Παρατείνεται-για-άλλες-15-ημέρες-η-εκεχειρία-μεταξύ-συριακής-κυβέρνησης-και-κουρδικών-δυνάμεων

Η τετραήμερη εκεχειρία μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των κουρδικών δυνάμεων, που έληξε απόψε το βράδυ, παρατάθηκε για άλλες 15 ημέρες, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο διευκρινίζει ότι η παράταση, αρχής γενομένης από τις 23.00 απόψε, τοπική ώρα (22.00 ώρα Ελλάδας), δηλαδή τρεις ώρες μετά την επίσημη λήξη της εκεχειρίας που ανακοινώθηκε την Τρίτη, έχει ως στόχο να διευκολύνει την αμερικανική επιχείρηση για τη μεταφορά κρατουμένων μελών του Ισλαμικού Κράτους από τις κουρδικές φυλακές στο Ιράκ.

Νωρίτερα σήμερα, πηγές και από τις δύο πλευρές είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι συμφωνήθηκε παράταση της εκεχειρίας, με έναν Σύρο αξιωματούχο να μιλάει για διάστημα «ενός μήνα».

Ωστόσο, λίγα λεπτά αφότου έληξε η εκεχειρία, στις 20.00, τοπική ώρα, η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι δεν έχει αποφασισθεί ακόμη καμία παράταση.

Κρατήθηκε σε γενικές γραμμές η κατάπαυση του πυρός

Η κατάπαυση του πυρός ανακοινώθηκε την Τετάρτη και σε γενικές γραμμές τηρήθηκε. «Η συμφωνία θα παραταθεί για έναν μήνα και ένας από τους λόγους είναι ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η μεταφορά (σ.σ. στο Ιράκ) των κρατουμένων μελών του Ισλαμικού Κράτους», είχε δηλώσει νωρίτερα μια συριακή κυβερνητική πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί γιατί δεν είχε την άδεια να μιλήσει σε μέσα ενημέρωσης.

Η συριακή κυβέρνηση, αποφασισμένη να επεκτείνει τον έλεγχό της σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε την περασμένη Κυριακή ότι υπάρχει συμφωνία με τους Κούρδους ώστε οι πολιτικοί και στρατιωτικοί θεσμοί τους να ενσωματωθούν στο κράτος. Η συμφωνία, για την οποία οι Κούρδοι της Συρίας θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα σχέδιο εφαρμογής, πλήττει τις φιλοδοξίες της μειονότητας για αυτονομία.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, υπέβαλαν μια πρόταση στη Δαμασκό μέσω του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου για τη Συρία, του Τομ Μπάρακ, είπε μια κουρδική πηγή. Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι Κούρδοι δέχονται το αίτημα της κυβέρνησης να της επιτρέψουν να ελέγχει τις μεθοριακές διαβάσεις και ζητούν ένα μέρος των εσόδων από το πετρέλαιο να κατανέμεται στις περιοχές όπου οι Κούρδοι αποτελούν την πλειονότητα του πληθυσμού.

Αφού εκδιώχθηκαν από το Χαλέπι, έπειτα από αιματηρές μάχες, και κατόπιν από τις επαρχίες Ράκα και Ντέιρ Εζόρ, αυτήν την εβδομάδα, οι SDF αποσύρθηκαν στη Χασάκα, το προπύργιό τους. Οι συριακές δυνάμεις έχουν πάρει θέση γύρω από την περιοχή αυτή.

Η αυτόνομη κουρδική διοίκηση κατηγορούσε τη Δαμασκό ότι κάνει «στρατιωτικές προετοιμασίες» με στόχο «να σύρει την περιοχή σε μια νέα αντιπαράθεση».