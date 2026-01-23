TikTok: Γλίτωσε την απαγόρευση στις ΗΠΑ – Ποιοι είναι οι νέοι ιδιοκτήτες

Σύμφωνα με το TikTok, η εταιρεία αυτή θα λειτουργεί ως «ανεξάρτητη οντότητα» και θα διοικείται από ένα επταμελές διοικητικό συμβούλιο.

Στην πολυαναμενόμενη συμφωνία για μία κοινοπραξία κυρίως υπό τον έλεγχο Αμερικανών επενδυτών που θα διαχειρίζεται τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ βάζοντας τέλος στην νομική διαμάχη που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απαγόρευσή του από τη χώρα κατέληξε η εταιρεία.

Οι εταιρείες Silver Lake και Oracle θα έχουν 15% έκαστη της κοινής εταιρείας, όπως και το επενδυτικό ταμείο MGX με έδρα το Αμπού Ντάμπι. Μεταξύ των επενδυτών βρίσκεται και ο τεχνολογικός όμιλος Dell, ενώ από την πλευρά της η ByteDance διατηρεί μερίδιο 19,9%, παραμένοντας έτσι κάτω από το όριο του 20% που ορίζει ο νόμος.

Σύμφωνα με το TikTok, η εταιρεία αυτή θα λειτουργεί ως «ανεξάρτητη οντότητα» και θα διοικείται από ένα επταμελές διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο θα πλειοψηφούν οι Αμερικανοί. Στο διοικητικό συμβούλιο θα συμμετέχει ο γενικός διευθυντής της πλατφόρμας Σου Τσιου καθώς και στελέχη μεγάλων επενδυτικών ταμείων.

Η νέα αυτή εταιρεία θα εξυπηρετεί πάνω από 200 εκατομμύρια χρήστες και θα εφαρμόζει αυστηρά μέτρα για την προστασία των δεδομένων, την ασφάλεια των αλγορίθμων και τη διαχείριση περιεχομένου, διαβεβαίωσε η πλατφόρμα σε ανακοίνωσή της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την εξέλιξη που βάζει τέλος στη διαμάχη όπως και τον ρόλο που διαδραμάτισε, σύμφωνα με εκείνον, ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βοήθησα να σωθεί το TikTok!», έγραψε στο Truth Social δηλώνοντας ότι η πλατφόρμα «ανήκει πια σε μια ομάδα Αμερικανών μεγάλων πατριωτών και επενδυτών».

«Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Κινέζο πρόεδρο Σι που εργάστηκε μαζί μας και τελικά ενέκρινε τη συμφωνία. Θα μπορούσε να κάνει το αντίθετο, αλλά δεν το έπραξε και του είμαστε ευγνώμονες», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ είχε αναβάλει επανειλημμένα την καταληκτική προθεσμία για την συμμόρφωση του TikTok με την αμερικανική νομοθεσία. Η τελευταία διορία που είχε δοθεί στην πλατφόρμα έληγε σήμερα. Το κοινωνικό δίκτυο είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο ότι υπέγραψε συμφωνία που επιτρέπει τη δημιουργία της αμερικανικής κοινοπραξίας, όπως απαιτεί ο νόμος.

Το TikTok έχει παραδεχθεί ότι εργαζόμενοί του στην Κίνα είχαν πρόσβαση σε δεδομένα Αμερικανών χρηστών, αλλά επιμένει να αρνείται ότι τα είχαν κοινοποιήσει στην κινεζική κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν έναν νόμο με τον οποίο υποχρέωναν τη ByteDance, την κινεζική μητρική εταιρεία του TikTok, να παραχωρήσει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της στη χώρα διαφορετικά θα απαγορεύονταν οι δραστηριότητες της πλατφόρμας στο αμερικανικό έδαφος.