Οι-Φρουροί-της-Επανάστασης-προειδοποιούν-ΗΠΑ-και-Ισραήλ:-«Είμαστε-με-το-δάχτυλο-στη-σκανδάλη»

Σε κλίμα αυξημένης έντασης βρίσκεται ξανά η Μέση Ανατολή, με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν να διαμηνύουν ότι βρίσκονται σε ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα, την ώρα που αμερικανικά πολεμικά πλοία κατευθύνονται προς την περιοχή και οι σχέσεις Τεχεράνης–Ουάσινγκτον παραμένουν τεταμένες.

Το Σώμα των Φρουρών, το οποίο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην αιματηρή καταστολή των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, δηλώνει «πιο έτοιμο από ποτέ, με το δάχτυλο στη σκανδάλη», όπως είπε ο επικεφαλής του σώματος, Μοχαμάντ Πακπούρ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Nournews στο Telegram, ενός μέσου ενημέρωσης που πρόσκειται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ο στρατηγός Πακπούρ απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ «να αποφύγουν οποιονδήποτε λανθασμένο υπολογισμό».

«Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και το αγαπητό Ιράν στέκονται πιο έτοιμοι από ποτέ, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, για να εκτελέσουν τις εντολές και τις κατευθυντήριες γραμμές του Ανώτατου Διοικητή», φέρεται να δήλωσε ο Πακπούρ, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Η ένταση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει υψηλή μετά την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων που ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου, έπειτα από την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος, του ριάλ. Οι κινητοποιήσεις εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα και διήρκεσαν περίπου δύο εβδομάδες, με χιλιάδες νεκρούς, σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις.

Πάνω από 5.100 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί κατά την καταστολή των διαδηλώσεων

Περισσότεροι από 5.137 θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί στη διάρκεια του μαζικού κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Η οργάνωση αυτή, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, ερευνά άλλους 12.904 θανάτους, ενώ τουλάχιστον 7.402 άνθρωποι φέρεται ότι έχουν τραυματισθεί σοβαρά.

Οι ακτιβιστές επισημαίνουν ότι η αξιολόγηση και η επαλήθευση απολογισμών των νεκρών απαιτεί χρόνο, καθώς οι διακοπές του Ίντερνετ στη χώρα επιβραδύνουν τη διαδικασία. Η ακριβής έκταση της βίας παραμένει ως εκ τούτου ασαφής.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, 3.117 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις ταραχές, ενώ ο Ιρανός πρεσβευτής στην Ελβετία υποστήριξε ότι περισσότεροι από 2.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν από «δράση τρομοκρατών».