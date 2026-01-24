Πέθανε-ο-12χρονος-που-δέχθηκε-επίθεση-καρχαρία-στο-Σίδνεϊ

Την τελευταία του πνοή άφησε στο νοσοκομείο ο 12χρονος Νίκο Άντιτς, ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση από καρχαρία στο Σίδνεϊ, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Το παιδί νοσηλευόταν από την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, όταν τραυματίστηκε σοβαρά ενώ βρισκόταν με φίλους του σε παραλία της ανατολικής πλευράς της πόλης.

Ο ανήλικος είχε υποστεί βαριά τραύματα στα πόδια μετά το δάγκωμα καρχαρία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Σίδνεϊ, όπου παρέμενε σε κρίσιμη κατάσταση. Σχεδόν μία εβδομάδα μετά το περιστατικό, οι γονείς του, Λορένα και Χουάν, ανακοίνωσαν με δήλωσή τους τον θάνατο του παιδιού τους, εκφράζοντας τη βαθιά τους οδύνη.

«Ο Νίκο ήταν ένα χαρούμενο, φιλικό και αθλητικό παιδί, με καλοσύνη και γενναιοδωρία. Ήταν πάντα γεμάτος ζωή και έτσι θα τον θυμόμαστε», ανέφερε η οικογένεια στην ανακοίνωσή της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους διασώστες και το ιατρικό προσωπικό του Παιδιατρικού Νοσοκομείου του Σίδνεϊ στο Ράντγουικ για τη φροντίδα που παρείχαν, καθώς και την τοπική κοινότητα για τη στήριξη και τα μηνύματα συμπαράστασης, ζητώντας σεβασμό της ιδιωτικότητάς της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Η επίθεση σημειώθηκε στην παραλία Νίλσον, γνωστή και ως «Shark Beach», όπου ο 12χρονος βρισκόταν με φίλους του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα παιδιά πηδούσαν από βράχια στο άκρο της παραλίας όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, καρχαρίας – πιθανότατα ταυροκαρχαρίας – επιτέθηκε στον Νίκο. Οι φίλοι του αντέδρασαν άμεσα, μπήκαν στο νερό και τον ανέσυραν, ενέργεια για την οποία έχουν έκτοτε επαινεθεί για την ψυχραιμία και το θάρρος τους.

Η συγκεκριμένη επίθεση ήταν η πρώτη από μια σειρά τεσσάρων περιστατικών με καρχαρίες που καταγράφηκαν τις ημέρες που ακολούθησαν, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις αρχές και στους λουόμενους.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η αδελφή του παιδιού, Σόφι, είχε δηλώσει σε βρετανικό μέσο ότι ο Νίκο «παραμένει σε κώμα, αλλά δεν θα τα καταφέρει, καθώς ο εγκέφαλός του δεν παρουσιάζει καμία ανταπόκριση», περιγράφοντάς τον ως ένα παιδί που «ήταν αθλητικό και πάντα έκανε τους γύρω του να χαμογελούν».

Αναφερόμενος στην αυξημένη δραστηριότητα καρχαριών στην περιοχή, ο επικεφαλής της Surf Life Saving NSW, Στιβ Πιρς, δήλωσε στο αυστραλιανό δημόσιο δίκτυο ABC ότι μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα αυξάνονται οι απορροές γλυκών υδάτων προς τη θάλασσα, κάτι που προσελκύει καρχαρίες κοντά στις ακτές και στα ποτάμια. Όπως σημείωσε, οι αρχές συνιστούν την αποφυγή κολύμβησης και σερφ σε τέτοιες περιοχές, ιδιαίτερα όταν τα νερά είναι θολά, υπογραμμίζοντας ότι, προς το παρόν, οι παραλίες θεωρούνται μη ασφαλείς.