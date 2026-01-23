Close Menu
    binance:-Το-μεγαλύτερο-χρηματιστήριο-κρυπτονομισμάτων-στον-κόσμο-επέλεξε-την-Ελλάδα-ως-βάση-στην-Ευρώπη
    Binance: Το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο επέλεξε την Ελλάδα ως βάση στην Ευρώπη

    Ευρώπη

    Την Ελλάδα επέλεξε ως βάση για την ευρωπαϊκή της παρουσία η Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως.

    Σύμφωνα με το Fortune, η Binance κατέθεσε επισήμως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση για άδεια λειτουργίας βάσει του καθεστώτος Markets in Crypto-Assets (MiCA). Παράλληλα, η Binance δημιουργεί ελληνική holding εταιρεία.

    Συζητήσεις με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

    Εκπρόσωπος της Binance επιβεβαίωσε σύμφωνα με το δημοσίευμα ότι η εταιρεία ζήτησε άδεια λειτουργίας βάσει του καθεστώτος MiCA στην Αθήνα και ότι βρισκόταν σε συζητήσεις με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πρόσθεσε ότι η Binance θεωρεί ότι το καθεστώς MiCA προσφέρει σαφήνεια και ένα σαφές πλαίσιο για καινοτομία.

    Binance has formally applied for a pan-European license known as MiCA that digital asset firms operating in the continent must obtain before July 1. https://t.co/n7gyOsnOpk

    — FORTUNE (@FortuneMagazine) January 22, 2026

