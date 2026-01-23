Τι «μαγειρεύει» ο Αντώνης Βεζύρογλου – Νέα εταιρεία από τον «άρχοντα» της σαλάτας

Ποια είναι η εταιρεία Α. Βεζύρογλου Μονοπρόσωπη ΙΚΕ που συστάθηκε πρόσφατα με αντικείμενο τις δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και ο μέτοχος.

Μια νέα εταιρεία holding αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της το επόμενο διάστημα στα εγχώρια επιχειρηματικά δρώμενα, με στόχο να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στις εξελίξεις της επόμενης ημέρας.

Ο λόγος για την εταιρεία Α. Βεζύρογλου Μονοπρόσωπη ΙΚΕ που συστάθηκε πριν από μερικά 24ωρα μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης. Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, η σύσταση της εταιρείας έγινε στις 16 Ιανουαρίου 2026.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αλεξάνδρειας του νομού Ημαθίας, το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 18.431.030,00 ευρώ, ενώ το βασικό της αντικείμενο είναι οι δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding).

Με τη «σφραγίδα» του Αντώνη Βεζύρογλου

Μέτοχος της νέας εταιρείας είναι ο Αντώνης Βεζύρογλου, ο «άρχοντας» των λαχανικών και της σαλάτας, ιδρυτής της γνωστής εταιρείας Αντ. Βεζύρογλου & Σία ΕΕ που δραστηριοποιείται εδώ και 20 χρόνια στο χώρο των φυλλωδών λαχανικών αποκλειστικά και εξειδικεύεται στην παραγωγή baby φύλλων. Πρόκειται για την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που ξεκίνησε την παραγωγή και τυποποίηση μη-πλυμμένων baby φύλλων και τη διάθεσή τους σε ολόκληρη την ελληνική αγορά.

Το αγρόκτημα της εταιρείας στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας έχει ιστορία 100 και πλέον ετών και σήμερα καταλαμβάνει έκταση 1000 στρεμμάτων.

Η Α. Βεζύρογλου & ΣΙΑ από το 2006 συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες επεξεργασίας φρέσκων σαλατών, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εμπόρους λαχαναγορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και με σημαντικές τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, επενδύει διαρκώς στον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού της εξοπλισμού, καθώς και στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Με βάσει δε τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, το 2024 η Αντ. Βεζύρογλου & Σία ΕΕ απασχόλησε 108 άτομα, ενώ εμφάνισε ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 11,18 εκατ. ευρώ, EBIT της τάξης των 2,79 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά φόρων ύψους 2,28 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί εδώ πως τον Οκτώβριο του 2025 η εταιρεία μετατράπηκε σε ΑΕ και δη στην Α. Βεζύρογλου Α.Ε. με έκθεση εκτίμησης από την Grant Thornton και ενδεικτική κεντρική αξία – αποτίμηση ύψους 27,509 εκατ. ευρώ.