Profile: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Algosystems έναντι €3,7 εκατ.

Το συνολικό ποσό της επένδυσης είναι €3,7 εκατ., το οποίο βρίσκεται εντός του εύρους που έχει ήδη γνωστοποιηθεί με τις προηγούμενες ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Η PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E., σε συνέχεια των από 24.11.2025 και 4.12.2025 ανακοινώσεών της αναφορικά, με την υπογραφή της Συμφωνίας για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 87,23% επί των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Ανώνυμης Εταιρείας Alogosystems, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι στις 22 Ιανουαρίου 2026, κατόπιν της πληρώσεως των όρων, αιρέσεων και προϋποθέσεων της ως άνω Συμφωνίας ολοκληρώθηκε προσηκόντως η εν λόγω εξαγορά.

Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Εταιρείας ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το συνολικό ποσό της ως άνω επένδυσης είναι €3,7 εκατ., το οποίο βρίσκεται εντός του εύρους που έχει ήδη γνωστοποιηθεί με τις προηγούμενες ως άνω ανακοινώσεις της Εταιρείας.