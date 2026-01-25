Νέα-τριμερής-Ουκρανίας,-Ρωσίας-και-ΗΠΑ-την-άλλη-Κυριακή-στο-Άμπου-Ντάμπι:-«Θεού-θέλοντος,-θα-προωθήσουμε-τη-συμφωνία-για-τελική-έγκριση»

Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, θα γίνει την επόμενη Κυριακή στο Άμπου Ντάμπι, ανέφερε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος, χαιρετίζοντας την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις διήμερες συνομιλίες, χθες και σήμερα, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς να υπάρξει κάποια συμφωνία.

«Είδαμε πολύ σεβασμό την αίθουσα μεταξύ των (δύο) πλευρών, επειδή πραγματικά αναζητούσαν λύσεις», είπε ο αξιωματούχος αυτός στους δημοσιογράφους, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

«Φτάσαμε σε πραγματικά ουσιαστικές λεπτομέρειες και την επόμενη Κυριακή, Θεού θέλοντος, θα γίνει άλλη μια συνάντηση στην οποία θα προωθήσουμε αυτή τη συμφωνία προς την τελική έγκρισή της», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο «δεν είναι πολύ μακριά» μια συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεδομένης της προόδου που έχει επιτευχθεί στις συνομιλίες, ωστόσο θα πρέπει να προηγηθούν άλλες συζητήσεις.

Ζελένσκι: «Συζητήθηκαν πολλά»

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «συζητήθηκαν πολλά» και χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές». Το επίκεντρο των συζητήσεων ήταν οι πιθανές παράμετροι για τον τερματισμό του πολέμου, προσέθεσε.

«Εκτιμώ ιδιαίτερα την κατανόηση της ανάγκης για αμερικανική παρακολούθηση και εποπτεία της διαδικασίας τερματισμού του πολέμου και διασφάλισης πραγματικής ασφάλειας» είπε, προσθέτοντας πως, εφόσον υπάρχει προθυμία να προχωρήσουμε, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν περαιτέρω συναντήσεις ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

«Η Ουκρανία εργάζεται για την ειρήνη και την ασφάλεια. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν» κατέληξε.

Μετά το πέρας της σημερινής συνάντησης, η ρωσική ομάδα εργασίας, με επικεφαλής τον ναύαρχο Ιγκόρ Κοστιούκοβ, αρχηγό της Κύριας Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, επέστρεψε στο ξενοδοχείο όπου διέμενε. Αντίθετα, τα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας αναχώρησαν απευθείας για το αεροδρόμιο, προκειμένου να μεταβούν στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

«Θετικές κι εποικοδομητικές οι συζητήσεις»

Τον απολογισμό των συνομιλιών μετέφερε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο δημοσιογράφος του Axios, Μπάρακ Νταβίντ, επικαλούμενος δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων. «Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι ήταν “θετικές” και “εποικοδομητικές”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το Reuters, οι συνομιλίες ξεκίνησαν χθες το μεσημέρι και διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών. Πηγές αναφέρουν ότι δεν προβλέπονται επίσημες δηλώσεις, γεγονός που ενισχύει την εικόνα μιας ιδιαίτερα προσεκτικής και χαμηλών τόνων διπλωματικής διαδικασίας.

Ο πρώτος γύρος των συνομιλιών είχε πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε στο NBC News ότι οι επαφές ήταν «παραγωγικές», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα σημεία σύγκλισης ή τις διαφωνίες μεταξύ των πλευρών.