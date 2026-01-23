bloomberg:-Η-ubs-διερευνά-επενδύσεις-σε-κρυπτονομίσματα-για-επιλεγμένους-πελάτες-ιδιωτικών-τραπεζών

Η UBS σχεδιάζει να προσφέρει επιλογές επένδυσης σε κρυπτονομίσματα σε ορισμένους πελάτες ιδιωτικών τραπεζών, ανέφερε το - News την Παρασκευή, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η ελβετική τράπεζα επιλέγει συνεργάτες για την προτεινόμενη προσφορά κρυπτονομισμάτων, ανέφερε το δημοσίευμα.

Η UBS θα επέτρεπε αρχικά σε επιλεγμένους πελάτες της ιδιωτικής της τράπεζας στην Ελβετία να αγοράζουν και να πωλούν bitcoin και ether, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο πρόσθεσε ότι η υπηρεσία θα μπορούσε αργότερα να επεκταθεί σε αγορές όπως η Ασία-Ειρηνικός και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την αναφορά. Η UBS δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Ζήτηση για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία

Η αυξημένη εστίαση της τράπεζας στα κρυπτονομίσματα έρχεται εν μέρει ως απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία από πλούσιους πελάτες, ανέφερε το δημοσίευμα.

Πέρυσι, το - News ανέφερε ότι η JPMorgan Chase εξέταζε το ενδεχόμενο να προσφέρει συναλλαγές κρυπτονομισμάτων στους θεσμικούς πελάτες της, ενώ η Morgan Stanley δήλωσε ότι θα προσφέρει συναλλαγές κρυπτονομισμάτων στην πλατφόρμα E*Trade από το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Μια τέτοια κίνηση από την UBS θα σηματοδοτούσε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ευρύτερη θεσμική υιοθέτηση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπό τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δεσμευτεί να κάνει την Αμερική την «πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων στον κόσμο».

Με πληροφορίες από Reuters