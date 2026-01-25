Δείτε τι αλλάζει το 2026 σε υποδομές, μεταφορές, παιδεία, εργασία – Αναλυτικά ο κυβερνητικός σχεδιασμός ανά πεδίο

– Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 50% σε περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων και ειδικά στον Έβρο, στη Δ. Μακεδονία και στα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου

– Καταβολή της ενίσχυσης 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους

– Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, του νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους

– Αύξηση μισθών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

– Μείωση ασφαλιστικών εισφορών επιπλέον 0,5% (2027)

Το ΑΠΕ – ΜΠΕ παρουσιάζει σήμερα τον κυβερνητικό προγραμματισμό ανά τομέα πολιτικής. Πρόκειται για 100 μεταρρυθμίσεις και έργα που κατανέμονται σε 23 τομείς πολιτικής και ειδικότερα για: την στήριξη εισοδήματος, την Οικονομική Μεγέθυνση, την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, την Ανάπτυξη, την Εξωτερική Πολιτική και την Εξωστρέφεια, τις Υποδομές, τις Μεταφορές, το Περιβάλλον και την Ενέργεια, την Αγροτική Ανάπτυξη, την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Εργασία, την Υγεία, την Εκπαίδευση, την Στέγαση, την ενίσχυση της Διαφάνειας, τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη Μετανάστευση, την Πολιτική Προστασία, τον Πολιτισμό, την Εθνική Στρατηγική για τα Άτομα με Αναπηρία, τον Τουρισμό, τη Ναυτιλία, τη Δημόσια Ασφάλεια, την Άμυνα.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος συμπύκνωσε τον κυβερνητικό απολογισμό του 2025 σε «40 κορυφαίες στιγμές» ενώ ο Κωστής Χατζηδάκης αποτύπωσε τον προγραμματισμό του 2026 σε «10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και 30 μεταρρυθμίσεις και έργα».

Η κυβέρνηση, σημείωναν κυβερνητικά στελέχη, αυτοδεσμεύεται σε υψηλούς ρυθμούς παραγωγής κυβερνητικού έργου και μεταρρυθμίσεων – και μάλιστα, συμπλήρωναν, την ώρα κατά την οποία «η αντιπολίτευση δημαγωγεί ασύστολα, εμείς έχουμε μια έντιμη σχέση με τους πολίτες».

Σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η επιλογή να δοθεί φέτος μεγαλύτερη δημοσιότητα στον προγραμματισμό του έτους. Μάλιστα ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για «αλλαγή υποδείγματος ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν με λεπτομέρεια τις κυβερνητικές δεσμεύσεις, αλλά και η κυβέρνηση να γνωρίζει ότι οι πολίτες την παρακολουθούν και την ελέγχουν».

Πέραν αυτών, η εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να εντατικοποιηθεί το κυβερνητικό έργο και οι μεταρρυθμίσεις. Η χρονιά αυτή είναι καθοριστική για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου της 2ης θητείας και ο πρωθυπουργός βάζει ψηλά τον πήχη, σημείωναν οι ίδιες πηγές.

Επιπλέον στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι ο δημόσιος διάλογος έτσι όπως διεξάγεται, συχνά αδικεί το κυβερνητικό έργο. Και τους ανησυχεί ιδιαίτερα, όπως ανέφεραν, η εσφαλμένη αντίληψη πως η κυβέρνηση «έτρεξε» κατά την πρώτη τετραετία και δεν «τρέχει» στη δεύτερη. Για τον λόγο αυτό, λένε στην κυβέρνηση, πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω πρωτοβουλίες για πιο συστηματική προβολή και παρουσίαση του κυβερνητικού έργου. «Η δουλειά αυτή πρέπει να ξεκινήσει από τώρα και να μην περιμένουν την προεκλογική περίοδο», τόνιζε εξάλλου μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ στέλεχος της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης.

Όπως υπογράμμιζαν κυβερνητικά στελέχη μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιστρέψει σε «θετική ατζέντα» και να φέρει στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης το κυβερνητικό έργο και τις μεταρρυθμίσεις.

