας κινητοποίησης για τα midterms, δίνοντας έμφαση σε ειδικούς του ψηφιακού campaigning και των SMS, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τον σχεδιασμό. Επικεφαλής των επαφών είναι ο Κρις Γιανγκ, κορυφαίος πολιτικός στρατηγός του Μασκ, ο οποίος συναντά προμηθευτές, υποψηφίους και τα επιτελεία τους.

Το εύρος της προσπάθειας δεν έχει ακόμη «κλειδώσει». Συνομιλητές του Μασκ μεταφέρουν ότι εξετάζει αν θα κινηθεί ξανά μέσω του America PAC —που ιδρύθηκε για τη στήριξη της προεδρικής καμπάνιας Τραμπ το 2024— ή αν θα διοχετεύσει πόρους σε άλλα PACs και σε συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Το America PAC είχε επικεντρωθεί στην εγγραφή ψηφοφόρων και στην ενθάρρυνση πρόωρης και επιστολικής ψήφου σε κρίσιμες πολιτείες.

Για το 2026, ο Μασκ φέρεται να στοχεύει στη «μετατροπή» ψηφοφόρων που εμφανίζονται μόνο στις προεδρικές κάλπες του Τραμπ σε σταθερούς ψηφοφόρους των ενδιάμεσων εκλογών.

Η γέφυρα με τον Λευκό Οίκο

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε, ενώ ο Μασκ —ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στο World Economic Forum στο Νταβός— δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.

Κορυφαίοι Ρεπουμπλικανοί, ανάμεσά τους και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, έχουν ενθαρρύνει τον Μασκ να συμβάλει στη διατήρηση των οριακών πλειοψηφιών του GOP στη Βουλή και τη Γερουσία. Οι δεσμοί Βανς–Μασκ παραμένουν στενοί.

Τα 10 εκατ. για την «έδρα Μακόνελ»

Ο Μασκ έχει διοχετεύσει 10 εκατ. δολάρια σε προσπάθειες κάλυψης της έδρας που αφήνει ο απερχόμενος γερουσιαστής Μιτς Μακόνελ στο Κεντάκι, στηρίζοντας super PAC υπέρ του επιχειρηματία Νέιτ Μόρις. Η κίνηση υπογραμμίζει μια βαθύτερη πολιτική σύμπλευση, καθώς ο Μόρις διατηρεί επίσης δεσμούς με τον Βανς.

Η δημόσια ρήξη Τραμπ–Μασκ τον περασμένο Μάιο, μετά τη σύντομη και ταραχώδη θητεία του Μασκ στο Department of Government Efficiency, είχε οδηγήσει τον ίδιο και τη διοίκηση της Tesla να διαβεβαιώσουν επενδυτές ότι θα επικεντρωθεί στις επιχειρήσεις. Έκτοτε, όμως, οι δύο άνδρες φαίνεται να οικοδομούν μια πραγματιστική συμμαχία: ο Τραμπ ανακτά πρόσβαση στα χρήματα και την τεχνολογική υποδομή του Μασκ, ενώ ο τελευταίος διατηρεί δίαυλο επιρροής στην κυβέρνηση.

Μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης που ελέγχει, ο Μασκ προωθεί το όραμά του για ένα «λιτό» αμερικανικό κράτος, με περικοπές δαπανών, απορρύθμιση και αυστηρότερες προϋποθέσεις ταυτοποίησης ψηφοφόρων.

Οι αριθμοί πίσω από την επιρροή

Στον εκλογικό κύκλο του 2024, ο Μασκ δαπάνησε σχεδόν 300 εκατ. δολάρια, καθιστάμενος ο μεγαλύτερος γνωστός πολιτικός δωρητής στις ΗΠΑ. Από τον Ιούνιο του 2025 έχει συνεισφέρει περίπου 42 εκατ. δολάρια —μεταξύ αυτών 27 εκατ. στο America PAC— χωρίς να υπολογίζεται η πρόσφατη δωρεά των 10 εκατ. υπέρ του Μόρις που δεν έχει ακόμη καταγραφεί επίσημα.

Παράλληλα, πολιτικοί αναλυτές και των δύο κομμάτων προειδοποιούν ότι οι φετινές ενδιάμεσες εκλογές συνιστούν ιστορικά δύσκολη δοκιμασία για το κόμμα του εν ενεργεία προέδρου. Από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μόλις δύο φορές το κόμμα του προέδρου κέρδισε έδρες στη Βουλή σε ενδιάμεσες εκλογές.

Ο ίδιος ο Τραμπ αναγνώρισε πρόσφατα ότι «στατιστικά είναι πολύ δύσκολο», την ώρα που δημοσκοπήσεις δείχνουν δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για το κόστος ζωής. Σε αυτό το φόντο, η επιστροφή του Μασκ στην πολιτική αρένα μπορεί να αποδειχθεί καταλύτης —ή ρίσκο— για τις ισορροπίες του 2026.