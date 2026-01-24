Βγάζει 60.000 δολ. ετησίως κάνοντας baby sitting σε…κατοικίδια

Δεν έχει μόνιμο σπίτι, δεν πληρώνει ενοίκιο και αλλάζει διεύθυνση κάθε λίγες εβδομάδες. Κι όμως, ο 35χρονος Charly Stoever χτίζει μεθοδικά οικονομική ασφάλεια και ελευθερία, συνδυάζοντας pet sitting και επενδύσεις.

Για τον ίδιο, το ζητούμενο δεν είναι η σταθερότητα ενός μισθωτηρίου, αλλά η ανεξαρτησία του να αποφασίζει πού θα βρίσκεται — και πώς θα ζει, όπως λέει στο CNBC Make It.

Μια ζωή χωρίς σταθερή διεύθυνση

Από τον Αύγουστο ο Στόβερ δηλώνει βάση το Πόρτλαντ του Όρεγκον. Στην πράξη, όμως, σπάνια μένει στο ίδιο σπίτι για περισσότερο από λίγες εβδομάδες. Τους τελευταίους 18 μήνες εργάζεται εξ αποστάσεως, κλείνοντας συνεχόμενα pet-sitting gigs σε σπίτια άλλων, αντί να νοικιάζει δικό του χώρο.

Για έναν άνθρωπο που αγαπά τα ζώα και έχει βιώσει δύσκολες εμπειρίες συγκατοίκησης, το μοντέλο έχει προφανή πλεονεκτήματα. Το βασικότερο: μηδενικό κόστος στέγασης. Όπως λέει, όμως, το μεγαλύτερο κέρδος είναι άλλο — η ελευθερία.

«Είμαι αφεντικό του εαυτού μου»

Την άνοιξη, όταν αποφάσισε αυθόρμητα να ξεκινήσει ένα πολύμηνο ταξίδι στην Ευρώπη, δεν χρειάστηκε να ζητήσει άδεια ή να απολογηθεί σε κάποιον προϊστάμενο. Δούλευε και φρόντιζε κατοικίδια καθ’ οδόν, αλλάζοντας χώρες και σπίτια.

«Το καλύτερο είναι ότι μπορώ να παίρνω μόνος μου τις αποφάσεις και να έχω την ελευθερία που ήδη ζω».

Επιχείρηση εν κινήσει

Το 2025 ο Στόβερ ταξίδεψε σε 10 χώρες, ενώ παράλληλα “έτρεχε” την επιχείρησή του, Traveler Charly Money Coaching, προσφέροντας καθοδήγηση για αποπληρωμή χρεών, βελτίωση πιστωτικού ιστορικού και αποταμίευση για τη σύνταξη.

Έξι μήνες ατομικού coaching, με δίωρες εβδομαδιαίες συνεδρίες, κοστίζουν 6.000 δολάρια.

Από λύση ανάγκης σε τρόπο ζωής

Η πρώτη επαφή με το pet sitting ήρθε το 2022, όταν επέστρεψε στις ΗΠΑ από το Μεξικό και φιλοξενούνταν σε φίλους. Μέσω της πλατφόρμας Rover έβγαλε 4.000 δολάρια σε τρεις μήνες — και άρχισε να σκέφτεται σοβαρά το μοντέλο.

Το 2024, βλέποντας τα ενοίκια στον Βορειοδυτικό Ειρηνικό, πήρε την απόφαση να το κάνει μόνιμα. Σήμερα, μέσω του TrustedHousesitters, ανταλλάσσει φροντίδα κατοικίδιων με δωρεάν διαμονή, κλείνοντας δουλειές από λίγες εβδομάδες έως και έξι μήνες.

Παρίσι, Αλάσκα και… Beyoncé

Κάποιες από τις στάσεις του μοιάζουν με όνειρο. Από pet sitting στην Αλάσκα, την περίοδο του Iditarod, μέχρι 10 ημέρες σε διαμέρισμα στο κέντρο του Παρισιού με μια ιδιαίτερα «κακομαθημένη» πορτοκαλί γάτα.

Η συγκεκριμένη δουλειά ήταν αμισθί, αλλά είχε δωρεάν διαμονή και γλίτωσε χιλιάδες δολάρια από Airbnb. Και το bonus; Μια συναυλία της Beyoncé στο Παρίσι. «Το pet sitting μου έχει χαρίσει αναμνήσεις ζωής», λέει.

Πού πάνε τα χρήματα όταν δεν πληρώνεις ενοίκιο

Όλη του η ζωή χωρά σε δύο βαλίτσες. Αυτό σημαίνει λιγότερα αντικείμενα και λιγότερα έξοδα. Τον Νοέμβριο του 2025, οι βασικές δαπάνες του ήταν:

Φαγητό και έξοδοι: 618 δολάρια

Υγεία και ευεξία: 550 δολάρια

Σούπερ μάρκετ: 338 δολάρια

Ρούχα, ταξίδια και διασκέδαση: 328 δολάρια

Το μάθημα της ασφάλισης

Για ένα διάστημα έμεινε χωρίς ασφάλιση υγείας — μέχρι που ένας θρόμβος αίματος τον οδήγησε στα επείγοντα. Το περιστατικό ήταν σοκαριστικό και οικονομικά επιβαρυντικό, αλλά αποτέλεσε και μάθημα.

Λίγο αργότερα ασφαλίστηκε μέσω Medicaid. «Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ντροπή στο να λες “είμαι ανασφάλιστος”», τονίζει.

Χωρίς ενοίκιο, ο Στόβερ έχει επιταχύνει τις αποταμιεύσεις του. Το 2025 επένδυσε περίπου 13.500 δολάρια. Η καθαρή του περιουσία φτάνει σήμερα τα 225.000 δολάρια, κυρίως σε επενδυτικούς και συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς.

Ο στόχος είναι να γίνει «work optional» — να εργάζεται επειδή το θέλει, όχι επειδή το χρειάζεται.