Μεγαλύτερη δημοσιότητα στον κυβερνητικό απολογισμό του 2025 και τον προγραμματισμό του 2026 αποφάσισε να δώσει φέτος η κυβέρνηση και υπ’ αυτό το πρίσμα θα πρέπει να δει κανείς τη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν την περασμένη Τρίτη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης , ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος , ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης και η γενική γραμματέας Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη.

– Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για 477.000 φορολογούμενους

– Περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ (2027)

– Επιστροφή ενοικίου

– Αυξήσεις συντάξεων βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού

– Σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες λόγω μειωμένων συντελεστών (2027)

– Σημαντική μείωση φόρου για περισσότερους από 160.000 ιδιοκτήτες ακινήτων λόγω μείωσης του συντελεστή για εισόδημα από ενοίκια (2027)

Οικονομική μεγέθυνση

– Επιτυχής ολοκλήρωση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

– Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΙΙ (eΠΔΕ ΙΙ)

– Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης (govERP): Κατάρτιση Προϋπολογισμού 2027 εντός του govERP

– Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού των φορολογικών ελέγχων: Προμήθεια συστήματος προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης (ΒΙ) και ανάλυσης δεδομένων (Data Analytics)

– Ενεργοποίηση 4,7 δισ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο

Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας

– Υλοποίηση δύο αναπλάσεων: ΠΥΡΚΑΛ, ΔΕΘ-HELEXPO

– Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου: Υπογραφή Σύμβασης παραχώρησης

– Παραχωρήσεις σε οδικά δίκτυα, λιμένες, μαρίνες: μαρίνα Αργοστολίου, μαρίνα Πύλου, λιμένας Κρουαζιέρας Καβάλας (Υποπαραχώρηση), λιμένας Κρουαζιέρας Κατάκολου (Υποπαραχώρηση)

– Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Ολοκλήρωση καταβολής τιμήματος

– Αξιοποίηση Στρατοπέδου Γκόνου: Ανακήρυξη Προτιμητέου Παραχωρησιούχου

– Ίδρυμα Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Κληρονομιών και Αδρανών Κοινωφελών Περιουσιών: Έναρξη λειτουργίας, Ανάπτυξη

– Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση εποπτείας: Δημοσίευση νόμου & Έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας – 34 πράξεις

– Νέα Εθνική Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή: Έναρξη λειτουργίας

– Αναβάθμιση θεσμικού πλαισίου των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων: Δημοσίευση νόμου

– Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα καταναλωτή με σύγκριση εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών

– Απλούστευση επιχειρηματικού περιβάλλοντος: Μείωση γραφειοκρατίας και διοικητικών βαρών κατά 25% (12 σημεία παρεμβάσεων)

Εξωτερική πολιτική & εξωστρέφεια

– Προετοιμασία ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

– Μετασχηματισμός Enterprise Greece σε ολοκληρωμένο κόμβο εξωστρέφειας

– Υλοποίηση ελληνικών προτεραιοτήτων κατά την διετή θητεία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

– Hellenic Aid Agency: Δημιουργία φορέα για την υλοποίηση διμερών προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας

– Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας και ενίσχυσης των εξαγωγών 2026 – 2030

– Export Credit Greece (ECG): Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός

Υποδομές

– Έργα αποκατάστασης: Οδικού δικτύου και Σιδηροδρομικών υποδομών που επλήγησαν από τα ακραία φυσικά φαινόμενα Daniel και Elias

– Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά

– Αυτοκινητόδρομος κεντρικής Ελλάδας Ε65: Παράδοση βόρειου τμήματος Τρίκαλα- Εγνατία Οδός

– Αναβάθμιση σιδηροδρομικών μεταφορών και συστημάτων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας

– Αθλητικές υποδομές: Υλικοτεχνική αναβάθμιση ΟΑΚΑ

Μεταφορές

Σχέδιο Οδικής ασφάλειας:

