Μετρητά στο ναδίρ, προσδοκίες στο ζενίθ

Η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι θεσμικοί επενδυτές αποτυπώνει μια αγορά με ελάχιστα «μαξιλάρια».

Τα διαθέσιμα μετρητά στα χαρτοφυλάκια έχουν υποχωρήσει στο 3,2% του ενεργητικού, επίπεδο που δεν έχει καταγραφεί ξανά από τότε που ξεκίνησαν οι σχετικές μετρήσεις τη δεκαετία του ’90.

Η πτώση κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες από τον Απρίλιο συγκαταλέγεται στις ταχύτερες που έχουν παρατηρηθεί, ενώ για έβδομο συνεχόμενο μήνα τα μετρητά παραμένουν κάτω από το όριο του 4%. Η στάση αυτή συνδέεται με έντονη διάθεση ανάληψης ρίσκου.

Σύμφωνα με την Bank of America, οι διαχειριστές κεφαλαίων εμφανίζονται πιο θετικοί απέναντι στις αγορές από κάθε άλλη στιγμή μετά το καλοκαίρι του 2021.

Παράλληλα, ένα μεγάλο μέρος των επενδυτών δεν διαθέτει ουσιαστική προστασία απέναντι σε ενδεχόμενη βαθύτερη διόρθωση, κατάσταση που είχε παρατηρηθεί τελευταία φορά στις αρχές του 2018.

Ο δείκτης επενδυτικής διάθεσης της S&P Global κινήθηκε στο +41% τον Ιανουάριο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών, μετά από τέσσερις διαδοχικούς μήνες ανόδου.

Το 58% των διαχειριστών αναμένει κέρδη για τις αμερικανικές μετοχές τον επόμενο μήνα, ενώ μόλις το 16% βλέπει απώλειες. Το ισοζύγιο προσδοκιών διαμορφώνεται στο +32%, κοντά στα ψηλότερα σημεία της τελευταίας τετραετίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Wall Street συνεχίζει να ποντάρει στη συνέχιση της ανόδου με τον S&P 500 να φλερτάρει εκ νέου με τη ζώνη των ιστορικών υψηλών ανάμεσα στις 6.930 με 7.005 μονάδες παρά το γρήγορο κατέβασμα προς την περιοχή στήριξης των 6.800 μονάδων. Πάνω από τις 7.005 μονάδες το επόμενο σημείο σαθρής αντίστασης εντοπίζεται στις 7.250 μονάδες.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή.

January 25, 2026