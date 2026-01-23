Στα-«πράσινα»-οι-ασιατικές-αγορές-στον-απόηχο-της-γεωπολιτικής-αποκλιμάκωσης

Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν ανοδικά την Παρασκευή (23/1), ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street, καθώς οι γεωπολιτικές ανησυχίες υποχώρησαν και οι επενδυτές αξιολόγησαν την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Nikkei της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 0,35% στις 53.874,50 μονάδες, ο CSI 300 της Κίνας σημείωσε κέρδη 0,33% στις 4.136,16 μονάδες και ο SZSE Component κινήθηκε ανοδικά κατά 0,79% στις 14.439,66 μονάδες.

Ταυτόχρονα, ο S&P/ASX 200 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,13% στις 8.860,10 μονάδες, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κέρδισε 0,41% στις 26.733,50 μονάδες και ο Kopsi της Ν. Κορέας έκλεισε με άνοδο 0,76% στις 4.990,07 μονάδες.

Στα αξιόλογα της συνεδρίασης, η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 0,75%, την ώρα που η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο. Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, η οποία τάσσεται υπέρ της νομισματικής χαλάρωσης και της δημοσιονομικής στήριξης, θα αναμετρηθεί για πρώτη φορά με τους ψηφοφόρους. Την Παρασκευή διέλυσε τη Βουλή, με την Ιαπωνία να οδηγείται σε πρόωρες εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 40ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου υποχώρησε κατά περισσότερες από 4 μονάδες βάσης, στο 3,953%, αφού είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό την Τρίτη.

Αντίθετα, οι αποδόσεις των ομολόγων μικρότερης διάρκειας κινήθηκαν ανοδικά. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά περίπου 2 μονάδες βάσης, στο 2,259%, ενώ η απόδοση του 20ετούς ενισχύθηκε οριακά, κατά λιγότερο από μία μονάδα βάσης, στο 3,204%.

Η HSBC εκτιμά ότι η επόμενη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Τράπεζα της Ιαπωνίας θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2026, ωστόσο προειδοποιεί ότι περαιτέρω αποδυνάμωση του γεν θα μπορούσε να επισπεύσει το χρονοδιάγραμμα και να ανοίξει τον δρόμο για περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων.

Η τράπεζα επισημαίνει τον Απρίλιο ως εναλλακτικό σενάριο, επικαλούμενη τη δημοσίευση της τριμηνιαίας Έκθεσης Προοπτικών της BOJ και τη μεγαλύτερη σαφήνεια που αναμένεται από τις φετινές μισθολογικές διαπραγματεύσεις (Shunto), με ενδεχόμενη νέα αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης αργότερα μέσα στο 2026.

Τέλος, στο μέτωπο των μετοχών τεχνολογίας στην Ασία καταγράφηκαν απώλειες, μετά τη βουτιά 13% της Intel στις μετασυνεδριακές συναλλαγές στις ΗΠΑ, λόγω απογοητευτικών προβλέψεων για το τρέχον τρίμηνο, παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου. Η SoftBank Group υποχώρησε πάνω από 4%, η Lasertec σχεδόν 6%, η Tokyo Electron περισσότερο από 1%, ενώ στη Νότια Κορέα η SK Hynix κατέγραψε πτώση 1%.