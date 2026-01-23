Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, January 23
    Πιερρακάκης:-Συνάντηση-με-τον-Διευθύνοντα-Σύμβουλο-του-ebf-και-εκπροσώπους-της-ΕΕΤ
    Πιερρακάκης: Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του EBF και εκπροσώπους της ΕΕΤ

    Πιερρακάκης: Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του EBF και εκπροσώπους της ΕΕΤ

    Οικονομία 1 Min Read

    Είχαν «μια παραγωγική συζήτηση για τη σταθερότητα και την περαιτέρω ενίσχυση και ενοποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος».

    Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της European Banking Federation και εκπροσώπους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών πραγματοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

    Σύμφωνα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν «μια παραγωγική συζήτηση για τη σταθερότητα και την περαιτέρω ενίσχυση και ενοποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος».

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com