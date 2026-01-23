Τράπεζα-Θεσσαλίας:-Δυναμική-αύξηση-μεγεθών-και-μεγάλη-μείωση-των-κόκκινων-δανείων-στο-2025

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Τράπεζα ενίσχυσε την παρουσία της στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με τη λειτουργία νέου καταστήματος στον Τύρναβο τον Αύγουστο του ιδίου έτους.

Στα 5.500.000,00 ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ προβλέψεων και φόρων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας για τη χρήση του 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία και την αποτελεσματική λειτουργία της Τράπεζας.

Παράλληλα, στις 31.12.2025 το υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε σε 398.349.000,00 €, παρουσιάζοντας αύξηση 11,50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το υπόλοιπο δανείων μετά από προβλέψεις αυξήθηκε κατά 12% έναντι του 2024 και διαμορφώθηκε στο ποσό των 237.617.000,00 €.

Τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας στις 31.12.2025 αυξήθηκαν κατά 1.159.000,00 €, ήτοι ποσοστό 4,76% σε σύγκριση με την 31.12.2024, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή της θέση.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία μειώθηκαν κατά 47,5%, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση συναλλαγής πώλησης συνολικού δανειακού υπολοίπου ύψους 49,5 εκατ. €.

Το ανθρώπινο δυναμικό αυξήθηκε κατά 9 άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό εργαζομένων στους 108 στις 31.12.2025.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας συνεχίζει με πίστη και αφοσίωση την αποστολή της για τη μεγιστοποίηση της συμβολής της στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη των Θεσσαλών που εκφράζεται μέσω των καταθέσεων και των ιδίων κεφαλαίων και επιστρέφοντάς την στην τοπική κοινωνία μέσω χρηματοδοτήσεων προς την υγιή επιχειρηματικότητα και τα νοικοκυριά της περιοχής.