– Χάρτης Τροχαίων Συγκρούσεων: Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικής Εφαρμογής

– Ενίσχυση αστυνομικής ανταπόκρισης

– Προμήθεια >2.500 καμερών για την οδική ασφάλεια

Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα:

– Ορισμός Τεχνικού Διευθυντή

– Έκδοση αναθεωρημένου Γενικού Κανονισμού Κίνησης

– Εκτέλεση του σχεδίου υλοποίησης για τους Σιδηροδρόμους Ελλάδος: Αναβάθμιση σιδηροδρομικού άξονα Θεσσαλονίκη-Ειδομένη. Ανάπτυξη του κεντρικού σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών (Β’ φάση)

– Διασύνδεση με το δίκτυο του Μετρό

– Νέες αποβάθρες

Λεωφορεία:

– Αθήνα: 125 Ηλεκτρικά λεωφορεία 12 μέτρων (ΤΑΑ)

– Θεσσαλονίκη: 50 Hλεκτρικά λεωφορεία 18 μέτρων (ΤΑΑ)

Περιβάλλον & Ενέργεια

– Σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας: Δημοσίευση νόμου

– Μεγάλα έργα υδροδότησης

* Προκήρυξη του δημόσιου έργου “Εύρυτος”

* Διώρυγα Κιθαιρώνα

* Διώρυγα Θηβών στο Υδραγωγείο Μόρνου

Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων

– Θέσπιση νέων ειδικών χωροταξικών πλαισίων: ΑΠΕ, Βιομηχανία, Τουρισμός

-Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δόμησης – Ενσωμάτωση στο Κτηματολόγιο: Δημοσίευση νόμου & Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας

– Νέο πλαίσιο για την επιτάχυνση της ενεργειακής αναβάθμισης και αποδοτικότητας των κτιρίων

Αγροτική ανάπτυξη

– Μεταρρύθμιση αγροτικών ενισχύσεων & στρατηγικός σχεδιασμός νέας ΚΑΠ

– Ενίσχυση του Συστήματος Ελέγχου Τροφίμων: Θεσμική αναμόρφωση, Ψηφιακά εργαλεία, Βελτιωμένος συντονισμός

– Επενδύσεις στο αρδευτικό δίκτυο: Έργα μεταφοράς νερού από τον ποταμό Νέστο στην κοιλάδα της Ξάνθης. Εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων του ΤΟΕΒ Ταυρωπού. Δίκτυο Άρδευσης στις τοποθεσίες Υπέρειας – Ορφανών Καρδίτσας. Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στον Άγιο Ιωάννη Ιεράπετρας Κρήτης. Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στην τοποθεσία στο Μηναγιώτικο Μεσσηνίας.

Ψηφιακή διακυβέρνηση και Τεχνητή Νοημοσύνη

– Φάρος AI Factory: Επιχειρησιακή Έναρξη, Ολοκλήρωση Σχεδιασμού Πλατφόρμας

– Υπερυπολογιστής Δαίδαλος: Έναρξη λειτουργίας

– Ολοκλήρωση Κτηματογράφησης: Ολοκλήρωση δημόσιας ανάρτησης για όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας της χώρας

– Ultra Fast Broadband (UFBB): Ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές

– Δίκτυο Κεραιών 5G σε απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές χωρίς επαρκή κάλυψη

– Mission Critical Networks για Σώματα Ασφαλείας

Εργασία

– Ενίσχυση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας: Νομοθέτηση Κοινωνικής Συμφωνίας για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

– Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

– Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Γ’ φάση εφαρμογής, Ένταξη νέων κλάδων, Έκδοση ΥΑ

– Ολοκλήρωση Ψηφιοποίησης των Χειρόγραφων Καρτελών Ενσήμων

– Βελτίωση Θεσμικού Πλαισίου για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Υγεία

– Ολοκλήρωση αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων: 156 δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

– Ολοκλήρωση κτηριακών ανακαινίσεων: 80 Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.

