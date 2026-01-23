Ericsson: Καλύτερα από το αναμενόμενο τα κέρδη δ’ τριμήνου – Πρώτο buyback στην ιστορία της

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 12,7 δισ. σουηδικές κορόνες με άνοδο 24% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ξεπέρασαν τις προβλέψεις τα κέρδη δ’ τριμήνου της Ericsson με ώθηση από τις προσπάθειες του ομίλου να μειώσει το κόστος και να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους σε μία αρκετά υποτονική αγορά. Επιπλέον, η σουηδική εταιρεία τηλεπικοινωνιών ανακοίνωσε την πρώτη στην ιστορία της επαναγορά μετοχών.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 12,7 δισ. σουηδικές κορόνες με άνοδο 24% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, την ώρα που οι αναλυτές ανέμεναν κατά μέσο όρο 10,5 δισ. κορόνες σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το -.

Από την άλλη, οι καθαρές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 5% στην ίδια περίοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 69,3 δισ. κορόνες. Τα έξοδα αναδιάρθρωσης φέτος θα κυμανθούν σε «αυξημένα επίπεδα», δήλωσε η Ericsson στην παρουσίαση που συνοδεύει τα αποτελέσματα.

Η Ericsson και οι υπόλοιπες εταιρείες που κατασκευάζουν εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, αντιμετωπίζουν προβλήματα τα τελευταία χρόνια εν μέσω χαμηλής ζήτησης από τους παρόχους καθώς οι αναμενόμενες δαπάνες για αναβαθμίσεις δικτύου δεν υλοποιήθηκαν.

Ως απάντηση, επικεντρώθηκε στη μείωση του κόστους, ανακοινώνοντας νωρίτερα τον Ιανουάριο ότι θα απολύσει περίπου το 13% του προσωπικού της στη Σουηδία. Επιπλέον, κατάργησε περίπου 5.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως πέρυσι και όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Borje Ekholm θα συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς προσηλωμένη στον ίδιο στόχο.

«Η μελλοντική ανάπτυξη θα προέλθει από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Νέες περιπτώσεις χρήσης της τεχνολογίας, όπως τα drones και τα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης της Meta Platforms Inc., θα δημιουργήσουν πρόσθετη ζήτηση για τα δίκτυα», πρόσθεσε ο Ekholm.

Η Ericsson δήλωσε ότι θα προτείνει μέρισμα 3 κορόνες ανά μετοχή για το 2025 και πρόγραμμα επαναγοράς έως και 15 δισ. κορόνες (1,7 δισ. δολάρια). Οι αναλυτές είχαν εκτιμήσει μέρισμα 3,76 κορωνών ανά μετοχή.

Η μετοχή της Ericsson έκανε άλμα έως και 12% διαγράφοντας της απώλειές της σε επίπεδο έτους.