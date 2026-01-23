Τράπεζες:-Τα-ψηφιακά-κανάλια-εκτοξεύουν-τη-ζήτηση-καταναλωτικών-δανείων

Ισχυρή πιστωτική επέκταση συνεχίζουν να εμφανίζουν οι ελληνικές τράπεζες, διευρύνοντας παράλληλα το φάσμα δυναμικής πέρα από τα όρια των μεγάλων εταιρικών χορηγήσεων. Εκτίναξη καταναλωτικών δανείων με ώθηση από τα ψηφιακά κανάλια.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση συνεχίζουν να εμφανίζουν οι ελληνικές τράπεζες , διευρύνοντας παράλληλα το φάσμα δυναμικής πέρα από τα όρια των μεγάλων εταιρικών χορηγήσεων, που αποτελούν βασικό «μοχλό» ανάπτυξης.

Το 2025 φαίνεται να αποτέλεσε έτος σημαντικής αναθέρμανσης της ζήτησης για καταναλωτικά δάνεια , σηματοδοτώντας μια σταδιακή αλλά σταθερή επαναφορά της καταναλωτικής πίστης σε ρόλο στήριξης της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Οι συνολικές εκταμιεύσεις καταναλωτικών δανείων το 2025 κατέγραψαν ετήσια αύξηση 15,1%, προσεγγίζοντας τα 1,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη. Σε αυτά εντάσσονται πέραν των δανείων που χορηγήθηκαν απευθείας μέσω του δικτύου των τραπεζών, τα δάνεια για αγορά οχημάτων (αυτοκίνητων, μοτοσικλετών) – τα οποία ανήλθαν σε 440 εκατ. ευρώ – τα δάνεια μέσω συνεργαζόμενων εμπόρων, τα ανοιχτά καταναλωτικά, καθώς και τα καταναλωτικά δάνεια με εξασφάλιση. Η εικόνα αυτή συνθέτει ένα σαφές μήνυμα επιστροφής της ζήτησης σε τροχιά ανάπτυξης, έπειτα από μια μακρά περίοδο υποτονικής πιστωτικής επέκτασης σε αυτό το πεδίο.

Η αυξημένη ζήτηση αποτυπώθηκε και σε επίπεδο αριθμού χορηγήσεων. Κατά τη διάρκεια του 2025 εκταμιεύθηκαν συνολικά 185.445 καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφάλιση από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ο όγκος αυτός καταδεικνύει ότι τα νοικοκυριά στρέφονται εκ νέου στη χρηματοδότηση για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών, με τις τράπεζες να ανταποκρίνονται μέσα σε ένα αυστηρό αλλά πλέον λειτουργικό πλαίσιο πιστοδοτικών κριτηρίων.

Η αυξημένη ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια δεν αφορά μόνο την κάλυψη των αναγκών των νοικοκυριών, αλλά συνδέεται και με τη σημαντική κερδοφορία που προσφέρουν στις τράπεζες, κυρίως λόγω των υψηλών επιτοκίων που τα συνοδεύουν. Πρόκειται ωστόσο για την πιο ευάλωτη κατηγορία δανείων, που «κοκκινίζει» πιο άμεσα και με μεγαλύτερη ένταση κατά τις αντιστροφές των οικονομικών κύκλων – οι δανειολήπτες τείνουν να εγκαταλείπουν πρώτα και πιο εύκολα αυτά τα δάνεια σε σχέση με άλλα.

Το «ψηφιακά και άμεσα» εκτινάσσει τη ζήτηση…

Ωστόσο, εξίσου σημαντική με την αναθέρμανση της ζήτησης είναι η ποιοτική μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο αυτή εξυπηρετείται. Το 2025 επιβεβαίωσε την κυριαρχία των ψηφιακών «καναλιών» στη χορήγηση καταναλωτικών δανείων, μεταβάλλοντας ουσιαστικά το τραπεζικό μοντέλο εξυπηρέτησης. Επτά στα δέκα καταναλωτικά δάνεια που εκταμιεύθηκαν μέσα στη χρονιά χορηγήθηκαν αποκλειστικά μέσω e-banking και mobile banking, χωρίς καμία επίσκεψη σε κατάστημα.

Συγκεκριμένα, 122.738 καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφάλιση εκταμιεύθηκαν πλήρως ψηφιακά, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται από την αίτηση έως την εκταμίευση μέσα από τα ηλεκτρονικά «κανάλια» των τραπεζών. Αντίθετα, μέσω των φυσικών καταστημάτων χορηγήθηκαν 62.707 δάνεια της ίδιας κατηγορίας. Η αναλογία αυτή αποτυπώνει με σαφήνεια τη μετατόπιση της ζήτησης προς τα ψηφιακά κανάλια, αλλά και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των τραπεζών να ανταποκριθούν σε αυτήν.

Η εξέλιξη δεν αφορά απλώς τη διευκόλυνση των συναλλαγών, αλλά συνδέεται άμεσα με τη μείωση του χρόνου έγκρισης, την αυτοματοποίηση των πιστοδοτικών διαδικασιών και τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Τα ψηφιακά «κανάλια» λειτουργούν πλέον ως βασικός μοχλός επιτάχυνσης της πιστωτικής επέκτασης, ιδίως σε προϊόντα λιανικής τραπεζικής, όπως τα καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφάλιση, αλλά και τα στεγαστικά και άλλα.

Συνολικά, τα στοιχεία του 2025 σκιαγραφούν μια διττή αλλά συμπληρωματική τάση: από τη μία πλευρά, την επιστροφή της ζήτησης για καταναλωτικά δάνεια και, από την άλλη, την εδραίωση της ψηφιακής τραπεζικής ως κυρίαρχου διαύλου πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναδιαμορφώνει το τραπεζικό τοπίο και θέτει τις βάσεις για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της λιανικής πίστης στην Ελλάδα.