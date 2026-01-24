Οι-εξαγορές-που-«γιγάντωσαν»-τη-Μασούτης

Μια επιχειρηματική διαδρομή μισού αιώνα μιας οικογενειακής αλυσίδας από τη Βόρεια Ελλάδα που έφτασε να συγκαταλέγεται στους top παίκτες της αγοράς. Πώς αποδεικνύεται ότι οι εξαγορές βρίσκονται στο DNA της επιχείρησης.

To ημερολόγιο έγραφε 6 Σεπτεμβρίου 1976. Ήταν η ημέρα που ο Διαμαντής Μασούτης έβαζε το δικό του λιθαράκι στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, εγκαινιάζοντας το πρώτο κατάστημα Μασούτης στην οδό Κ. Κρυστάλλη στην πλατεία Αντιγονιδών, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Πενήντα 50 χρόνια μετά η αλυσίδα Δ. Μασούτης, στο τιμόνι της οποίας βρίσκεται σήμερα ο γιος του Διαμαντή, Γιάννης Μασούτης, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους λιανεμπορικούς ομίλους της χώρας με κύκλο εργασιών άνω των 1,1 δισ. ευρώ, διαθέτοντας κοντά στα 400 καταστήματα και απασχολώντας περί τις 13.000 άτομα προσωπικό. Συγκαταλέγεται ήδη στις πιο εμβληματικές εταιρείες με ρίζες στον Βορρά, ενώ η ταχύτατη ανάπτυξή της στο πέρασμα των ετών την ανέδειξε σε «ρυθμιστή» των εξελίξεων στον κλάδο των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα.

Ιωάννης Μασούτης

Δεδομένων δε των νέων μεγάλων επιχειρηματικών συμφωνιών που προωθεί τη δεδομένη στιγμή, ολοκληρώνοντας την εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός και δρομολογώντας την απόκτηση της Kontzoglou Distribution, η συνέχεια για τη Δ. Μασούτης αποδεικνύεται ακόμη πιο δυναμική.

Στο DNA της αλυσίδας οι εξαγορές…

Δύο μόλις χρόνια μετά την ίδρυση της εταιρείας και δη το 1978, η αλυσίδα πραγματοποίησε την πρώτη της εξαγορά, αποκτώντας το «Διεθνές» με δύο σούπερ μάρκετ στη Θεσσαλονίκη, στη Βασιλίσσης Όλγας και στην οδό Μακεδονίας και επιβεβαιώνοντας περίτρανα πως οι εξαγορές βρίσκονται στο DNA της…

Ακολουθεί το 1980 η εξαγορά του πρώην σούπερ μάρκετ Μέγας Αλέξανδρος, το 1983 η απόκτηση του πρώην καταστήματος Αφοί Μουμτζίδη Α.Ε. στην περιοχή του Πανοράματος και το 1984 η απόκτηση του πρώην καταστήματος Ραμφόπουλος στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Μέσα στην επόμενη 15ετία η ανάπτυξη της αλυσίδας ήταν ραγδαία, μέσω μπαράζ εξαγορών (Κωνσταντινίδης, Φθηνή Αγορά, Κόμβος ΑΕ, Κρόνος-Αφοί Καραγιαννίδη & Σία, Συν Ένα, Κόντρα ΑΕ, Δ. Γκαγκούτης & Σία ΟΕ, Σαραβέλος ΟΕ, Ανδρονικίδης 1998), ενώ έτος ορόσημο αποδεικνύεται το 1999, με την προσθήκη 53 νέων καταστημάτων, μετά την εξαγορά των δύο μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ «Δύο Άλφα» και «Αφοί Μπίσκα».

Χρονιά ισχυρής ανάπτυξης ήταν και το 2001, όπου προστέθηκαν στην αλυσίδα Δ. Μασούτης 49 νέα καταστήματα από την εξαγορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ «Άλφα Δέλτα», «Γεώργιος Μπίσκας», «Mercato».

Τριάντα χρόνια μετά την ίδρυσή της, το 2006 η Δ. Μασούτης μετρά 161 καταστήματα, ενώ έναν χρόνο αργότερα αποκτά τρία νέα καταστήματα στην πόλη των Τρικάλων (πρώην καταστήματα Ευρωμάρκετ Μαίος ΑΕ) και ένα νέο κατάστημα στην πόλη της Καβάλας (πρώην κατάστημα Εμπορική Ένωση ΕΠΕ). Ακολούθησε το 2009 η εξαγορά καταστημάτων σε Κατερίνη (καταστήματα Πασχαλίδης Α.Ε.Ε.) και Βόλο (Γ. Γεωργάκος & Σια ΕΕ), ενώ η κίνηση ματ ήρθε το 2018 όταν η Δ. Μασούτης εξασφάλισε την «κάθοδό» της στην Αττική, αποκτώντας την αλυσίδα Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε. με δίκτυο 56 εταιρικών καταστημάτων σε Αθήνα και Άνδρο και περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους.

Ένα ακόμη σημαντικό deal της βορειοελλαδίτικης αλυσίδας ήρθε στις αρχές του 2022, όταν ανακοινώθηκε πως προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με τη συνεταιριστική αλυσίδα ΣΥΝΚΑ, με παρουσία σε Κρήτη, Αιγαίο και Κέρκυρα. Μέσω της εν λόγω εξαγοράς, η Μασούτης εξασφάλισε ένα σημαντικό «εισιτήριο» εισόδου στην κρητική αγορά, καθώς και σε αρκετά νησιά της χώρας. Το deal οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου εταιρικού σχήματος με την επωνυμία «ΣΥΝΚΑ Κρήτης Υπεραγορές Α.Ε.», στην οποία η Μασούτης συμμετέχει με το 50% των μετοχών και ο συνεταιρισμός με το αντίστοιχο 50%.

