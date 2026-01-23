Piraeus Securities: Ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ – Στα 23,8 ευρώ η νέα τιμή στόχος

Σε αναθεώρηση προς τα πάνω της αποτίμησης της ΔΕΗ προχώρησε η Piraeus Securities, αυξάνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής στα 23,8 ευρώ από 19,1 ευρώ προηγουμένως, ενώ επαναβεβαιώνει τη σύσταση outperform. Με βάση τα τρέχοντα επίπεδα τιμών, το περιθώριο ανόδου εκτιμάται στο 22%, γεγονός που αποτυπώνει τη θετική στάση της χρηματιστηριακής απέναντι στις προοπτικές του ομίλου.

Σύμφωνα με την έκθεση, το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο της εισηγμένης συνεχίζει να στηρίζεται σε ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, με βασικό στόχο την επίτευξη EBITDA άνω των 2,9 δισ. ευρώ έως το 2028, επίπεδο αυξημένο κατά 45% σε σύγκριση με τον στόχο του 2025, ο οποίος – όπως εκτιμάται – βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης.

Η Piraeus Securities αξιολογεί θετικά το business plan της ΔΕΗ, θεωρώντας ότι οι στόχοι του είναι ρεαλιστικοί και εφικτοί, ενώ επισημαίνει ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την ενεργειακή μετάβαση. Παράλληλα, αναμένεται ισχυρή δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών, στοιχείο που ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευρωστία του ομίλου.

Σε επίπεδο προβλέψεων, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι τα EBITDA της ΔΕΗ θα διαμορφωθούν στα 2,4 δισ. ευρώ το 2026, στα 2,72 δισ. ευρώ το 2027 και στα 2,87 δισ. ευρώ το 2028, με βασικό μοχλό ανάπτυξης τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της κερδοφορίας.

Διευκρινίζεται ότι η τιμή-στόχος δεν ενσωματώνει ενδεχόμενη επένδυση της ΔΕΗ σε data centers, ούτε πρόσθετη ανάπτυξη στις ΑΠΕ πέραν όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί. Παράλληλα, η Piraeus Securities τηρεί ουδέτερη στάση ως προς τη δραστηριοποίηση της εταιρείας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και ορατότητα.

Στα τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης, η μετοχή της ΔΕΗ διαπραγματεύεται με EV/EBITDA περίπου 6x για το 2026, γεγονός που συνεπάγεται έκπτωση της τάξης του 30% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου κοινής ωφέλειας, στοιχείο που – κατά την Piraeus Securities – ενισχύει το επενδυτικό αφήγημα της μετοχής.