TikTok: Έκλεισε η συμφωνία με τις ΗΠΑ – Τι ακριβώς προβλέπει

Σε συμφωνία για τη δημιουργία νέας αμερικανικής οντότητας κατέληξε το TikTok, βάζοντας τέλος στην πολυετή αβεβαιότητα γύρω από το ενδεχόμενο απαγόρευσης της εφαρμογής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνίες με μεγάλους επενδυτές –μεταξύ των οποίων η Oracle, η Silver Lake και η επενδυτική MGX από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα– για τη σύσταση της νέας αμερικανικής κοινοπραξίας TikTok.

Η εφαρμογή για τους Αμερικανούς χρήστες θα παραμείνει η ίδια.

«Ισχυρές δικλίδες ασφαλείας» για δεδομένα και αλγόριθμο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η νέα αμερικανική οντότητα θα λειτουργεί υπό «σαφώς καθορισμένες δικλίδες ασφαλείας» που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την προστασία δεδομένων, την ασφάλεια του αλγορίθμου, την εποπτεία περιεχομένου και τις διασφαλίσεις λογισμικού για τους χρήστες στις ΗΠΑ.

Τα δεδομένα των Αμερικανών χρηστών θα αποθηκεύονται τοπικά, σε υποδομές που θα διαχειρίζεται η Oracle, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον αλγόριθμο συστάσεων περιεχομένου – ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία στη μακρόχρονη αντιπαράθεση Ουάσιγκτον–TikTok.

Ο αλγόριθμος του TikTok θα επανεκπαιδευτεί, θα δοκιμαστεί και θα ενημερώνεται με βάση δεδομένα χρηστών στις ΗΠΑ. Αν και η κινεζική μητρική ByteDance διατηρεί συμμετοχή 19,9% στην κοινοπραξία, κάτω από το ανώτατο όριο του 20% που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, θα παραχωρεί άδεια χρήσης του αλγορίθμου στη νέα αμερικανική εταιρεία αποκλειστικά για σκοπούς επανεκπαίδευσης.

Η ρύθμιση αυτή, ωστόσο, αφήνει ανοιχτά ερωτήματα, καθώς ο σχετικός νόμος απαγορεύει «κάθε μορφή συνεργασίας που αφορά τη λειτουργία αλγορίθμου συστάσεων περιεχομένου» μεταξύ της ByteDance και νέου αμερικανικού σχήματος.

Ποιοι ελέγχουν το νέο TikTok U.S.

Οι Oracle, Silver Lake και MGX είναι οι τρεις διαχειριστές-επενδυτές, με ποσοστό 15% η καθεμία. Το υπόλοιπο 35,1% κατανέμεται σε σειρά επενδυτών, μεταξύ των οποίων:

το family office του Μάικλ Ντελ,

η Vastmere Strategic Investments (θυγατρική της Susquehanna),

η Alpha Wave Partners,

οι Revolution, Meritt Way, Via Nova, Virgo LI και NJJ Capital.

Νέα διοίκηση με αμερικανική πλειοψηφία

Διευθύνων σύμβουλος της νέας εταιρείας αναλαμβάνει ο Άνταμ Πρέσερ, πρώην επικεφαλής λειτουργιών και trust & safety του TikTok.

Θα συνεργάζεται με επταμελές διοικητικό συμβούλιο, με πλειοψηφία Αμερικανών μελών, στο οποίο συμμετέχει και ο CEO του TikTok Σου Τσιού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη συμφωνία μέσω ανάρτησης στο Truth Social, ευχαριστώντας μάλιστα τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ «για τη συνεργασία και την τελική έγκριση της συμφωνίας». Πρόσθεσε ότι ελπίζει «στο μακρινό μέλλον να με θυμούνται όσοι χρησιμοποιούν και αγαπούν το TikTok».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ, την πρώτη ημέρα της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, είχε υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που «πάγωσε» προσωρινά την εφαρμογή νόμου ο οποίος –με διακομματική στήριξη και υπογραφή του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν– προέβλεπε απαγόρευση του TikTok αν δεν άλλαζε ιδιοκτησιακό καθεστώς έως τον Ιανουάριο του 2025.

Η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει δημόσια τη συμφωνία, ενώ μένει να φανεί πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη το νέο σχήμα, ιδίως ως προς τη διαχείριση του αλγορίθμου και τη συμμόρφωση με το αμερικανικό ρυθμιστικό πλαίσιο.