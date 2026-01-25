Η παρατεταμένη μεταφορική κόπωση και η “σιωπή” των αποστολών

Ο δείκτης μεταφορών Cass Freight Index κινείται σε επίπεδα που αποτυπώνουν παρατεταμένη κόπωση της αμερικανικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τον Δεκέμβριο υποχώρησε στο 0,93, με ετήσια πτώση 7,5%, προσεγγίζοντας τα χαμηλά της περιόδου της πανδημίας. Η καθοδική πορεία συμπληρώνει 35 συνεχόμενους μήνες, χρονικό διάστημα που δεν έχει καταγραφεί ξανά στην ιστορία του δείκτη. Σε αυτό το διάστημα, οι συνολικές αποστολές έχουν μειωθεί κατά περίπου 22%, με αρνητικό πρόσημο και στα έτη 2023, 2024 και 2025.

Η εικόνα δεν περιορίζεται σε κυκλική επιβράδυνση. Οι επιχειρήσεις έχουν αλλάξει έμπρακτα τη διαχείριση αποθεμάτων, μειώνοντας παραγγελίες και ρυθμούς αναπλήρωσης. Η περίοδος υπερβολικής συσσώρευσης που ακολούθησε την πανδημία έχει δώσει τη θέση της σε αυστηρότερο έλεγχο κεφαλαίου κίνησης, με άμεση επίδραση στους όγκους μεταφοράς.

Παράλληλα, η διαθέσιμη μεταφορική χωρητικότητα παραμένει αυξημένη, αποτέλεσμα επενδύσεων που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί από τη ζήτηση.

Ένας επιπλέον παράγοντας αφορά την ίδια τη δομή των μεταφορών. Η συγκέντρωση φορτίων, η μετάβαση σε μεγαλύτερες αποστολές και η βελτιστοποίηση δρομολογίων μειώνουν τον αριθμό των κινήσεων που καταγράφονται στον δείκτη, ακόμη και όταν η κατανάλωση δεν καταρρέει. Ταυτόχρονα, η βιομηχανική δραστηριότητα και η αγορά αγαθών κινούνται με χαμηλότερους ρυθμούς, περιορίζοντας τη φυσική ροή προϊόντων.

Σε σύγκριση με το 2008, όπου η πτώση διήρκεσε 22 μήνες, η σημερινή φάση χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διάρκεια και λιγότερες ενδείξεις ουσιαστικής αντίδρασης.

Η διαγραμματική εικόνα επιβεβαιώνει επαναλαμβανόμενες δοκιμές χαμηλών επιπέδων χωρίς δυναμική ανάκαμψη. Το μήνυμα αφορά την πραγματική οικονομία: η κυκλοφορία των αγαθών παραμένει ασθενής και η επανεκκίνηση καθυστερεί, στοιχείο που απαιτεί προσεκτική ανάγνωση.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

