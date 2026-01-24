Ο διάδοχος του Πάουελ στη Fed μάλλον δεν θα είναι Κέβιν – Ποιος είναι ο Ρικ Ρίντερ που προβάλλει ξαφνικά ως απόλυτο φαβορί

Έως και πριν από λίγες ημέρες νωρίζαμε ότι τα δύο μεγάλα φαβορί για την προεδρία της Federal Reserve είναι οι Κέβιν Χάσετ και Κέβιν Γουόρς. Αλλά στη διεθνή πολιτική και οικονομική σκηνή τα πάντα ανατρέπονται μέσα σε λίγα 24ωρα.

Κάπως έτσι λοιπόν, ο Ρικ Ρίντερ κορυφαίο στέλεχος της BlackRock, αναδεικνύεται σε βασικό διεκδικητή της προεδρίας της Federal Reserve, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να ανακοινώσει τον υποψήφιο που θα προτείνει για να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ, με τη θητεία του τελευταίου να λήγει τον Μάιο.

Οι αποδόσεις υπέρ του Ρίντερ την πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket εκτοξεύθηκαν από μόλις 6% στις αρχές της εβδομάδας σε περίπου 47% έως την Παρασκευή, τοποθετώντας τον στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης.

Η απότομη αυτή μεταβολή αντανακλά την εκτίμηση ότι ο Τραμπ ενδέχεται να επιλέξει έναν υποψήφιο με βαθιές διασυνδέσεις στη Wall Street για το τιμόνι της σημαντικότερης κεντρικής τράπεζας στον κόσμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει συγκρουστεί επανειλημμένως με τον Πάουελ για την άρνηση της Fed να μειώσει επιθετικά τα επιτόκια, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα ανακοινώσει την επιλογή του «στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον».

Ένα θρίλερ μηνών για τη διαδοχή Πάουελ

Η άνοδος του Rieder αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο σε ένα παρατεταμένο παρασκήνιο γύρω από το ποιος θα ηγηθεί της Fed στην επόμενη φάση. Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών έχουν το τελευταίο διάστημα διερευνήσει τις διαθέσεις μεγάλων επενδυτών ομολόγων σχετικά με τον Ρίντερ γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη σοβαρής υποψηφιότητας.

Πηγές με γνώση των επαφών αναφέρουν ότι, αν και το υπουργείο Οικονομικών διατηρεί πάγια επικοινωνία με τις αγορές, οι ερωτήσεις για τον Ρίντερ έχουν γίνει πιο συγκεκριμένες και στοχευμένες το τελευταίο διάστημα.

Ο ίδιος ο Ρίντερ είναι ένας από τους πιο γνωστούς και έμπειρους παράγοντες των αγορών. Ως chief investment officer για τον παγκόσμιο τομέα σταθερού εισοδήματος της BlackRock, επιβλέπει στρατηγικές ομολόγων ύψους περίπου 2,4 τρισ. δολαρίων.

Εντάχθηκε στον όμιλο το 2009, όταν η BlackRock εξαγόρασε την R3 Capital Partners, ενώ προηγουμένως είχε περάσει σχεδόν δύο δεκαετίες στη Lehman Brothers.

Η υποχώρηση Χάσετ και οι ανησυχίες των αγορών

Μέχρι πρόσφατα, το φαβορί για την επιλογή Τραμπ θεωρούνταν ο Κέβιν Χάσετ, επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, οι πιθανότητές του υποχώρησαν αισθητά, καθώς μεγάλοι επενδυτές ομολόγων φέρονται να προειδοποίησαν το υπουργείο Οικονομικών ότι η επιλογή ενός τόσο στενού συμμάχου του προέδρου θα μπορούσε να ανησυχήσει τις αγορές και να εντείνει τους φόβους για υπονόμευση της ανεξαρτησίας της Fed.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω όταν έγινε γνωστό ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης άνοιξε ποινική έρευνα γύρω από κατάθεση του Πάουελ, εξέλιξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πρώην προέδρους της Fed, διεθνείς κεντρικούς τραπεζίτες και κορυφαία στελέχη της Wall Street, όπως ο CEO της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον.

Παράλληλα, Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές έχουν εκφράσει δημόσια αλλά και κατ’ ιδίαν ανησυχίες για το κατά πόσο η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας θα μπορούσε να διατηρηθεί υπό μια νέα προεδρία της Fed, ιδίως αν ο επικεφαλής της θεωρηθεί υπερβολικά πρόθυμος να ευθυγραμμιστεί με τον Λευκό Οίκο.

Η Γερουσία και το θεσμικό φίλτρο

Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή του προέδρου δεν είναι το τελευταίο βήμα. Η Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, όπου οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν οριακή πλειοψηφία 13–11, θα πρέπει να διεξαγάγει ακρόαση και να εγκρίνει τον υποψήφιο, πριν το θέμα φτάσει στην ολομέλεια της Γερουσίας.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι θα προτιμούσε ο Χάσετ να παραμείνει στον Λευκό Οίκο, ενισχύοντας περαιτέρω το σενάριο ότι η τελική επιλογή μπορεί να στραφεί προς μια φιγούρα της αγοράς με ευρύτερη αποδοχή.

Η BlackRock, από την πλευρά της, αρνήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις, ενώ ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «απλή εικασία» κάθε σχετική δημοσιογραφική αναφορά έως ότου υπάρξει επίσημη ανακοίνωση.

Ο Γουόρς παραμένει στο παιχνίδι

Παρά την άνοδο του Ρίντερ, ο πρώην διοικητής της Fed Κέβιν Γουόρς δεν έχει τεθεί εκτός κούρσας.

Οι πιθανότητές του στην Polymarket υποχώρησαν μεν, από 64% σε περίπου 35%, ωστόσο εξακολουθεί να θεωρείται ισχυρός υποψήφιος, ειδικά από όσους τάσσονται υπέρ βαθύτερων μεταρρυθμίσεων στη λειτουργία της κεντρικής τράπεζας.

Μια επιλογή με παγκόσμιο αποτύπωμα

Η απόφαση Τραμπ για τον επόμενο πρόεδρο της Fed αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο όπου οι αγορές είναι ήδη ευαίσθητες σε ζητήματα πολιτικής παρέμβασης, επιτοκίων και νομισματικής αξιοπιστίας.

Το αν ο Λευκός Οίκος θα επιλέξει έναν «άνθρωπο της αγοράς» όπως ο Ρίντερ ή έναν πιο πολιτικό σύμμαχο θα κρίνει όχι μόνο την πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής, αλλά και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο θεσμικό πλαίσιο της Fed τα επόμενα χρόνια.