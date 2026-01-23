PMI Ευρωζώνης: Αμετάβλητος ο σύνθετος δείκτης τον Ιανουάριο – Η Γερμανία ανακάμπτει, η Γαλλία απογοητεύει

Η ανάκαμψη της Γερμανίας αντιστάθμισε τις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν στις επιδόσεις της Γαλλίας τον Ιανουάριο.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη διατήρησε σταθερό, αν και μέτριο, ρυθμό ανάπτυξης τον Ιανουάριο, με την ανάκαμψη της Γερμανίας να αντισταθμίζει τις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν στις επιδόσεις της Γαλλίας, σύμφωνα με τα στοιχεία των δεικτών PMI που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η S&P Global.

Ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών που συνδυάζει μεταποίηση και υπηρεσίες, παρέμεινε αμετάβλητος, για δεύτερο μήνα, στις 51,5 μονάδες τον Ιανουάριο, παραμένοντας πάνω από το όριο των 50 μονάδων που χωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Η εκτίμηση των αναλυτών ήταν άνοδο στο 51,9, όπως αναφέρει το -.

Από τις μεγαλύτερες οικονομίες του μπλοκ των 21 κρατών, η Γερμανία ξεπέρασε τις προσδοκίες, καθώς τόσο ο μεταποιητικός τομέας όσο και ο τομέας των υπηρεσιών βελτιώθηκαν. Στον αντίποδα, η Γαλλία απογοήτευσε, καθώς η πολιτική αναταραχή που σχετίζεται με τον προϋπολογισμό της χώρας επηρέασε τη ζήτηση.

«Η ανάκαμψη εξακολουθεί να φαίνεται μάλλον αδύναμη», δήλωσε την Παρασκευή σε ανακοίνωσή της ο Σάιρους ντε λα Ρούμπια, επικεφαλής οικονομολόγος στην Hamburg Commercial Bank. «Η αρχή του νέου έτους υποδεικνύει πως θα διατηρηθεί η ίδια κατάσταση και τους επόμενους μήνες».

Έχοντας ξεπεράσει την αρχική καταιγίδα δασμών των ΗΠΑ πέρυσι, η οικονομία της Ευρώπης αρχίζει να αισθάνεται το όφελος των υψηλότερων κυβερνητικών δαπανών για υποδομές και άμυνα στη Γερμανία και πέραν αυτής. Ωστόσο, στο εμπόριο παραμένει μια επίμονη ανησυχία, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα για περισσότερους δασμούς εν μέσω της αντίθεσης στα σχέδιά του να καταλάβει τη Γροιλανδία, έστω κι αν στην συνέχεια μετρίασε την σκληρή ρητορική του.

Η μέτρηση του σύνθετου PMI για το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν στις 53,9, πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.