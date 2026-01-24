Λιβύη:-25ετής-πετρελαϊκή-συμφωνία-με-totalenergies-και-conocophillips-άνω-των-20-δισ.-δολαρίων

Σε μια κίνηση-ορόσημο για τον ενεργειακό τομέα της χώρας, η Λιβύη υπογράφει σήμερα 25ετή συμφωνία ανάπτυξης πετρελαϊκών κοιτασμάτων με τη γαλλική TotalEnergies και την αμερικανική ConocoPhillips.

Οι συμφωνημένες επενδύσεις υπερβαίνουν τα 20 δισ. δολάρια και θα χρηματοδοτηθούν από το εξωτερικό.

Τη συμφωνία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Abdulhamid al-Dbeibah, διευκρινίζοντας ότι θα υλοποιηθεί μέσω της Waha Oil Company και αποσκοπεί στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας έως και τα 850.000 βαρέλια ημερησίως (bpd).

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα καθαρά έσοδα που αναμένεται να αποφέρει η συμφωνία εκτιμώνται σε περισσότερα από 376 δισ. δολάρια.

Ο ρόλος της Waha και οι υποδομές

Πηγές της Waha Oil Company αναφέρουν στο CNBC ότι η ημερήσια παραγωγή της εταιρείας κυμαίνεται σήμερα, υπό κανονικές συνθήκες, μεταξύ 340.000 και 400.000 βαρελιών. Η Waha αποτελεί θυγατρική της κρατικής National Oil Corporation και διαχειρίζεται πέντε βασικά πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και σειρά επιμέρους παραγωγικών κοιτασμάτων.

Τα πεδία αυτά συνδέονται με δίκτυα αγωγών που μεταφέρουν το αργό πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό της Sidra, ενώ το φυσικό αέριο κατευθύνεται σε μονάδες επεξεργασίας.

Παράλληλες συμφωνίες με Chevron και Αίγυπτο

Παράλληλα με τη μεγάλη 25ετή συμφωνία, η κυβέρνηση της Λιβύης αναμένεται να υπογράψει μνημόνιο κατανόησης με την αμερικανική πετρελαϊκή Chevron, καθώς και συμφωνία συνεργασίας με το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου.

Όλες οι συμφωνίες θα υπογραφούν στο πλαίσιο του Libya Energy and Economy Summit, που πραγματοποιείται στην Τρίπολη.

Ενέργεια και γεωπολιτική σταθερότητα

Ο Ντμπεϊμπά έκανε λόγο για «ενίσχυση των σχέσεων της Λιβύης με τους μεγαλύτερους και πιο ισχυρούς διεθνείς εταίρους της στον παγκόσμιο ενεργειακό κλάδο», υπογραμμίζοντας τη σημασία των συμφωνιών τόσο για την οικονομία όσο και για τη γεωπολιτική θέση της χώρας.

Παρά το γεγονός ότι η Λιβύη παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου στην Αφρική, η παραγωγή της έχει διακοπεί επανειλημμένα την τελευταία δεκαετία, μετά το 2014, όταν η χώρα βυθίστηκε σε πολιτική αστάθεια και διχάστηκε μεταξύ αντίπαλων αρχών στην ανατολή και τη δύση, έπειτα από την εξέγερση που ανέτρεψε το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι.

Η νέα συμφωνία φιλοδοξεί να αποτελέσει βήμα σταθεροποίησης και επανεκκίνησης του λιβυκού ενεργειακού τομέα, σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς αγορές αναζητούν αξιόπιστες πηγές προμήθειας.