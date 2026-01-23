ΠΑΣΟΚ-για-διάταξη-περί-δικών-επιμέλειας-ανηλίκων:-Εξευτελίζουν-το-Δίκαιο,-ποδοπατούν-την-ηθική

Τη θέση της σχετικά με νέα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά τις δίκες επιμέλειας ανηλίκων διατύπωσε η Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας.

Σύμφωνα με τη δήλωσή της, η επίμαχη διάταξη εντάχθηκε σε νομοσχέδιο που αφορούσε τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και προβλέπει την εισαγωγή μιας ενδιάμεσης διαδικασίας αποκλειστικά για τις υποθέσεις επιμέλειας ανηλίκων. Όπως επισημαίνει, μέσω της διαδικασίας αυτής δίνεται η δυνατότητα μεταβολής ήδη εκδοθείσας δικαστικής απόφασης πριν από την κρίση του Εφετείου.

Η κ. Λιακούλη αναφέρει ότι η ρύθμιση επιτρέπει την ανατροπή δικαστικών αποφάσεων με επίκληση γενικών λόγων, όπως η «κακή κρίση των συνθηκών», με ταχείες και κατά προτεραιότητα διαδικασίες, χωρίς να ακολουθούνται οι υφιστάμενες προβλέψεις του δικαιικού συστήματος και χωρίς να αναμένεται απόφαση Εφετείου ή ασφαλιστικών μέτρων.

Για τους λόγους αυτούς, σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταψήφισε τη διάταξη, χαρακτηρίζοντάς την «φωτογραφική» και υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς και πρόσωπα. Παράλληλα, ασκεί κριτική στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι προσαρμόζει τη νομοθεσία χωρίς επαρκή διαβούλευση και χωρίς τη συνήθη νομοπαρασκευαστική διαδικασία.

Τέλος, η κ. Λιακούλη τονίζει ότι η προστασία των συμφερόντων των παιδιών και η ρύθμιση θεμάτων επιμέλειας και επικοινωνίας με γνώμονα την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη αποτελεί βασική υποχρέωση της Πολιτείας, επισημαίνοντας ότι, κατά την άποψή της, η συγκεκριμένη ρύθμιση πλήττει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς.

Aναλυτικά η δήλωση:



Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε ένα άσχετο με τη Δικαιοσύνη νομοσχέδιο που αφορούσε τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, εισήγαγε μια διάταξη που αλλάζει τα δεδομένα στις δίκες του οικογενειακού δικαίου.

Μια ενδιάμεση διαδικασία, αποκλειστικά για τις δίκες της επιμέλειας ανηλίκων, όπου θα μπορεί να αλλάζει μια ήδη εκδοθείσα απόφαση μέχρι να κρίνει το εφετείο.

Κι έτσι ακριβώς, άνοιξε η “πόρτα” ώστε δικαστικές κρίσεις να ανατρέπονται “άμα τη γενέσει τους” όταν δεν είναι αρεστές, με μια γενική επίκληση «κακής κρίσης των συνθηκών», με διαδικασίες εξπρές και κατά προτεραιότητα.

Χωρίς να γίνεται χρήση των πάγιων διαδικασιών που ήδη προβλέπει το δικαιϊκό μας σύστημα. χωρίς να αναμένεται ούτε απόφαση Εφετείου, αλλά ούτε καν απόφαση ασφαλιστικών μέτρων.

Είναι ακριβώς αυτοί οι λόγοι για τους οποίους το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε τη διάταξη αυτή, η οποία αποκαλύπτεται κραυγαλέα φωτογραφική, που εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς και πρόσωπα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο θεματοφύλακας του κράτους δικαίου, προκλητικά προσαρμόζει τη νομοθεσία και δη τους Κώδικες – τη βάση της νομοθεσίας μας- στις επιδιώξεις της Νέας Δημοκρατίας και των ομογάλακτων.

Ευτελίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία, εισάγοντας τροποποιήσεις χωρίς διαβούλευση, χωρίς νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, χωρίς σχέδιο, αλλά και πλήττει ευθέως την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς.

Η προστασία των συμφερόντων των παιδιών και η ρύθμιση της επιμέλειας και της επικοινωνίας κατά τον καλύτερο τρόπο για την ορθή ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, είναι κεφαλαιώδες ζήτημα και ιερή υποχρέωση της Πολιτείας .

Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να γίνεται έρμαιο προσωπικών αντιδικιών και κομματικών εξυπηρετήσεων.

Είναι προσβολή για το κράτος δικαίου, προσβολή για τον νομικό μας πολιτισμό και την ηθική.

