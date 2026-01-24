H Fitch αναβάθμισε το outlook της τουρκικής οικονομίας – Αμετάβλητη στο BB- η αξιολόγηση

H συνεχής μείωση του πληθωρισμού και η διατήρηση ισχυρών συναλλαγματικών αποθεμάτων αποτέλεσαν τους παράγοντες για την αναβάθμιση των προοπτικών της τουρκικής οικονομίας.

Στη διατήρηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Τουρκίας στη βαθμίδα BB-, τρία επίπεδα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, προχώρησε την Παρασκευή ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, αναβαθμίζοντας ωστόσο το outlook από σταθερό σε θετικό.

Όπως επισημαίνει στην ανάλυσή του ο οίκος, η συνεχής μείωση του πληθωρισμού και η διατήρηση ισχυρών συναλλαγματικών αποθεμάτων αποτέλεσαν τους παράγοντες για την αναβάθμιση των προοπτικών της τουρκικής οικονομίας.

Ο ετήσιος πληθωρισμός της Τουρκίας υποχώρησε τον Δεκέμβριο στο 30,9%, με τις αγορές να προβλέπουν ότι θα επιβραδυνθεί σε περίπου 20% μέχρι το τέλος του έτους, τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον επίσημο στόχο. Η κεντρική τράπεζα, προειδοποιώντας για πιέσεις στις τιμές λόγω εποχικότητας τους πρώτους δύο μήνες του έτους, συνέχισε έναν κύκλο μειώσεων των επιτοκίων την Πέμπτη, όταν μείωσε το κόστος δανεισμού κατά 100 μονάδες βάσης στο 37%.

Σύμφωνα με το -, η κίνηση της Fitch η κίνηση αυτή αντανακλά μια περαιτέρω μείωση των «εξωτερικών τρωτών σημείων», συμπεριλαμβανομένης μιας ταχύτερης από την αναμενόμενη αύξησης των αποθεματικών και της συνεχιζόμενης αυστηροποίησης των μακροοικονομικών πολιτικών.

Σημειώνεται πως η τελευταία αναβάθμιση του αξιόχρεου της τουρκικής οικονομίας από την Fitch Ratings είχε πραγματοποιηθεί το 2024.