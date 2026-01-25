Ιαπωνία: Μέτρα κατά των «κερδοσκοπικών κινήσεων» υπόσχεται η Τακαΐτσι – Σε αυξημένη επιφυλακή οι αγορές

Με το γεν να δέχεται ισχυρές πιέσεις, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, τόνισε πως η κυβέρνηση «θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα».

Σε αυξημένη επιφυλακή θα ξεκινήσουν την εβδομάδα οι αγορές, έχοντας τα μάτια τους στραμμένα στην Ιαπωνία και στην περίπτωση παρέμβασης της κυβέρνησης, ακόμα ίσως με την σπάνια για τα δεδομένα χείρα βοηθείς των ΗΠΑ, ώστε να σταματήσει την πρόσφατη πτώση του γεν, ειδικά μετά την δήλωση της πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι πως οι ιαπωνικές αρχές ετοιμάζονται να παρέμβουν στην αγορά συναλλάγματος.

Με το γεν να δέχεται ισχυρές πιέσεις, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, τόνισε πως η κυβέρνηση «θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα» απέναντι σε κινήσεις που χαρακτηρίζει «κερδοσκοπικές» ή «άκρως παράδοξες».

Οι εικασίες για παρέμβαση αυξάνονται μετά την αναφορά των εμπόρων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συναλλαγών της Παρασκευής στις ΗΠΑ ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης είχε επικοινωνήσει με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να ρωτήσει για τη συναλλαγματική ισοτιμία του γιεν. Ο κορυφαίος αξιωματούχος της Ιαπωνίας για το συνάλλαγμα αρνήθηκε να σχολιάσει νωρίτερα την ίδια ημέρα σχετικά με το εάν διεξήχθη έλεγχος επιτοκίων, όπως αναφέρει το -.

«Οι έλεγχοι επιτοκίων είναι συνήθως η τελευταία προειδοποίηση πριν από μια τέτοια ενέργεια», δήλωσε ο Μάικλ Μπράουν, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής ερευνών στην Pepperstone Group Ltd., αναφερόμενος στην παρέμβαση. «Η κυβέρνηση Τακαΐτσι φαίνεται να έχει πολύ, πολύ χαμηλότερη ανοχή για κερδοσκοπικές κινήσεις συναλλάγματος από τους προκατόχους της».

Οι αναφορές για τον έλεγχο επιτοκίων είναι πιθανό να κάνουν την αγορά επιφυλακτική απέναντι στην προσπάθεια περαιτέρω αποδυνάμωσης του ιαπωνικού νομίσματος, πιέζοντας τις θέσεις short του γιεν, οι οποίες έχουν δει τη μεγαλύτερη αύξηση εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Το γεν σημείωσε έντονες διακυμάνσεις τις τελευταίες ώρες συναλλαγών της περασμένης εβδομάδας, αντιστρέφοντας μια πτώση προς τα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά το 2024, πριν κερδίσει έως και 1,75% στα 155,63 έναντι του δολαρίου. Ήταν το μεγαλύτερο μονοήμερο ράλι από τον Αύγουστο.

«Δεν είναι δική μου δουλειά ως πρωθυπουργός να σχολιάσω θέματα που θα πρέπει να καθοριστούν από την αγορά, αλλά θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε κερδοσκοπικές και εξαιρετικά ασυνήθιστες κινήσεις», δήλωσε η Τακαΐτσι κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης μεταξύ των ηγετών των κομμάτων την Κυριακή.

Δεν διευκρίνισε σε ποια αγορά αναφερόταν τα σχόλιά της. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει πρόσφατα τόσο για τις αποδόσεις των ομολόγων όσο και για το γεν. Οι αποδόσεις των ομολόγων με τις μεγαλύτερες λήξεις είχαν εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ στις αρχές της περασμένης εβδομάδας πριν υποχωρήσουν.

