ΣΥΡΙΖΑ:-Ανάρτηση-του-Κώστα-Ζαχαριάδη,-ζητά-από-την-κυβέρνηση-να-σχολιάσει-τον-Ντόναλντ-Τραμπ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, εγκαλεί τον πρωθυπουργό να αναφερθεί στις απολυταχρικές πρακτικές του Ντόναλντ Τραμπ στο αυριανό του μήνυμα. Στην του ανάρτηση, γράφει:

Αφού νωρίτερα πήγε με έναν πιγκουίνο(!!!) να βάλει την σημαία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία τώρα εκβιάζει τον Καναδά και αποφασίζει ο ίδιος για το καλό και του Καναδά. Τι έχει να πει τώρα ο Βορίδης για τον «ηγέτη του δυτικού ημισφαιρίου»; Θα πάρει θέση η κυβέρνηση απέναντι σε αυτές τις απολυταρχικές πρακτικές; Θα γράψει τίποτα για όλα αυτά στο κυριακάτικο μήνυμά του ο κ.Μητσοτάκης;

Τα καουμποϊλίκια και ο αυταρχισμός μεσοπρόθεσμα θα απομονώσουν και θα αποδυναμώσουν τις ΗΠΑ και θα γελοιοποιήσουν την τραμπική διεθνή.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

