Metlen – Τσάκος: Ορόσημο το mega υβριδικό έργο ΑΠΕ – Η «φόρμουλα» αξιοποίησης

PPA από την κοινοπραξία με τη Metlen, για την αξιοποίηση της παραγωγής από το Energy Management της εταιρείας. Βήμα σε ΑΠΕ και διμερείς συμβάσεις νέας γενιάς.

Τη μετάβαση και στη χώρα μας στη νέα «γενιά» έργων ΑΠΕ σηματοδοτεί η στρατηγική συμφωνία μεταξύ Metlen και Ομίλου Τσάκου, για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός υβριδικού σταθμού σταθμού μεγάλης κλίμακας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το έργο θα συνδυάζει φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 251,9 MW με μονάδα αποθήκευσης ενέργειας χωρητικότητας 375 MWh, η οποία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες μπαταρίες που έχουν δρομολογηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Η επένδυση υλοποιείται από κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν ο Όμιλος Τσάκου (60%) και η Metlen (40%), με την έναρξη της κατασκευής να τοποθετείται εντός του 2025 και την ολοκλήρωση του έργου να προβλέπεται σε ορίζοντα περίπου δύο ετών, εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.

Το έργο αποτελεί το ένα από τα δύο υβριδικά πρότζεκτ ωριμάζει εδώ και καιρό ο Όμιλος Τσάκου, στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Faethon». Η επένδυση έρχεται να σηματοδοτήσει την είσοδο του ναυτιλιακού Ομίλου στον κλάδο των ΑΠΕ, επιλέγοντας μία επένδυση που συνδυάζει παραγωγή και αποθήκευση και η οποία επομένως απαντά στις νέες προκλήσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Διάθεση της παραγωγής

Η παραγωγή του έργου προορίζεται για τη Metlen, με την κοινοπραξία (SPV) να συνάπτει για αυτό τον σκοπό διμερή μακροχρόνια σύμβασης αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) με τη Metlen.

Μέσω της συμφωνίας αυτής, η παραγόμενη «πράσινη» ενέργεια του υβριδικού σταθμού θα ενταχθεί στο «καλάθι» προμήθειας της Metlen και θα αξιοποιείται από το τμήμα Energy Management της εταιρείας, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να τη διαχειρίζεται με ευελιξία, ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες της αγοράς.

Στην πράξη, η ενέργεια του έργου θα μπορεί να κατευθύνεται τόσο για την κάλυψη των αναγκών της Αλουμίνιον της Ελλάδος όσο και για την εξυπηρέτηση του πελατολογίου της Protergia, ενώ παράλληλα θα αξιοποιείται και για δραστηριότητες trading.

Με τον τρόπο αυτό, το υβριδικό έργο ενισχύει περαιτέρω την «εργαλειοθήκη» του Energy Management της Metlen, προσφέροντας μία ακόμη πηγή ευέλικτης, αλλά παράλληλα προβλέψιμης, «πράσινης» παραγωγής.

Η επόμενη ημέρα στα PPAs

Ο συνδυασμός ΑΠΕ με μπαταρία, και ιδίως φωτοβολταϊκών σταθμών με αποθήκευση, θεωρείται πλέον η επόμενη ημέρα για τις «πράσινες» επενδύσεις. Τα υβριδικά έργα αποτελούν ουσιαστικά την απάντηση στις ολοένα αυξανόμενες απώλειες εσόδων που αντιμετωπίζουν τα έργα ΑΠΕ, εξαιτίας των περικοπών παραγωγής αλλά και των μηδενικών ή ακόμη και αρνητικών τιμών στη χονδρεμπορική αγορά – φαινόμενα που εμφανίζονται κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Υπό αυτό το πρίσμα, η επένδυση στον Δομοκό συνιστά ορόσημο για τη νέα γενιά ανανεώσιμων σταθμών στη χώρα.

Παράλληλα, στη σημερινή συγκυρία, η υπογραφή ενός PPA αποτελεί ουσιαστικά τη μοναδική διέξοδο για τη διασφάλιση σταθερών εσόδων για μία νέα «πράσινη» μονάδα, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τη χρηματοδότησή της. Η παρουσία της Metlen στο συγκεκριμένο deal λειτούργησε καταλυτικά, καθώς «ξεκλείδωσε» την υλοποίηση του έργου, εξασφαλίζοντας «παραλήπτη» για την παραγόμενη ενέργεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάρρευση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά έχει παγώσει στην πράξη τα PPAs για «απλά» φωτοβολταϊκά έργα και στην Ελλάδα, καθώς καθίστανται ασύμφορα για τους off-takers. Αντιθέτως, τα υβριδικά φωτοβολταϊκά έργα αναδεικνύονται σε λύση και για τα PPAs, καθώς προσφέρουν ενέργεια προσαρμοσμένη στο προφίλ κατανάλωσης των «παραληπτών», χάρη στην αποθήκευση.

Μπαταρίες και σε άλλα φωτοβολταϊκά

Για τη Metlen, τα οφέλη από τη συμφωνία είναι πολλαπλά. Πέρα από τον εμπλουτισμό του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου, η εταιρεία ενισχύει την τεχνογνωσία της στην κατασκευή και διαχείριση σύνθετων υβριδικών συστημάτων.

Ενδεικτικό της στρατηγικής αυτής κατεύθυνσης είναι το γεγονός ότι η Metlen έχει ξεκινήσει να προσθέτει μπαταρίες και σε δικά της φωτοβολταϊκά, όπως σε ένα cluster 82 MW στη Χαλκιδική, αλλά και σε δεύτερη συστοιχία ηλιακών πάρκων.

Το διευρυμένο «καλάθι» προμήθειας επιτρέπει στο Energy Management να αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα για την αγορά, όπως τα Virtual Baseload (VBL), τα οποία απευθύνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές και ευέλικτους όρους, πλήρως προσαρμοσμένους στο προφίλ κατανάλωσης των πελατών.

Η προϊστορία του έργου

Όσον αφορά τον Όμιλο Τσάκου, το υβριδικό έργο στον Δομοκό αποτελεί την πρώτη του επένδυση στις ΑΠΕ. Αρχικά, τα έργα του πρότζεκτ «Faethon» (τα οποία προωθούνταν σε συνεργασία με την «Ilos New Energy Greece», του γερμανικού γκρουπ Altus AG) είχαν σχεδιαστεί ώστε να λάβουν λειτουργική ενίσχυση.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ελλάδα είχε υποβάλει σχετικό αίτημα στην Κομισιόν, η οποία και το ενέκρινε. Ωστόσο, η διαδικασία δεν προχώρησε ώστε να προσδιοριστεί η «ταρίφα», γεγονός που οδήγησε τελικά στη διασφάλιση των εσόδων μέσω PPA.

Στην αρχική τους εκδοχή, τα δύο έργα προέβλεπαν επίσης αποθήκευση μέσω καινοτόμου τεχνολογίας (τηγμένου άλατος), η οποία στην πορεία αντικαταστάθηκε από συμβατικές μπαταρίες.