– Στρατηγική για Μακροχρόνια Φροντίδα Ψυχικής Υγείας: Δημοσίευση νόμου

– Ψηφιακή Υγεία:

Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Διαλειτουργικότητα Ιατρικού Φακέλου Ασθενών:

* σε 112 νοσοκομεία

* με τρίτα πληροφοριακά συστήματα υγείας (π.χ. ΕΟΠΥΥ)

Επέκταση Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής

Εκπαίδευση

– Θεσμοθέτηση Νέου Σχολείου & Εθνικού Απολυτηρίου: Δημοσίευση Νόμου

– Επέκταση προγράμματος ανακαίνισης σχολικών μονάδων «Μαριέττα Γιαννάκου» σε τουλάχιστον 214 σχολικές μονάδες (β΄ φάση)

– Έναρξη λειτουργίας 8 νέων Ωνασείων Σχολείων

– Έναρξη λειτουργίας 9 νέων Πειραματικών Σχολείων

– 13 Περιφερειακά Κέντρα Καινοτομίας

– Αναθεώρηση πλαισίου αξιολόγησης σχολικής μονάδας & εκπαιδευτικών: Ανασχεδιασμός ΚΕΔΑΣΥ, νέα διαγνωστικά εργαλεία

– Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών: Δημοσίευση Νόμου, Έκδοση Δευτερογενούς νομοθεσίας

Στέγαση

– Πρόγραμμα προσιτής κατοικίας : Αξιοποίηση 3 ανενεργών στρατοπέδων για την κατασκευή περί των 1300 κατοικιών – Έκδοση 1ης προκήρυξης

– Κοινωνική Αντιπαροχή: Αξιοποίηση των πρώτων 10 δημόσιων ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί στο ΥΚΟΙΣΟ – Έκδοση 1ης προκήρυξης

– 6 επιπλέον παρεμβάσεις για την προσιτή στέγη:

1. Πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με προτεραιότητα τα παλαιά κλειστά σπίτια

2. Επιστροφή δύο ενοικίων για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές ανεξαρτήτως εισοδήματος

3. Αναβάθμιση κρατικών κτηρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές ώστε να δημιουργηθούν κατοικίες για δημόσιους υπαλλήλους

4. Επιπρόσθετοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση

5. Νέο πλαίσιο κινήτρων για περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης

6. Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση

Δικαιοσύνη

-Κώδικας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών: Δημοσίευση Κώδικα

-Ολοκλήρωση έργων κατασκευής και αναβάθμισης Δικαστικών Κτηρίων

* Δικαστήρια-δικαστικές υπηρεσίες Πειραιά

* Συμβούλιο της Επικρατείας

* Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

* Εφετείο Αθηνών

* Ελεγκτικό Συνέδριο

– Ψηφιακή Δικαιοσύνη

* Επέκταση υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης και Ηλεκτρονικού Πινακίου

* Λειτουργία ψηφιακών ποινικών επιδόσεων μέσω gov.gr

– Ψηφιακός Φάκελος Δικογραφίας

Εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας σε:

* 100% στις κτηματολογικές διαφορές

* 60% στις διαφορές πολιτικής δικαιοσύνης

– Κληρονομικό Δίκαιο: Δημοσίευση Κώδικα

– Πλήρης αναμόρφωση του θεσμού της άσκησης νομικών επαγγελμάτων, των εξετάσεων για λήψη άδειας ασκήσεως νομικού επαγγέλματος και των προαγωγών των δικηγόρων: Δημοσίευση Νόμου

– Πλατφόρμα για προσδιορισμό ανακοπών: Πλήρης εκκαθάριση μέχρι το 2028 – Ενίσχυση Διαφάνειας

– Εθνικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2026-2030: Δημοσίευση σχεδίου

– Εφαρμογή νέου πειθαρχικού δικαίου δημοσίων υπαλλήλων

– Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης κατά της Διαφθοράς (ISO 37001): Για 35 φορείς του δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

– Ανάπτυξη ψηφιακού Μητρώου παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς: Δημοσίευση Νόμου

Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση

– Νομοθετική πρωτοβουλία με μέτρα για τη βελτίωση της σχέσης του κράτους με τον πολίτη

– Εφαρμογή ψηφιακής κάρτας στο Δημόσιο

– Ανάπτυξη Δείκτη Γραφειοκρατίας (BMI) & Επέκταση του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας: Μέτρηση διοικητικών βαρών για 20 διοικητικές διαδικασίες

– Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Δημοσίευση νόμου

– Απλοποίηση διαδικασιών από το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών «ΜΙΤΟΣ» για την οικονομική δραστηριότητα: 400 διοικητικές διαδικασίες προς απλούστευση

Μετανάστευση

– Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης με έμφαση στην επιστροφή παράνομων μεταναστών:

* Δημοσίευση Νόμου

* Υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής

* Σύσταση Διεύθυνσης AMMR (Κανονισμός για τη Διαχείριση του Ασύλου και της Μετανάστευσης)

* Αναδιάρθρωση Μονάδας Δουβλίνου

– Υλοποίηση διμερών Συμφωνιών νόμιμης μετανάστευσης:

* Επέκταση συμφωνίας με Αίγυπτο (5.000 εργάτες στον τομέα των κατασκευών και τον αγροτικό τομέα)

* Υπογραφή συμφωνίας με Φιλιππίνες ή / και Ινδία

* Διαβούλευση με Αρμενία, Γεωργία και Μολδαβία

– Νόμιμη μετανάστευση

* Δημοσίευση Νόμου

* Εκμάθηση ελληνικών και επαγγελματική κατάρτιση δικαιούχων και αιτούντων διεθνή προστασία ισχυρού προσφυγικού προφίλ – ‘Αμεση ένταξη στην ελληνική κοινωνία και την αγορά εργασίας, ιδίως στους τομείς των κατασκευών, των αγροτικών εργασιών και του τουρισμού.

* Υπαγωγή των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης στη διαδικασία μετάκλησης (ΚΥΑ)

– Προετοιμασία δομών για την εφαρμογή του Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο (Pact)

Πολιτική Προστασία

Παραδόσεις έργων ΑΙΓΙΣ 2025-2027 στις βασικές κατηγορίες, συνολικού προϋπολογισμού 2,16 δισ. Euro Εναέρια μέσα, πυροσβεστικά οχήματα, drones, κινητά κέντρα επιχειρήσεων, ασθενοφόρα, συστήματα πυρανίχνευσης

– Προμήθεια 71 μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV – Drones) για εναέρια επιτήρηση, υποστήριξη και ενίσχυση της επιχειρησιακής αντιμετώπισης σε περιπτώσεις έκτακτη ανάγκης

– Προμήθεια 13 κινητών κέντρων επιχειρήσεων στις 13 Περιφέρειες, τα οποία λειτουργούν ως συντονιστικά κέντρα

– 21 Συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης σε 21 αρχαιολογικούς χώρους

– Ενεργής Μάχη Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών: Δημοσίευση νόμου

– 39 Ασθενοφόρα

– 14 Εναέρια Μέσα

– 1.046 Πυροσβεστικά οχήματα

Πολιτισμός

– Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Οριστικοποίηση μελετών

– Εθνικό Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων

– Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης Ολοκλήρωση Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή της Προστασίας των Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς στις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής

– Ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών διαδραστικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη σε χώρους πολιτισμού: Νέο κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής πώλησης εισιτηρίων, μέσω της πλατφόρμας hh.gr. Πολυγλωσσικές ακουστικές ξεναγήσεις και ψηφιακή προσβασιμότητα

– Προστασία, συντήρηση και ανάδειξη του ιστορικού πυρήνα του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι: Αποκατάσταση Ανακτόρου και λειτουργία του ως Μουσείου – Μουσείο των βασιλικών αμαξών στο Παλαιό Βουστάσιο (Στάβλος Γεωργίου Α’) – Ψηφιακή Πύλη Συλλογών Τατοΐου tatoicollections.culture.gov.gr