Πλούσιο σε… deals για τη Δ. Μασούτης αποδείχθηκε και το 2023, με τη βορειοελλαδίτικη αλυσίδα να αποκτά δύο καταστήματα της αλυσίδας Γέγος σε Αργυρούπολη και Κερατέα στην Αττική, δέκα καταστήματα της αλυσίδας Family Super Market που δραστηριοποιείτο στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κατερίνη, Γιαννιτσά, Βέροια, Πτολεμαΐδα και Κομοτηνή, καθώς και τον έλεγχο των καταστημάτων χονδρικής και λιανικής πώλησης της Αφοί Ιωάννου Δεναξά ΕΠΕ σε Σαντορίνη, Μύκονο και Φάληρο Αττικής.

Ο «γάμος» Μασούτης – Κρητικός

Και πριν καλά καλά φύγει ο πρώτος μήνας του 2026, η Δ. Μασούτης αναδεικνύεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή των επιχειρηματικών εξελίξεων.

Η αυγή της νέας χρονιάς επισφράγισε τη θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων για το mega deal που αναμένεται να αλλάξει το τοπίο στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, καθώς η απόκτηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης σηματοδοτεί μια πραγματική… αλλαγή πίστας για τη βορειοελλαδίτικη αλυσίδα.

Μετά από πολύμηνες διεργασίες, οι δύο πλευρές προχώρησαν στην υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού – προσυμφώνου για την εξαγορά του 100% της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης, με τη συμφωνία να αναμένει το «πράσινο φως» της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τις δύο εταιρείες να εκφράζουν την ικανοποίησή τους «για την εξέλιξη της διαδικασίας και την από κοινού προσήλωση στην επιχειρησιακή συνέχεια, τη διατήρηση της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα».

Το mega deal Μασούτης – Κρητικός αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, καθώς οδηγεί σε μια εταιρική οντότητα που θα διεκδικήσει με αξιώσεις θέση στην τριάδα των μεγάλων «παικτών» του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Υπενθυμίζεται ότι Μασούτης και Κρητικός βρίσκονται στην πέμπτη και έκτη θέση, αντίστοιχα, από πλευράς πωλήσεων στην κατάταξη των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ωστόσο οι μεταξύ τους συνέργειες με έναν σωρευτικό τζίρο ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ αναμένεται να «ξαναμοιράσουν την τράπουλα» στον κλάδο, με τη νέα οντότητα να «κοιτάζει» με αξιώσεις την τρίτη, ή ακόμη και τη δεύτερη θέση της αγοράς, όπου βρίσκονται σήμερα η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Lidl Ελλάς, αντίστοιχα. Το νέο δε σχήμα που θα προκύψει θα έχει ένα τεράστιο δίκτυο καταστημάτων και δη περί τα 1.200. Σήμερα, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός λειτουργεί ένα δίκτυο περίπου 890 καταστημάτων, διαθέτει οκτώ κέντρα διανομής και απασχολεί περισσότερους από 3.700 εργαζόμενους.

Η κίνηση ματ στη διανομή

Μόλις πριν από μερικές ώρες έγινε γνωστό ότι η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Δ. Μασούτης προχωρά σε μια νέα κίνηση ματ, δρομολογώντας την εξαγορά της Kontzoglou Distribution (Αφοί Κοντζόγλου – Δίκτυο Διανομών ΑΕ), σε μια προσπάθεια να ενισχύσει το αποτύπωμά της και στον χώρο της χονδρικής διανομής.

Με την επιχειρηματική της διαδρομή να ξεκινά το 1958 από τη Θεσσαλονίκη, η Kontzoglou Distribution είναι σήμερα μια από τις πιο γνωστές εταιρείες στον κλάδο των χονδρικών πωλήσεων που δραστηριοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο, διαθέτοντας οργανωμένο δίκτυο διανομής που εξυπηρετεί αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σημεία λιανικής.

Στο τιμόνι της βορειοελλαδίτικης επιχείρησης βρίσκεται ο Γιάννης Κοντζόγλου, ενώ μεγάλο της πλεονέκτημα θεωρούνται οι μακροχρόνιες συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες και αποκλειστικές συνεργασίες αντιπροσώπευσης και διανομής γνωστών προϊόντων. Στο ευρύ χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται ιδιαίτερα γνωστά εμπορικά σήματα, ενώ συνεργάζεται με εμβληματικές εταιρείες όπως Μινέρβα, Γιώτης, Ήλιος, BIC, Procter & Gamble, Arla, Condito, Bolton Group κ.α.

Όπως δε προκύπτει από τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις, στη χρήση 2024 η Αφοί Κοντζόγλου – Δίκτυο Διανομών ΑΕ εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 24,29 εκατ. ευρώ από 23,49 εκατ. ευρώ το 2023 και καθαρά μετά από φόρων κέρδη ύψους 1,10 εκατ. ευρώ από 1,07 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Στο τέλος της χρήσης 2024, η εταιρεία είχε καθαρή θέση ύψους 3,73 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 1,67 εκατ. ευρώ, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι πορεύεται χωρίς τραπεζικό δανεισμό.