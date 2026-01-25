Νέος-κίνδυνος-ανάφλεξης-στη-Μέση-Ανατολή:-Οι-ΗΠΑ-συγκεντρώνουν-δυνάμεις,-το-Ιράν-προετοιμάζεται-για-«ολοκληρωτικό-πόλεμο»

Τύμπανα πολέμου ηχούν ξανά στη Μέση Ανατολή, με τις κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών τις τελευταίες ημέρες και τις ακυρώσεις πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, να υποδηλώνουν προετοιμασίες χτυπήματος στο Ιράν.

Το πρωί του Σαββάτου, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε την πληροφορία πως το καθεστώς της Τεχεράνης προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος απηύθυνε έντονη προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά της χώρας του θα αντιμετωπιστεί «ως ολοκληρωτικός πόλεμος», την ώρα που αμερικανικό αεροπλανοφόρο με επίλεκτη ομάδα κρούσης και άλλα στρατιωτικά μέσα κατευθύνονται προς την περιοχή.

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης έρχεται σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε καλέσει τους Ιρανούς διαδηλωτές – χιλιάδες από τους οποίους, σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, έχουν σκοτωθεί από τις δυνάμεις του καθεστώτος – να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, διαβεβαιώνοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

«Αυτή η στρατιωτική συγκέντρωση δυνάμεων – ελπίζουμε να μην προορίζεται για πραγματική αντιπαράθεση – αλλά ο στρατός μας είναι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο. Γι’ αυτό και στο Ιράν όλα βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Όπως τόνισε, η στάση της Τεχεράνης θα είναι σαφής και χωρίς διαβαθμίσεις: «Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επίθεση – περιορισμένη, απεριόριστη, χειρουργική, όπως κι αν την αποκαλούν – ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας και θα απαντήσουμε με τον πιο σκληρό τρόπο για να δοθεί οριστικό τέλος σε αυτό».

Την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια «αρμάδα» που κατευθύνεται προς το Ιράν, εκφράζοντας ωστόσο την ελπίδα να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει. Παράλληλα, επανέλαβε τις προειδοποιήσεις του προς την Τεχεράνη να μην σκοτώσει διαδηλωτές και να μην επανεκκινήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και η σχετική ομάδα κρούσης του πέρασαν πριν από δύο ημέρες από το στενό της Μαλάκκα μεταξύ Μαλαισίας και Ινδονησίας και βρίσκονται τώρα στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι αρνήθηκαν να προσδιορίσουν τον ακριβή προορισμό τους.

Το Lincoln συνοδεύεται από τρία αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke — USS Spruance, USS Michael Murphy και USS Frank E. Petersen Jr. — τα οποία μπορούν να μεταφέρουν πυραύλους Tomahawk. Η αεροπορική πτέρυγα του αεροπλανοφόρου περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη F-35C.

«Αν οι Αμερικανοί παραβιάσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, θα απαντήσουμε», πρόσθεσε ο Ιρανός αξιωματούχος, αποφεύγοντας πάντως να διευκρινίσει ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει μια τέτοια αντίδραση.

Στο παρελθόν, ο αμερικανικός στρατός έχει κατά καιρούς ενισχύσει τη στρατιωτική του παρουσία στη Μέση Ανατολή σε περιόδους αυξημένης έντασης, κινήσεις που συχνά παρουσιάζονταν ως αμυντικές. Ωστόσο, πέρυσι είχε προηγηθεί σημαντική συγκέντρωση δυνάμεων πριν από την εξαπόλυση αεροπορικών πληγμάτων κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος τον Ιούνιο. Αντίστοιχη κινητικότητα είχε καταγραφεί και στην Καραϊβική προς τα τέλη της περασμένης χρονιάς, πριν από αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά της Βενεζουέλας και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Εκτενής αναφορά στο Ιράν στη νέα εθνική στρατηγική άμυνας του Πενταγώνου

Στο μεταξύ, το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα νέα εθνική στρατηγική άμυνας, στην οποία περιλαμβάνεται εκτενής αναφορά στο Ιράν. Το έγγραφο προειδοποιεί ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να επιχειρήσει εκ νέου την απόκτηση πυρηνικού όπλου, κατηγορία που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διατυπώσει και στο παρελθόν κατά της ιρανικής ηγεσίας.

Σύμφωνα με το κείμενο, «παρότι το Ιράν έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα τους τελευταίους μήνες, φαίνεται αποφασισμένο να ανασυγκροτήσει τις συμβατικές στρατιωτικές του δυνάμεις», ενώ σημειώνεται ότι οι Ιρανοί ηγέτες «έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιχειρήσουν ξανά την απόκτηση πυρηνικού όπλου, ακόμη και αρνούμενοι να συμμετάσχουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις».

Το Πεντάγωνο υποστηρίζει επίσης ότι «το ιρανικό καθεστώς έχει αίμα Αμερικανών στα χέρια του», επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση των ΗΠΑ για στήριξη του Ισραήλ (το χαρακτηρίζει πρότυπο συμμάχου) και κατηγορώντας το Ιράν και τους συμμάχους του ότι υποδαυλίζουν περιφερειακές κρίσεις, απειλώντας τη ζωή Αμερικανών στρατιωτικών και υπονομεύοντας κάθε προοπτική σταθερότητας και ευημερίας στη Μέση Ανατολή.

Στο Ισραήλ σήμερα ο διοικητής της CENTCOM

Ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ το Σάββατο για συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση Kan, προκαλώντας ερωτήματα για τον ρόλο που θα μπορούσε να παίξει το Τελ Αβίβ σε ενδεχόμενη επιχείρηση κατά των Ιρανών.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό δίκτυο Al Arabiya, ο Κούπερ πραγματοποίησε πρόσφατα μια διακριτική επίσκεψη στη Συρία για να αξιολογήσει εάν η Δαμασκός τηρεί τις δεσμεύσεις της για κατάπαυση του πυρός με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, μετά από συνάντηση την Πέμπτη με ηγέτες των SDF στην περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ.

Νωρίτερα την Παρασκευή, το Channel 12 μετέδωσε ότι ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται επίσης να προσγειωθούν μέσα στο σαββατοκύριακο στο Ισραήλ για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αναμένεται να συζητήσουν για τη Χαμάς και τη Γάζα, με έμφαση στις προσπάθειες για την εξασφάλιση της επιστροφής του Ραν Γβίλι, του τελευταίου ομήρου που εξακολουθεί να κρατείται στη Γάζα, καθώς και για πιθανές συζητήσεις σχετικά με το Ιράν.

Ο Κούπερ επισκέφθηκε τελευταία φορά το Ισραήλ τον Σεπτέμβριο, σε εκείνη που ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Ιερουσαλήμ από την ανάληψη της διοίκησης του CENTCOM.