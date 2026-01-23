METLEN: Άνθρακες ο θυσαυρός(Τσάκος)…

Αν το δούμε ψυχρά και μόνο με βάση την ισχύ και μια ρεαλιστική παραγωγή για την Ελλάδα, μιλάμε για PV 251,9 MW που βγάζει περίπου 1.600–1.900 full-load hours τον χρόνο. Αυτό σημαίνει ετήσια παραγωγή:

251,9 × 1.600 = 403.040 MWh

251,9 × 1.750 = 440.825 MWh

251,9 × 1.900 = 478.610 MWh

Ο ετήσιος τζίρος ρεύματος είναι απλά MWh × μέση τιμή (€/MWh) – και εδώ είναι όλο το παιχνίδι. Με τρία ενδεικτικά σενάρια:

Συντηρητικό (τιμή ~56,7 €/MWh σαν “τιμή αναφοράς” PV):

440.825 MWh × 56,73 = ~€25,0 εκατ. / έτος τζίρος έργου

Αναλογούντα στη METLEN (40%): ~€10,0 εκατ. / έτος

Βασικό (80 €/MWh, παραγωγή 1.750 ώρες):

~€35,3 εκατ. / έτος τζίρος έργου

METLEN 40%: ~€14,1 εκατ. / έτος

Αισιόδοξο (100–120 €/MWh, παραγωγή 1.900 ώρες):

100 €/MWh ⇒ ~€47,9 εκατ. / έτος (METLEN: ~€19,1 εκατ.)

120 €/MWh ⇒ ~€57,4 εκατ. / έτος (METLEN: ~€23,0 εκατ.)

Η μπαταρία (375 MWh) μπορεί να “στρώσει” το captured price και να προσθέσει κάτι από arbitrage/επικουρικές, αλλά χωρίς συμβόλαια και όρους αγοράς δεν πας σε σοβαρή εκτίμηση. Και, μεταξύ μας, εδώ δεν μιλάμε για μαγικά: είναι μερικά εκατομμύρια πάνω-κάτω, όχι αλλαγή κλίμακας.

Το δεικτικό συμπέρασμα είναι απλό: ακόμη και στο καλό σενάριο, τα 10–23 εκατ. ευρώ που αναλογούν στη METLEN είναι σταγόνα μπροστά στον όγκο ενός ομίλου που κινείται σε τελείως άλλη τάξη μεγέθους. Αυτό το έργο είναι περισσότερο “σφράγισμα σχέσης”, pipeline και positioning στο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ – όχι κάτι που θα κάνει διαφορά στα μεγέθη του ομίλου την επόμενη χρονιά. Αν κάποιος το πουλάει ως game changer, απλά πουλάει αφήγημα.