Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Αντίστροφη μέτρηση για την υποχρεωτική εφαρμογή τους – Τι αλλάζει

Αλλάζει ριζικά ο τρόπος έκδοσης τιμολογίων από επιχειρήσεις και επαγγελματίες μέσω της εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Με στόχο των περιορισμό της φοροδιαφυγής και την έκδοση εικονικών τιμολογίων, από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ, θα πρέπει να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Μέσω του νέου συστήματος οι επιχειρήσεις θα αποστέλλουν τα στοιχεία των συναλλαγών τους σε πιστοποιημένο πάροχο, ο οποίος θα εκδίδει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και θα το διαβιβάζει ταυτόχρονα στον εκδότη, στον παραλήπτη και στο MYDATA της ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, η φορολογική διοίκηση θα αποκτά άμεση εικόνα του κύκλου συναλλαγών και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η υποχρέωση αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων σε κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και προς επιχειρήσεις τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ). Για τις πωλήσεις σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων παραμένει προαιρετική. Εφόσον η αλλοδαπή επιχείρηση δεν αποδέχεται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αυτό μπορεί να αποσταλεί με εναλλακτικό τρόπο.

Για τις συναλλαγές μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων, η αποδοχή των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τη λήπτρια επιχείρηση είναι υποχρεωτική. Αντίθετα, δεν υπάρχει υποχρέωση αποδοχής ηλεκτρονικού τιμολογίου από την ημεδαπή επιχείρηση στην περίπτωση συναλλαγών με επιχειρήσεις της αλλοδαπής (εντός ΕΕ ή τρίτων χωρών).

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει δύο περιόδους υλοποίησης ώστε οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία:

· πρώτες στο νέο καθεστώς εισέρχονται οι μεγάλες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ για το φορολογικό έτος 2023. Γι’ αυτές, η υποχρεωτική εφαρμογή ξεκινά στις 2 Φεβρουαρίου, ενώ έως τις 31 Μαρτίου προβλέπεται περίοδος σταδιακής προσαρμογής, κατά την οποία θα μπορούν να λειτουργούν παράλληλα τα υφιστάμενα εμπορικά ή λογιστικά συστήματα και οι ειδικές φόρμες καταχώρησης. Στο διάστημα αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων ή δήλωση χρήσης της εφαρμογής timologio και να έχουν περάσει στην πράξη στο νέο σύστημα.

· από την 1η Οκτωβρίου ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, με μεταβατική περίοδο έως και τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Σημειώνεται ότι όσοι ενταχθούν νωρίτερα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, δύο μήνες πριν την υποχρεωτική ημερομηνία, κερδίζουν:

– 100% προσαυξημένη απόσβεση για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού.

– 100% προσαύξηση της δαπάνης για την υπηρεσία τιμολόγησης τον πρώτο χρόνο. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις για να κερδίσουν το φορο-μπόνους έχουν δυνατότητα να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση έως τις 3 Αυγούστου 2026.

Για την ΑΑΔΕ, το νέο σύστημα αποτελεί «εργαλείο» για την προσυμπλήρωση δηλώσεων ΦΠΑ και Ε3, τη μείωση της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ, την καλύτερη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για την οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων και τη μείωση του διαχειριστικού κόστους τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το κράτος.

Η εισαγωγή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί σταθμό στην προσπάθεια ψηφιοποίησης της οικονομίας και αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη, όπως:

· Μείωση της απώλειας ΦΠΑ και περιορισμό της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων.

· Σημαντική διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατά την εκπλήρωση των δηλωτικών τους υποχρεώσεων, χάρη στην απλοποίηση της διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και την προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ και του εντύπου Ε3.

· Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και μείωση του διαχειριστικού κόστους (κόστος έκδοσης, αποστολής & αποθήκευσης τιμολογίων, μείωση απωλειών τιμολογίων, λάθη χειροκίνητης καταχώρισης, διενέξεις με αντισυμβαλλόμενους).