«Δεδομένων των σχολίων της Τακαΐτσι, οι traders θα πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτικοί στο άνοιγμα της Δευτέρας», δήλωσε ο Νικ Τουιντέιλ, επικεφαλής αναλυτής της AT Global Markets στο Σίδνεϊ. Το ιαπωνικό νόμισμα μπορεί να διαπραγματευτεί κοντά στα 155 έναντι του δολαρίου στην αρχή της εβδομάδας, είπε.

Η υποχώρηση του γεν μέχρι τα 159,23 ανά δολάριο την Παρασκευή, πριν ακολουθήσει απότομη αντιστροφή, αναζωπύρωσε τις εκτιμήσεις ότι οι ιαπωνικές αρχές ετοιμάζονται να παρέμβουν στην αγορά συναλλάγματος.

Η αντιστροφή της πτώσης του γιεν ξεκίνησε μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου του Διοικητή της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζούο Ουέντα, μετά την απόφαση για την πολιτική, την Παρασκευή. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ατσούσι Μίμουρα, ο ανώτατος αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών αρμόδιος για το γιεν, αρνήθηκε να σχολιάσει εάν η κυβέρνηση παρενέβη για να στηρίξει το νόμισμα.

Τα κέρδη του γιεν επιταχύνθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στις ΗΠΑ, με τη Wall Street να βλέπει τους ελέγχους των επιτοκίων ως πιθανή προετοιμασία του εδάφους για να παρέμβει η Ιαπωνία για να στηρίξει το γιεν, ίσως ακόμη και με τη συμμετοχή της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Για ορισμένους traders, η συντονισμένη δράση τόσο από την Ιαπωνία όσο και από τις ΗΠΑ θυμίζει τη Συμφωνία Plaza, μια συμφωνία του 1985 μεταξύ αρκετών από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου που ουσιαστικά υποτίμησε το δολάριο. Η συζήτηση σχετικά με μια πολιτική απάντηση για τη διόρθωση των οικονομικών ανισορροπιών που οφείλονται στην «επίμονη υπερτίμηση του δολαρίου» τέθηκε στο προσκήνιο πριν από ένα χρόνο, επισημαίνει το -.

Οι ΗΠΑ έχουν παρέμβει στις αγορές συναλλάγματος μόνο σε τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις από το 1996, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Fed της Νέας Υόρκης, με πιο πρόσφατη την πώληση του γιεν μαζί με άλλα έθνη της G7 για να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση των συναλλαγών μετά τον σεισμό του 2011 στην Ιαπωνία.

«Η Ιαπωνία δεν μπορεί να διορθώσει το γιεν χωρίς να διακινδυνεύσει εγχώριες πιέσεις ή παγκόσμιες δευτερογενείς επιπτώσεις, επομένως η ιδέα του συντονισμού, ένα αποτέλεσμα τύπου Plaza Accord II, ξαφνικά δεν είναι τρελή για ορισμένους», δήλωσε ο Άντονι Ντόιλ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Pinnacle Investment Management. «Όταν το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αρχίζει να κάνει κλήσεις, είναι συνήθως ένα σημάδι ότι αυτό έχει ξεπεράσει μια κανονική ιστορία συναλλάγματος».

Η ιαπωνική κυβέρνηση δαπάνησε σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά γιεν για να στηρίξει το νόμισμα το 2024. Σε κάθε μία από τις τέσσερις περιπτώσεις, η συναλλαγματική ισοτιμία του γιεν ήταν περίπου 160 ανά δολάριο, θέτοντας αυτό το επίπεδο ως έναν πρόχειρο δείκτη για το πού θα μπορούσε να λάβει χώρα ξανά δράση.

«Τελικά, εάν πρόκειται για μια γνήσια προσπάθεια σταθεροποίησης του δολαρίου/γεν, το Τόκιο πρέπει να προχωρήσει με πραγματική παρέμβαση», δήλωσε ο Χόμιν Λι, ανώτερος μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής στην Lombard Odier. Πρόσθεσε ότι η είσοδος τόσο της Ιαπωνίας όσο και των ΗΠΑ στην αγορά θα ήταν «μια ασυνήθιστα εμφανής επίδειξη διμερούς συντονισμού».