– Μείζονες παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους – Μουσειακές υποδομές: Υλοποίηση υποδομών εξυπηρέτησης των επισκεπτών και διαμόρφωσης εκθεσιακού χώρου στον Τύμβο Καστά & Αποκατάσταση Ελληνικού Ωδείου (Φειδίου 3, Αθήνα)

– Αναβίωση και ανασύσταση της ελληνικής Χειροτεχνίας

– Πολιτιστική Συνταγογράφηση: Ολοκλήρωση ερευνητικού έργου και πιλοτικών δράσεων

– Ενίσχυση της οπτικοακουστικής-δημιουργικής βιομηχανίας: Έγκριση και υλοποίηση 5ετούς Σχεδίου Δράσης ΕΚΚΟΜΕΔ 2026-2030 Πολιτισμός – Εθνική Στρατηγική για τα Άτομα με Αναπηρία

– Αναμόρφωση Κανονισμών για την αναπηρία: ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ

– Οργανωτικός, Ψηφιακός και Υλικός Μετασχηματισμός και Αναβάθμιση ΚΕΠΑ: Διεύρυνση του Πίνακα Μη αναστρέψιμων Παθήσεων Έκδοση ΚΥΑ & Δημοσίευση αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου για ΚΕΠΑ

– Καθολική Εφαρμογή – Επέκταση προγράμματος Προσωπικού Βοηθού

– Ψηφιακή Ενδυνάμωση Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία

– Επιχορήγηση μέσω voucher για την απόκτηση ηλεκτροκίνητων αναπηρικών:

α. Αμαξιδίων /wheelchair

β. Χειροκίνητων ποδηλάτων/Hand bikes

γ. Mobility scooters

– Εκπαίδευση κινητικού προσδιορισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης για άτομα με αναπηρία όρασης

Τουρισμός

– Προσβάσιμες παραλίες: Υλοποίηση έργων σε 238 παραλίες από δήμους και τουριστικές επιχειρήσεις

– Ορεινός Τουρισμός: Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των χιονοδρομικών κέντρων: Ανηλίου – Μετσόβου, 3-5 Πηγάδια, Παρνασσού, Καρπενησίου

– Υλοποίηση έργων αναβάθμισης υποδομών (ενδεικτικά) σε:

* τουριστικό λιμένα Λευκάδας

* μαρίνα Ζέας

* μαρίνα Ρόδου

– 30 Επενδυτικά σχέδια: Αναβάθμιση τουριστικών λιμένων της χώρας

Ναυτιλία

– Ψηφιακός μετασχηματισμός Υπουργείου: Μια ενιαία ψηφιακή δομή

– Συνολική επιχειρησιακή ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος: Δημιουργία Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, Εκτεταμένο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα ανανέωσης μέσων και υποδομών

– Αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Συστήματος VTMIS: Πιο ασφαλής και πιο ελεγχόμενη ναυσιπλοΐα

Δημόσια Ασφάλεια

– Ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης στα εξωτερικά σύνορα (e-surveillance)

– Προμήθεια καμερών Σώματος και οχημάτων των Αστυνομικών Πρώτης Ανταπόκρισης

– Νέο μισθολόγιο Σωμάτων Ασφαλείας

– Οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων

– Επέκταση συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης κρατουμένων

Άμυνα

Επιχειρησιακή και τεχνολογική αναβάθμιση Ενόπλων Δυνάμεων

– Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας: Τεχνολογική Αναβάθμιση Ενόπλων Δυνάμεων, Υπογραφή 4 Νέων Συμβάσεων Έρευνας και Καινοτομίας μέσω του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας

– Αναβάθμιση 17 F-16 σε Viper: Αναβάθμιση 17 αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας στην έκδοση Viper, στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος εκσυγχρονισμού 83 αεροσκαφών

– Παραλαβή: Φρεγάτα τύπου FDI «Νέαρχος» & Φρεγάτα τύπου FDI «Φορμίων»

– Οικιστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων: 815 Κατοικίες προς παράδοση

