binance:-Το-μεγαλύτερο-χρηματιστήριο-κρυπτονομισμάτων-στον-κόσμο-επέλεξε-την-Ελλάδα-ως-βάση-στην-Ευρώπη

Την Ελλάδα επέλεξε ως βάση για την ευρωπαϊκή της παρουσία η Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το Fortune, η Binance κατέθεσε επισήμως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση για άδεια λειτουργίας βάσει του καθεστώτος Markets in Crypto-Assets (MiCA). Παράλληλα, η Binance δημιουργεί ελληνική holding εταιρεία.

Συζητήσεις με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Εκπρόσωπος της Binance επιβεβαίωσε σύμφωνα με το δημοσίευμα ότι η εταιρεία ζήτησε άδεια λειτουργίας βάσει του καθεστώτος MiCA στην Αθήνα και ότι βρισκόταν σε συζητήσεις με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πρόσθεσε ότι η Binance θεωρεί ότι το καθεστώς MiCA προσφέρει σαφήνεια και ένα σαφές πλαίσιο για καινοτομία.