Κόμμα-Καρυστιανού:-Επιχείρηση-αποδόμησης-από-τους-άσπονδους-πολιτικούς-φίλους,-από-τη-συμπόρευση-στις-«σκοταδιστικές-θέσεις»

Την οδό της… «ευγενικής» της αποδόμησης αναζητούν τώρα εναγώνια τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού, καθώς το προαναγγελθέν κόμμα της ρουφά οριζόντια ψηφοφόρους και απειλεί την είσοδο στην επόμενη Βουλή, ακόμη και για τους μικρομεσαίους παίκτες της εγχώριας πολιτικής σκηνής. Καίτοι πολιτικές δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αρχικά αγκάλιασαν πολιτικά την τέως πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, προσφέροντάς της ένα ευρύχωρο βήμα στο πολιτικό μπαλκόνι της χώρας, εντούτοις οι αρχηγικές της φιλοδοξίες και ο «αντισυστημικός» της λόγος φαίνεται να μετακινούν τις τεκτονικές πλάκες στο τερέν της αντιπολίτευσης, απειλώντας υπαρξιακά τους σημερινούς συσχετισμούς.

Για τον λόγο αυτό, οι δηλώσεις της περί «δημόσιας διαβούλευσης» για τις αμβλώσεις ήχησαν ως σανίδα σωτηρίας για την προοδευτική αντιπολίτευση, η οποία έσπευσε να υπογραμμίσει με έμφαση τις ιδεολογικές διαφορές της με «ακροδεξιές λογικές», αναδεικνύοντας την «κρυφή της ατζέντα», όπως επισημαίνουν, που «κοπιάρει το Tea Party».

Καθόλου τυχαία, ο σημερινός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έκανε λόγο για απαράδεκτη και σκοταδιστική θέση, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, παρατήρησε πως «η αντιδραστική ατζέντα δεν γνωρίζει σύνορα», ενώ πιο ήπια, αλλά διακριτά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολίασε πως «εμείς πρέπει να επενδύσουμε σε μία σταθερά: κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, που μπορεί να κυβερνήσει. Και πρόγραμμα όχι βγαλμένο από illuminati», με σαφή την αιχμή προς τα υπό κατασκευή κόμματα. Απαντες, οι παραπάνω πολιτικοί αρχηγοί, ωστόσο, έδωσαν το «παρών» στα πολυπληθή συλλαλητήρια συμπαράστασης με προεξάρχουσα τη Μαρία Καρυστιανού στο Σύνταγμα, ακόμη και αν η ίδια έδινε τότε «ψήφο εμπιστοσύνης» στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η τελευταία φαίνεται να έχει επιλέξει μια εξαιρετικά ήπια στάση απέναντι στο «κόμμα Καρυστιανού», καθώς η μετωπική σύγκρουση με τη «Μαρία των Τεμπών» δεν αποκλείεται να εξαερώσει τάχιστα την εκλογική της βάση.

Πάντως, για τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, η αποδόμηση του «κόμματος Καρυστιανού» πρέπει να γίνει αργά αλλά σταθερά, όπως εξομολογούνται κορυφαία στελέχη της, προκειμένου να συγκρατήσουν τα κομματικά τους ακροατήρια, αφού αυτά καταφέρουν να αφομοιώσουν σταδιακά τις «πραγματικές πολιτικές θέσεις» της προέδρου Μαρίας.

Μένουν εκτός Βουλής

Την ίδια ώρα, τις μαζικές αντιδράσεις κατά της Μαρίας Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις της για τις αμβλώσεις πυροδότησαν και τα τελευταία ευρήματα των δημοσκοπήσεων, αφού Νίκη, Κίνημα Δημοκρατίας, Νέα Αριστερά και ΜέΡΑ25 μένουν εκτός της επόμενης Βουλής κατά τη Metron Analysis, όταν στο 16% (αυξημένο κατά 2 μονάδες από τον περασμένο Δεκέμβριο) εμφανίζεται το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού. Σε αυτήν την προοπτική, τα «τραπέζια διαλόγου» με τις προοδευτικές δυνάμεις που προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η επιτάχυνση του προοδευτικού διαλόγου που προτείνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., αλλά και οι θετικές αναφορές του Αλέξη Χαρίτση στον Αλέξη Τσίπρα καθιστούν εμμέσως την κυρία Καρυστιανού καταλύτη ως προς τη δρομολόγηση της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.

