Νέο-πλαίσιο-για-τις-οικονομικές-συναλλαγές-στο-online-gaming

Σύμβαση έξι εβδομάδων μεταξύ της Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και της PLANET AE για τον κανονιστικό εξορθολογισμό των συναλλαγών στα διαδικτυακά παίγνια

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ενισχύει το ρυθμιστικό της οπλοστάσιο αποκλειστικά στην αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, υπογράφοντας σύμβαση με την PLANET AE για την εκπόνηση ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης που αφορά το οικοσύστημα πληρωμών και οικονομικών συναλλαγών των online παιγνίων.

Πρόκειται για στοχευμένη παρέμβαση που δεν επεκτείνεται στο σύνολο της αγοράς παιγνίων, αλλά εστιάζει στα παίγνια μέσω Διαδικτύου και στους παρόχους που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην ελληνική αγορά.

Τι προβλέπει η σύμβαση

Όπως ρητά αναφέρεται στη σύμβαση, το αντικείμενο του έργου αφορά την «παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης σχετικά με τον κανονιστικό εξορθολογισμό και τη βελτίωση του πλαισίου διενέργειας οικονομικών συναλλαγών που αφορούν τη συμμετοχή παικτών σε διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια». Στόχος είναι η υποστήριξη της ΕΕΕΠ στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων και εφαρμόσιμων παρεμβάσεων, εντός των αρμοδιοτήτων της.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έως έξι εβδομάδες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, με δυνατότητα παράτασης έως 50%, εφόσον συντρέχουν αντικειμενικά δικαιολογημένοι λόγοι.

Χαρτογράφηση του οικοσυστήματος πληρωμών

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, το Σχέδιο Δράσης θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, την «καταγραφή του οικοσυστήματος πληρωμών και συναλλαγών που διενεργούνται για τη συμμετοχή παικτών σε διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια», καθώς και την αναγνώριση ζητημάτων κανονιστικής και επιχειρησιακής φύσης που προκύπτουν κατά τη διενέργεια αυτών των συναλλαγών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα χαρακτηριστικά που διέπουν τη συμμετοχή παικτών στα online παίγνια και στις ιδιαιτερότητες των χρηματορροών, σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων συμμόρφωσης και εποπτείας.

Διεθνείς πρακτικές και προτάσεις παρέμβασης

Το έργο προβλέπει επίσης αναφορά σε καλές διεθνείς πρακτικές και αποτύπωση διαφορών τόσο στο επίπεδο των πληρωμών όσο και στο επίπεδο των αντίστοιχων κανονιστικών και νομοθετικών ρυθμίσεων άλλων χωρών. Με βάση αυτή τη συγκριτική ανάλυση, θα διατυπωθούν προτάσεις για ενέργειες θεραπείας των ζητημάτων που θα καταγραφούν.

Οι προτάσεις αυτές θα απευθύνονται, κατά περίπτωση, στην ΕΕΕΠ, στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε άλλα μέρη του οικοσυστήματος πληρωμών και συναλλαγών, καθώς και σε συναρμόδιες κανονιστικές αρχές.

Στόχος η θωράκιση του online περιβάλλοντος

Η σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης της ΕΕΕΠ και ειδικότερα του Τμήματος Ασφάλειας και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων, το οποίο έχει την ευθύνη για την πρόληψη και καταστολή φαινομένων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην αγορά των διαδικτυακών παιγνίων.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η ΕΕΕΠ επιχειρεί να ενισχύσει τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των οικονομικών συναλλαγών στο online gaming, σε έναν τομέα που εξελίσσεται ταχύτατα και απαιτεί συνεχή επικαιροποίηση των ρυθμιστικών εργαλείων.