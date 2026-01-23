Προθεσμία-μέχρι-το-Πάσχα-από-τον-Γερουλάνο-για-να-ξεκολλήσει-η-«βελόνα»-του-ΠΑΣΟΚ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Τα όργανα στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται μετά την συνεδρίαση των κορυφαίων στελεχών την Τρίτη που έδειξε και τις διαθέσεις στο δρόμο προς το Συνέδριο, που όλα δείχνουν ότι θα είναι συγκρουσιακό.

Ο Παύλος Γερουλάνος με νέα του δημόσια παρέμβαση από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ έβαλε προθεσμία μέχρι το ΠΑΣΧΑ για να ξεκολλήσει η ακούνητη βελόνα του ΠΑΣΟΚ.

«O χρόνος που έχουμε μπροστά μας είναι ουσιαστικά μέχρι το Πάσχα. Μετά ξεκινάει μία προεκλογική εκστρατεία… Αυτό το δίμηνο και ενόψει συνεδρίου είναι εξαιρετικά κρίσιμο είναι να κάνει το ΠΑΣΟΚ ορισμένα πράγματα. Ένα από τα πράγματα που θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε είναι να συνεδριάζουμε πολύ πιο συχνά» τόνισε ο Παύλος Γερουλάνος στην εκπομπή «ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ πάντως τόνισε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν αμφισβητείται …αυτή τη στιγμή, όταν ρωτήθηκε σχετικά.

«Από κανέναν αυτή τη στιγμή. Από κανέναν. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε εκλογές μπροστά μας» σημείωσε.

Την ίδια ώρα η Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ έστειλε ηχηρό μήνυμα να μπει τέλος στην εσωστρέφεια ρίχνοντας βέλη σε πολλές κατευθύνσεις.

«Απαράδεκτο και εν πάσει περιπτώσει ο καθένας να πάρει την ευθύνη του… Δηλαδή όταν δεν έχουμε μεταξύ μας διαφορές στα μεγάλα και σε αυτά που αφορά στον κόσμο θα βγαίνουμε έξω να συζητούμε για τα κομματικά. Εάν λοιπόν το Συνέδριο δεν γίνει η αφορμή το ΠΑΣΟΚ στο δρόμο για τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα τότε φοβάμαι ότι το Συνέδριο θα παίξει ακριβώς τον αντίθετο ρόλο και αυτό θα ναι σε βάρος και του ΠΑΣΟΚ αλλά και της χώρας», σημείωσε η Άννα Διαμαντοπούλου στον ΣΚΑΪ 100,3.

Την ανάγκη ενιαίας φωνής και καθαρού μηνύματος εξέπεμψε και ο Εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Το ζήτημα ποιο είναι; Ότι πρέπει προς τα έξω να έχουμε μια ενιαία φωνή για να εκπέμπεται ένα καθαρό μήνυμα για να είμαστε ελκυστικοί στους πολίτες και τους πολίτες ξέρετε δεν τους νοιάζει τόσο πολύ να μαθαίνουν τι συζητάμε μες στο ΠΑΣΟΚ, τους νοιάζει να βλέπουν ότι αυτά που συζητάμε γίνονται λύσεις», τόνισε στο OPEN o Κώστας Τσουκαλάς.

Την ίδια ώρα και μετά την θορυβώδη παρέμβαση του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, ο Δήμαρχος Αθηναίων επιμένει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει στρατηγική, ενώ συνέχισε το άνοιγμα διαλόγου προς τον Αλέξη Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι στελέχη κοντά στην ηγεσία αποκλείουν το ενδεχόμενο και χαρακτηρίζουν τον πρώην Πρωθυπουργό ως πρόσωπο που έχει κριθεί και δεν μπορεί να είναι μέλος της λύσης.

«Δεν έχει κάνει κόμμα ακόμα, να δούμε αν θα κάνει και αν θέλει να ενταχθεί σε αυτή την ιστορία και θα τοποθετηθούμε. Εγώ λέω χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς παρακάλια αλλά να υπάρχουν κόμματα…» ανέφερε ο Χάρης Δούκας στα PARAPOLITIKA FM.

Το άνοιγμα του δημάρχου στις προοδευτικές δυνάμεις όμως προχώρησε ένα βήμα παραπέρα αφού εμφανίστηκε θετικός και σε συζήτηση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Με ρωτάτε για την κυρία Κωνσταντοπούλου για την οποία για παράδειγμα έχουν υπογράψει, έχουν υπογράψει κοινά ψηφίσματα. Αποκλείουμε δηλαδή ένα κόμμα με το οποίο υπάρχουν κοινές υπογραφές;» απάντησε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

Την ίδια ώρα, πηγές από την Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου και σημειώνουν ότι άλλο κοινοβουλευτικά βήματα και άλλο πεδία συνεννόησης ωστόσο τονίζουν ότι η απόφαση θα ληφθεί συλλογικά.

Με ενδιαφέρον παρακολούθησαν και σχολίασαν στα πασοκικά πηγαδάκια την στροφή της Νάντιας Γιαννακοπούλου που διαφοροποιείται ανοιχτά από τον υποψήφιο που στήριξε στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές, τον Χάρη Δούκα, για το ψήφισμα στο Συνέδριο για τη μη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ.

«Η ΝΔ είναι ο ιδεολογικός και πολιτικός μας αντίπαλος και όσο και αν διαφωνώ προσωπικά με τον κ. Δούκα, γιατί προφανώς διαφωνώ, ποτέ κανένα κόμμα παγκόσμια και ιστορικά δεν έχει βγει 1,5 χρόνο πριν από εθνικές εκλογές για να βγάλει απόφαση Συνεδρίου δεν πρόκειται να κυβερνήσω με αυτόν ή δεν πρόκειται να κυβερνήσω με τον άλλον», ανέφερε η Νάντια Γιαννακοπούλου στο OPEN.

Αποστάσεις όμως πήρε η Νάντια Γιαννακοπούλου και από τον Παύλο Γερουλάνο, και τα καμπανάκια του για τα όργανα.

«Η κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία συμμετέχω συνεδριάζει τακτικότατα και η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ στην οποία μπήκα προσφάτως με έβαλε ο Πρόεδρος και αυτή έχει συνεδριάσει και θα συνεδριάσει.» σημείωσε η βουλευτής του Δυτικού τομέα.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.