Και ο Τσίπρας

Με εμφανή τη διάθεση αποδόμησης της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίστηκε στην πρώτη παρουσίαση της «Ιθάκης» για το 2026 και ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας εμμέσως πλην σαφώς πως «η απάντηση, που ξεπηδά από κάθε πόρο της κοινωνίας και καταγράφεται σε κάθε μέτρηση της κοινής γνώμης, είναι ένα κατηγορηματικό, οργισμένο ΟΧΙ. Αυτό το ΟΧΙ είναι βέβαια η αρχή του παντός. Αλλά δεν αρκεί. Οταν χειραγωγείται από τη δημαγωγία και οδηγεί τελικά στην αντιπολιτική, την απογοήτευση, την άκρα Δεξιά», τόνισε στην ομιλία του, στη Θεσσαλονίκη. Η λεκτική αντιπαράθεση, άλλωστε, ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό και την τέως πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023» δεν εκλαμβάνεται ως τυχαία κρίνοντας από την τελευταία δημοσκόπηση της Pulse, αφού τα δύο υπό ίδρυση κόμματά τους παρουσιάζουν εφαπτόμενες δεξαμενές ψηφοφόρων, διεκδικώντας καθένας για λογαριασμό του μεγαλύτερο μερίδιο από την ίδια πίτα.

Οι υποψήφιοι

Εξάλλου, δεν είναι λίγα τα στελέχη εντός, εκτός και επί τα αυτά του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν απογειώσει την τελευταία διετία πολιτικά την κυρία Καρυστιανού, καθώς εκείνη βρήκε σχετικό διάδρομο στις διαδοχικές εκδηλώσεις που διοργάνωσαν οι ευρωβουλευτές, Κώστας Αρβανίτης και Ελενα Κουντουρά στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και άφθονη λαϊκή νομιμοποίηση ανάμεσα στις διθυραμβικές αναρτήσεις βουλευτών και στελεχών, όπως η Ελενα Ακρίτα, ο Νίκος Κοτζιάς, ο Δημήτρης Παπαδημούλης και πολλοί ακόμη επιφανείς δημοσιολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο πλάι της τέως προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών βρέθηκε τους προηγούμενους μήνες και το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, μόνο που οι τελευταίες δηλώσεις της αντιπροέδρου του, Θεοδώρας Τζάκρη, προδίδουν μια εναλλακτική στρατηγική. Σε αυτή τη φάση δεν τίθεται ζήτημα αποκλεισμών, εκτίμησε η κυρία Τζάκρη, καθώς «τα κινήματα πρέπει να συνεργαστούν, να βρουν δρόμο, αρκεί οι δρόμοι να συγκλίνουν και όχι και να αποκλίνουν», όπως σημείωσε, για να καταλήξει πως «δεν αποκλείω τίποτα». Πολύ περισσότερο, όταν το Κίνημα Δημοκρατίας καλεί τα 12.400 μέλη του να ψηφίσουν στο επικείμενο συνέδριό του στις 6 Φεβρουαρίου το πλαίσιο των πολιτικών συνεργασιών του, με τη λαϊκή βούληση να γίνεται σεβαστή, ακόμη και αν προκρίνει ένα modus operandi συμπόρευσης με την πρόεδρο Μαρία.

Οσο για τη Νίκη, η οποία συνιστά μήτρα για μεγάλη μερίδα στελεχών του «κόμματος Καρυστιανού», «όταν παρουσιάσει το κόμμα, τις θέσεις και τα πρόσωπα που την πλαισιώνουν, θα κρίνουμε» εξήγησε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, κρατώντας χαμηλούς τόνους, ακόμη και αν και εν ενεργεία στελέχη του κόμματός του φλερτάρουν ανοιχτά με το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού.