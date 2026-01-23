xiaomi:-Συστήνει-τη-νέα-σειρά-smartphones-redmi-note-15-5g-και-κάνει-άνοιγμα-στις…-λευκές-συσκευές

H εταιρεία λανσάρει την νέα σειρά Redmi Note 15 5G και μπαίνει δυναμικά στον χώρο των ηλεκτρικών συσκευών, με ένα ψυγείο κι ένα πληντύριο – Το 2027 το αυτοκίνητο.

Ενεργά στην κατηγορία των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών δραστηριοποιείται πλέον η Xiaomi εμπλουτίζοντας περαιτέρω το χαρτυφυλάκιο του έξυπνου σπιτιού, ενώ ετοιμάζεται να συστήσει στην ελληνική αγορά και το ηλεκτρικό της αυτοκίνητο, πιθανότητα το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Την ίδια στιγμή παίρνει θέση μάχης στην αγορά των smartphones με τη νέα σειρά Redmi Note 15 αλλά και στην κατηγορία των wearables συστήνοντας στο κοινό τα Xiaomi AI Glasses, που πέρα από την απλή λειτουργία καταγραφής επιτρέπουν επικοινωνία και αλληλεπίδραση χωρίς απόσταση.

Ειδικότερα κατά την παρουσίαση της νέας σειράς Smartphones που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ωδείο Αθηνών, η κινεζική εταιρεία ανακοίνωσε πέρα από τα νέα μοντέλα έξυπνων κινητών τηλεφώνων και τα σχετικά περιφερειακά και δύο ηλεκτρικές συσκευές που εντάσσονται στην κατηγορία των λευκών συσκευών, οι οποίες θα είναι άμεσα διαθέσιμες στην ελληνική αγορά.

Πρόκειται για το δίπορτο ψυγείο Mijia Refrigerator Cross Door 502L, με αρκετά έξυπνα χαρακτηριστικά όπως η ρύθμιση διαφορετικής θερμοκρασίας στα συρτάρια των τροφίμων ώστε να διατηρούνται φρέσκα για περισσότερο διάστημα τα τρόφιμα που τοποθετούνται εκεί αλλά και για το πλυντήριο – στεγνωτήριο ρούχων Mijia Front Load Washer Dryer Pro. Aξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο συσκευές έρχονται σε αρκετά ανταγωνιστικές τιμές για την κατηγορία τους. Συγκεκριμένα το ψυγείο διατίθεται στην τιμή των 849 ευρώ και για την προωθητική περίοδο οι αγοραστές παίρνουν δώρο και μια σκούπα Χiaomi Robot Vacuum 540 Pro , ενώ το πληντύριο στεγνωτήριο στην τιμή των 699 ευρώ και πάλι με δώρο την σκούπα ρομπότ για την αρχική περίοδο διάθεσης του στην ελληνική αγορά.

Η είσοδος της εταιρείας στην κατηγορία των λευκών συσκευών δεν είναι νέα. Είχε προηγηθεί το περασμένο καλοκαίρι η ανακοίνωση διάθεσης δύο κλιματιστικών. Η ενίσχυση της δε εδράζεται εν μέρει στην δημοφιλία του brand στον τομέα των smartphones αλλά και στην επιτυχημένη μέχρι σήμερα πορεία των σκουπών – robot και stick – στην ελληνική αγορά. Ειδικά στις σκούπες δε η εταιρεία εκτιμάται ότι κατέχει υψηλά μερίδια αγοράς.

Σύμφωνα με τα στελέχη της Info Quest Technologies μάλιστα, η γκάμα ενδέχεται να εμπλουτιστεί, γεγονός που θα επιφέρει και μερική αναδιαμόρφωση του δικτύου των καταστημάτων της εταιρείας, καθώς θα απαιτηθούν μεγαλύτεροι χώροι – ικανοί να φιλοξενήσουν όλα τα νέα προϊόντα. Στόχος είναι τα νέα σημεία να είναι σε καταστήματα έως 280 τ.μ. ώστε δυνητικά να μπορούν να φιλοξενηθούν σε αυτά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητά της εταιρείας (Xiaomi EV), που εκτιμάται ότι θα φτάσουν στην ελληνική αγορά το δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Το στοίχημα που βάζει η Xiaomi στις λευκές συσκευές είναι σύνθετο καθώς ο ανταγωνισμός στα λευκά είναι ευρύς με ισχυρά brands όπως BSH, Samsung, Miele και LG να έχουν ήδη κερδίσει μεγάλο μέρος του καταναλωτικού κοινού. Η κινεζική εταιρεία όμως φαίνεται να ποντάρει στην δημιφολία του smart home και στην διασυνδεσιμότητα που προσφέρει μεταξύ των οικοσυσκευών της και των smartphones της.

Η νέα σειρά Redmi Note 15 5G

Πέρα από το άνοιγμα στα λευκά η Xiaomi έκανε χθες και τα αποκαλυπτήρια της νέας σειράς smartphones, Redmi Note 15 5G η οποία περιλαμβάνει τρία μοντέλα και είναι διαθέσιμη από σήμερα στην ελληνική αγορά. Η νέα σειρά εστιάζει σε μεγαλύτερη αυτονομία, ενισχυμένη αντοχή και αναβαθμισμένες κάμερες.

