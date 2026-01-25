Αυτοκινητόδρομος-Ε65:-Πότε-παραδίδεται-το-βόρειο-τμήμα-που-θα-συνδέει-την-κεντρική-Ελλάδα-με-την-Εγνατία

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή και του βόρειου οδικού τμήματος του E65 που θα συνδέει την κεντρική Ελλάδα με την Εγνατία φέρνοντας πιο κοντά στην υπόλοιπη χώρα τη Δυτική Μακεδονία.

Η συνολική πρόοδος κατασκευής του έργου βρίσκεται στο 90,26%. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα εθνικά οδικά έργα της χώρας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ολοκληρώνει έναν κρίσιμο οδικό άξονα από τη Λαμία έως τον κόμβο της Εγνατίας Οδού στα Γρεβενά.

Το συνολικό μήκος του Ε65 είναι 182,1 χλμ. και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου 1,4 δισ. ευρώ

«Ο Ε65 αποτελεί κομβική υποδομή για την περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς βγάζει από την απομόνωση περιοχές της ενδοχώρας, ενισχύει την οδική ασφάλεια και μειώνει τους χρόνους μετακίνησης» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, σε κατασκευή βρίσκονται τα τελευταία 46 χλμ. στο βόρειο τμήμα του οδικού άξονα. Ειδικότερα, οι σήραγγες έχουν κατασκευαστεί στο 99,89% και οι γέφυρες στο 99,25%, ενώ οι χωματουργικές εργασίες έχουν εκτελεστεί στο 99%, και τα Ασφαλτικά στο 71,12%.

Σημειώνεται ότι το χρονοδιάγραμμα παράδοσης είναι μέσα α’ εξάμηνο 2026.

