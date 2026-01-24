Νέες-φοροελαφρύνσεις-ενόψει:-Πώς-η-μάχη-κατά-της-φοροδιαφυγής-«ξεκλειδώνει»-νέο-πακέτο-μειώσεων-φόρων

Περισσότερα έσοδα από τη φοροδιαφυγή σημαίνουν περισσότερες φοροελαφρύνσεις. Με «όπλα» τρία νέα ψηφιακά εργαλεία που τίθενται σε εφαρμογή εντός του 2025, το οικονομικό επιτελείο προσβλέπει σε νέα ισχυρή ενίσχυση των δημόσιων εσόδων το 2026.

Δημιουργείται έτσι ο απαραίτητος δημοσιονομικό χώρο για ένα διευρυμένο πακέτο μειώσεων φόρων που θα παρουσιαστεί στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι και το 2026 οι εισπράξεις από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα κινηθούν σε υψηλά επίπεδα, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 καταγράφηκε ρεκόρ εσόδων ύψους 2,2 δισ. ευρώ, έναντι 1,7 δισ. ευρώ το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ψηφιακών παρεμβάσεων.

Τα τρία νέα ψηφιακά «όπλα» του 2025

Οι νέες παρεμβάσεις που ετοιμάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στοχεύουν στη δραστική μείωση της παραβατικότητας σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας:

Ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής

Ενισχύει τη διαφάνεια στη διακίνηση αγαθών και βάζει «φρένο» στα εικονικά τιμολόγια και τις αδήλωτες πωλήσεις.

Ηλεκτρονικό πελατολόγιο

Βρίσκεται ήδη σε πιλοτική εφαρμογή και προβλέπεται να επεκταθεί σε περισσότερες κατηγορίες επαγγελμάτων, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας παντού

Στόχος της κυβέρνησης είναι η πλήρης επέκταση της ψηφιακής κάρτας σε όλο τον ιδιωτικό τομέα έως το τέλος του έτους, όπως έχει ανακοινώσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Πού οφείλεται το ρεκόρ των 2,2 δισ. ευρώ

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών αποτυπώνουν με σαφήνεια τη συμβολή των ψηφιακών μέτρων στα έσοδα του 2025:

1,2 δισ. ευρώ από την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (POS) και τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA), περιορίζοντας δραστικά τη μη έκδοση αποδείξεων, κυρίως στην εστίαση και τις υπηρεσίες.

600 εκατ. ευρώ από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, που οδήγησε σε σημαντική αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων.

400 εκατ. ευρώ από τη σταδιακή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025 δηλώθηκαν 2,5 εκατ. περισσότερες ώρες υπερωριών σε σχέση με το 2024, ενισχύοντας την απόδοση φόρων και εισφορών και περιορίζοντας τη «μαύρη» εργασία.

Το βλέμμα στη ΔΕΘ

Την άνοιξη, με την οριστικοποίηση των στοιχείων για την αύξηση του ΑΕΠ το 2025, το οικονομικό επιτελείο θα προχωρήσει στις πρώτες ασφαλείς εκτιμήσεις για τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή εντός του έτους.

Η εικόνα αυτή θα καθορίσει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, πάνω στον οποίο θα «χτιστεί» το πακέτο των νέων φοροελαφρύνσεων που θα ανακοινωθεί στη φετινή ΔΕΘ.

- – ΜΠΕ