Redmi Note 15 5G

Το Redmi Note 15 5G αξιοποιεί μπαταρία 5.520mAh με τεχνολογία πυριτίου-άνθρακα, προσφέροντας αυτονομία έως και 1,58 ημέρες σε μεικτή χρήση ή περίπου 21 ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 45W όπου το 50% φορτίζει σε περίπου 25 λεπτά, καθώς και αντίστροφη φόρτιση 18W ώστε μέσω του κινητού να μπορεί κανείς να φορτίσει για παράδειγμα και τα ακουστικά του.

Έχει οθόνη των 6,77 ιντσών με ανάλυση Full HD+ και τεχνολογία AMOLED και με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και μέγιστη φωτεινότητα 3.200 nits. Όσο για τον επεξεργαστή το κινητό φορά Snapdragon 6 Gen 3, με βελτιωμένη απόδοση κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Σημειωτέον ότι το κινητό κυκλοφορεί σε εκδόσεις 6/128GB και 8/256GB, με επέκταση αποθηκευτικού χώρου έως 1TB μέσω microSD. Για τις φωτογραφικές επιδόσεις του κινητού το βασικό μοντέλο εξοπλίζεται με κύρια κάμερα 108MP με οπτική σταθεροποίηση και υπερευρυγώνια 8MP, ενώ η selfie κάμερα είναι 20MP.

Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θα πρέπει να προστεθεί και η αντοχή του – καλύπτεται από IP65, Gorilla Glass 7i και Wet Touch 2.0 – ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και αν η οθόνη είναι βρεγμένη. Παράλληλα σύμφωνα με την Xiaomi αντέχει και πτώσεις από 1,8 μέτρα με την οθόνη προς τα κάτω και σε μαρμάρινο δάπεδο.

Redmi Note 15 Pro 5G

Το Pro μοντέλο της σειράς ανεβάζει την αυτονομία με μπαταρία 6.580mAh, επιτρέποντας έως και δύο ημέρες κανονικής χρήσης, περίπου 27 ώρες βίντεο ή έως 108 ώρες μουσικής. Σύμφωνα με την εταιρεία δε διατηρεί πάνω από 80% χωρητικότητα μετά από 1.600 κύκλους φόρτισης, με φόρτιση 45W και αντίστροφη φόρτιση 22,5W.

Η AMOLED οθόνη είναι 6,83” με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και μέγιστη φωτεινότητα και πάλι 3.200 nits ενώ ο επεξεργαστή είναι ο Dimensity 7400-Ultra σε έκδοση 8/256GB.

Από πλευράς καμερών η κύρια είναι 200MP, η υπερευρυγώνια 8MP ενώ η selfie κάμερα 32MP.

Και εδώ δίνεται έμφαση στην ανθεκτικότητα, με την συσκευή να διαθέτει IP68 για βύθιση έως 2 μέτρα για 30 λεπτά και δοκιμή TÜV SÜD 24 ωρών στα 2 μέτρα, και πιστοποιημένη αντοχή σε πτώση 2,5 μέτρων από την SGS.

Redmi Note 15 Pro+ 5G

Όσο για την ναυαρχίδα της σειράς – το Redmi Note 15 Pro+ 5G – διαφοροποιείται ως προς την φόρτιση της μπαταρία – 100W HyperCharge. Στην περίπτωση του Pro+ η πλήρης φόρτιση ολοκληρώνεται σε 40 λεπτά ενώ η μπαταρία του 6.500mAh υπόσχεται έως δύο ημέρες χρήσης, περίπου 25 ώρες βίντεο ή 47 ώρες ομιλίας, ή περίπου 20 ώρες βίντεο. Σημειωτέον ότι και εδώ υποστηρίζεται η αντίστροφη φόρτιση 22,5W.

Ο επεξεργαστής στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι ο Snapdragon 7s Gen 4, οθόνη και κύριες κάμερες είναι ίδιες με αυτές του Pro ενώ σε επίπεδο αντοχής έχει IP68 και πιστοποίηση SGS για πτώσεις 2,5 μέτρων, κάμψη και σύνθλιψη

Κυκλοφορεί σε εκδόσεις 8/256GB και 12/512GB, με εικονική επέκταση RAM έως 24GB στην έκδοση 12GB.

Οι τιμές

Τα νέα μοντέλα κυκλοφορούν έως και τςι 8 Φεβρουαρίου με ειδικές τιμές λόγω προωθητικής περιόδου. Για την ακρίβεια τα

Redmi Note 15 5G κοστίζουν:

269,90€ (6GB / 128GB)

299,90€ (8GB / 256GB)

Τα Redmi Note 15 Pro 5G

379,90€ (8GB / 256GB)

Τα Redmi Note 15 Pro+ 5G

449,90€ (8GB / 256GB)

499,90€ (12GB / 512GB)

Μετά το τέλος της προωθητικής περιόδου οι τιμές για το Redmi Note 15 5G διαμορφώνονται στα 299,90€ (6GB / 128GB) και 339,90€ (8GB / 256GB), για το Redmi Note 15 Pro 5G στα 429,90€ (8GB / 256GB) και για τα Redmi Note 15 Pro+ 5G στα 499,90€ και 549,90€, ανάλογα με τη μνήμη.