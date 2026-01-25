Μήπως-κακώς-ξεχάστηκε-η-deepseek;-Τι-κάνει-λάθος-η-wall-street-για-την-Κίνα-και-την-Τεχνητή-Νοημοσύνη

Έναν χρόνο μετά το σοκ που προκάλεσε η DeepSeek στη Wall Street, οι αγορές δείχνουν να έχουν προχωρήσει και να έχουν εν πολλοίς ξεχάσει την κινεζική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών έχουν ανακάμψει και το αφήγημα της αέναης ανάγκης για υπολογιστική ισχύ μοιάζει ξανά ακλόνητο.

Όμως, πίσω από τους δείκτες και τα capex των hyperscalers, εξελίσσεται μια διαφορετική κούρσα – και σε αυτήν, η Κίνα ίσως προηγείται περισσότερο απ’ όσο παραδέχεται η Δύση.

Το σοκ που κράτησε λίγο – αλλά άλλαξε τους όρους του παιχνιδιού

Τον Ιανουάριο του 2025, το κινεζικό εργαστήριο DeepSeek αιφνιδίασε τις αγορές με το μοντέλο συλλογισμού R1: επιδόσεις συγκρίσιμες με τα κορυφαία αμερικανικά LLMs, σε κλάσμα του κόστους και με open-weight αρχιτεκτονική.

Η αντίδραση ήταν βίαιη. Πάνω από 750 δισ. δολάρια εξαϋλώθηκαν από τον S&P 500, ενώ η Nvidia έχασε σε μία ημέρα περισσότερα από 590 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία. Για πρώτη φορά τέθηκε σοβαρά υπό αμφισβήτηση η ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι συνώνυμη με ατελείωτη κατανάλωση chips και κεφαλαίου.

Η αγορά, ωστόσο, αντέδρασε όπως συχνά: απορρόφησε το σοκ και προχώρησε.

Οι αμερικανικοί hyperscalers – Google, Meta, Amazon και Microsoft – όχι μόνο δεν φρέναραν, αλλά επιτάχυναν.

Για το 2026, οι επενδύσεις τους σε AI υποδομές εκτιμώνται σε πάνω από 600 δισ. δολάρια, με το αφήγημα να παραμένει σταθερό: περισσότερη υπολογιστική ισχύς σημαίνει καλύτερα μοντέλα, περισσότερα δεδομένα και, τελικά, κυριαρχία.

Η DeepSeek αντιμετωπίστηκε ως παρένθεση. Όχι ως προειδοποίηση. Όμως, εκτός Wall Street, η εικόνα είναι διαφορετική. Η επιτυχία της DeepSeek λειτούργησε ως καταλύτης για το κινεζικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης, καθιερώνοντας τα open-source / open-weight μοντέλα ως το κυρίαρχο πρότυπο.

Εταιρείες όπως η Alibaba (Qwen), η Moonshot (Kimi) και η ByteDance αναπτύσσουν μοντέλα που δεν περιορίζονται από ακριβές άδειες ή «κλειστά» οικοσυστήματα. Το αποτέλεσμα είναι ένα κύμα υιοθέτησης που ξεπερνά τα σύνορα της Κίνας.

Shutterstock

Όταν η κινεζική AI μπαίνει στον πυρήνα της αμερικανικής αγοράς

Η διείσδυση αυτή δεν είναι θεωρητική. Είναι επιχειρησιακή. Η Pinterest χρησιμοποιεί κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να βελτιώσει τον αλγόριθμο προτάσεων και αγορών της. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας χαρακτήρισε τη «στιγμή DeepSeek» σημείο καμπής, επισημαίνοντας ότι η απόφαση της Κίνας να ανοίξει τον κώδικα προκάλεσε κύμα καινοτομίας.

Το ίδιο συμβαίνει και στην Airbnb. Ο CEO Brian Chesky παραδέχθηκε ότι η εταιρεία βασίζεται «σε μεγάλο βαθμό» στο Qwen της Alibaba για το AI customer service. Οι λόγοι ήταν τρεις: «είναι πολύ καλό, γρήγορο και φθηνό».

Σύμφωνα με στελέχη της βιομηχανίας, τα open-source κινεζικά μοντέλα μπορούν να κοστίζουν έως και 90% λιγότερο από τα proprietary αμερικανικά.

Hugging Face: το θερμόμετρο της αγοράς

Η τάση αποτυπώνεται καθαρά στην πλατφόρμα Hugging Face, όπου οι developers κατεβάζουν έτοιμα μοντέλα. Εκεί, κινεζικά μοντέλα καταλαμβάνουν σταθερά τις πρώτες θέσεις.

Τον Σεπτέμβριο, το Qwen ξεπέρασε το Llama της Meta ως η πιο δημοφιλής οικογένεια LLM. Σε ορισμένες εβδομάδες, τέσσερα από τα πέντε πιο δημοφιλή μοντέλα προέρχονταν από κινεζικά εργαστήρια.

Ακόμη και η Meta, μετά τη χλιαρή υποδοχή του Llama 4, φέρεται να χρησιμοποιεί ανοιχτά μοντέλα από Κίνα και ΗΠΑ για την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς της.

Από την «υπερνοημοσύνη» στη χρησιμότητα

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Stanford, τα κινεζικά μοντέλα «έχουν φτάσει ή και ξεπεράσει» τους ανταγωνιστές τους, τόσο σε δυνατότητες όσο και σε υιοθέτηση. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύει την άποψη ότι η Δύση ίσως επενδύει υπερβολικά σε έναν αφηρημένο στόχο «υπερνοημοσύνης», ενώ η Κίνα επικεντρώνεται στην εφαρμοσμένη αξία.

Όπως σχολίασε ο πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός της Βρετανίας Nick Clegg, η ειρωνεία είναι ότι η Κίνα – ένα αυταρχικό κράτος – «κάνει περισσότερα για να εκδημοκρατίσει την τεχνολογία» μέσω ανοιχτών μοντέλων.

Δύο στρατηγικές, ένα κρίσιμο ερώτημα

Οι ΗΠΑ επενδύουν μαζικά, κυνηγώντας κλίμακα και απόδοση κεφαλαίου. Η Κίνα λειτουργεί υπό περιορισμούς – εξαγωγικούς ελέγχους, λιγότερα προηγμένα chips – και αναγκάζεται να καινοτομεί στην αποδοτικότητα.

Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, οι κινεζικές εταιρείες δαπανούν μόλις 15%–20% των αντίστοιχων αμερικανικών προϋπολογισμών.

Το ερώτημα, πλέον, δεν είναι ποιος έχει τα περισσότερα data centers. Είναι ποιος χτίζει AI που χρησιμοποιείται, ενσωματώνεται και παράγει οικονομική αξία εδώ και τώρα.

Αν αυτό είναι το μέτρο της νίκης, τότε η DeepSeek δεν ήταν απλώς ένα επεισόδιο. Ήταν το προειδοποιητικό καμπανάκι μιας σινοαμερικανικής αναμέτρησης που μόλις αρχίζει.