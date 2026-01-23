Στο-Χρηματιστήριο-του-Άμστερνταμ-o-τσεχικός-όμιλος-άμυνας-csg-group

Στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Άμστερνταμ εισήλθε ο όμιλος CZECHOSLOVAK GROUP (CSG), με έδρα την Πράγα.

Η τιμή εισαγωγής και έκδοσης των μετοχών της CSG ορίστηκε στα 25 ευρώ ανά μετοχή και η κεφαλαιοποίησή της ανήλθε στα 25 δισ. ευρώ. Η Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) συγκέντρωσε συνολικά 3,8 δισ. ευρώ. Ο όμιλος εντάσσεται στις τάξεις των εισηγμένων ευρωπαϊκών βιομηχανικών ομίλων.

«Ιστορικό ορόσημο»

Όπως τόνισε ο Michal Strnad, Πρόεδρος της CSG «η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο για την CSG, καθώς εντασσόμαστε στην αγορά του Euronext του Άμστερνταμ και χαιρετίζουμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι επενδυτές. Η επιτυχημένη εισαγωγή μας αποτελεί απόδειξη της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης των ανθρώπων μας, καθώς και της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι πελάτες και οι συνεργάτες μας. Η εισαγωγή μας στο χρηματιστήριο καταδεικνύει τη δέσμευσή μας σε υψηλά πρότυπα διαφάνειας, γνωστοποίησης και εταιρικής διακυβέρνησης και ενισχύει την ικανότητά μας να επενδύουμε στην καινοτομία, να επεκτείνουμε την παγκόσμια εμβέλειά μας και να εκπληρώνουμε την αποστολή μας να είμαστε ένας κρίσιμος μακροπρόθεσμος προμηθευτής προηγμένων αμυντικών και βιομηχανικών λύσεων σε κράτη του ΝΑΤΟ και σε κυβερνητικούς εταίρους παγκοσμίως». Ο κ. Strnad δήλωσε πως «είμαστε περήφανοι για τον συνδυασμό της τσεχικής βιομηχανικής μας κληρονομιάς και του παγκόσμιου αποτυπώματος παραγωγής μας και προσβλέπουμε στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας τα επόμενα χρόνια».

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες προσφορές εταιρείας του τομέα της άμυνας. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς, η εισαγωγή του CSG υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ρόλο των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών στην υποστήριξη στρατηγικών βιομηχανιών που συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη αυτονομία και ασφάλεια της Ευρώπης. Η CSG είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες άμυνας της Ευρώπης και ένας κρίσιμος μακροπρόθεσμος προμηθευτής για τα κράτη και τους εταίρους του ΝΑΤΟ. Είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πυρομαχικών μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος στην Ευρώπη και ο μεγαλύτερος παραγωγός πυρομαχικών μικρού διαμετρήματος παγκοσμίως. Με έδρα την Ευρώπη και την Τσεχία, ο όμιλος CSG μετρά 25 χρόνια παρουσίας στην ευρωπαϊκή αμυντική παραγωγή. Έχει αναπτυχθεί σε περισσότερες από 70 χώρες, αριθμεί περισσότερες από 100 θυγατρικές. Διαθέτει 39 εργοστασιακές μονάδες παραγωγής αμυντικών προϊόντων, όπως πυρομαχικά, στρατιωτικά οχήματα, τεθωρακισμένα οχήματα, αυτοκινούμενα πυροβολικά συστήματα, ραντάρ, με βασικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Τσεχία, τη Σλοβακία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ινδία, τη Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Απασχολεί πάνω από 14.000 υπαλλήλους.