Πιερρακάκης:-Συνάντηση-με-τον-Διευθύνοντα-Σύμβουλο-του-ebf-και-εκπροσώπους-της-ΕΕΤ

Είχαν «μια παραγωγική συζήτηση για τη σταθερότητα και την περαιτέρω ενίσχυση και ενοποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος».

Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της European Banking Federation και εκπροσώπους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών πραγματοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν «μια παραγωγική συζήτηση για τη σταθερότητα και την περαιτέρω ενίσχυση και ενοποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος».