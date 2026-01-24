Γαλλία:-Ο-διοικητής-της-κεντρικής-τράπεζας-ζητά-μεγαλύτερη-μείωση-του-ελλείμματος

Ο Βιλερουά επανέλαβε την έκκλησή του να κάνει η Γαλλία περισσότερα για τον περιορισμό των δαπανών, αντί να στηρίζεται σε αυξήσεις φόρων για να καλύψει τα κενά των δημόσιων οικονομικών.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, δήλωσε ότι η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο θα μπορούσαν να είχαν κάνει περισσότερα για να μειώσουν το έλλειμμα στον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε την Παρασκευή.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί επιβίωσε από δύο προτάσεις μομφής την Παρασκευή χάρη σε ένα κεφάλαιο στην κατηγορία των εσόδων το οποίο πλέον προβλέπει μείωση του ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ το 2026, ενώ αρχικά η κυβέρνηση στόχευε στο 4,7%.

Ο πρωθυπουργός έκανε μια σειρά παραχωρήσεων -κυρίως προς τους σοσιαλιστές του κεντροαριστερού χώρου- για να διατηρήσει τη χρηματοδότηση της κοινωνικής πρόνοιας και να περιορίσει τους φόρους για τα νοικοκυριά. Ο Βιλερουά είχε προηγουμένως προειδοποιήσει ότι οποιοδήποτε έλλειμμα πάνω από 5% θα έθετε τη Γαλλία σε «ζώνη κινδύνου» στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Το γεγονός ότι υπάρχει ένας προϋπολογισμός είναι πρόοδος», δήλωσε ο Βιλερουά σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ouest France που δημοσιεύτηκε το Σάββατο. «Τώρα, θα χρειαστεί πράγματι να τηρηθεί αυτό το ανώτατο όριο, και θα ήθελα να δω μια πιο ουσιαστική μείωση του ελλείμματος».

Οι επενδυτές χαιρέτισαν τα πρόσφατα βήματα της Γαλλίας για την τελική υιοθέτηση προϋπολογισμού, μετά από μήνες πολιτικής αβεβαιότητας και επανειλημμένες κυβερνητικές κρίσεις από τις πρόωρες εκλογές του 2024.

Την Παρασκευή, το spread των 10ετών ομολόγων σε σχέση με τα πιο ασφαλή γερμανικά ομόλογα μειώθηκε κάτω από 59 μονάδες βάσης -το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2024, όταν ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε τις βουλευτικές εκλογές.

Ο Βιλερουά επανέλαβε την έκκλησή του να κάνει η Γαλλία περισσότερα για τον περιορισμό των δαπανών, αντί να στηρίζεται σε αυξήσεις φόρων για να καλύψει τα κενά των δημόσιων οικονομικών λόγω έλλειψης πολιτικής συμφωνίας. «Ας προσπαθήσουμε να είμαστε ρεαλιστές -τα διαφορετικά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να βρουν συμβιβασμούς αντί να βάζουν κόκκινες γραμμές το ένα απέναντι στο άλλο», τόνισε ο Βιλερουά.